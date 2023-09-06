RIDOTTO IL COSTO IN ORO DELLE CARTE!
È in arrivo una riduzione del costo in oro delle carte rare, epiche e leggendarie!
Quelle comuni manterranno il loro valore attuale, pari a 10 monete d'oro, mentre le modifiche appena citate si rifletteranno sul prezzo in oro delle carte disponibili nel negozio.
PERCHÉ INTRODURREMO QUESTA NOVITÀ?
Il valore in oro delle carte è rimasto invariato sin dalla pubblicazione di Clash Royale nel 2016 e, a distanza di sette anni, non rispecchia più la realtà attuale dei progressi di gioco. Ad esempio, le carte leggendarie sono ora molto più semplici da ottenere rispetto a quando sono state introdotte per la prima volta.
I JOLLY ÉLITE
Questi nuovi valori delle carte uniformeranno inoltre il costo in oro dei jolly élite!
Al momento, quando acquisti una carta di livello 14 al negozio, essa viene convertita direttamente in jolly élite, ma il costo in oro richiesto per tale conversione varia in base alla sua rarità.
Dopo questa modifica, qualsiasi jolly élite ottenuto tramite conversione costerà 10 monete d'oro, indipendentemente dalla rarità della carta convertita.
QUESTA NOVITÀ COMPORTERÀ DEGLI SVANTAGGI?
Per bilanciare il numero di jolly élite ottenibili semplicemente recandosi al negozio, qui le carte leggendarie appariranno meno frequentemente.
SCAMBI E DONAZIONI SUBIRANNO DELLE MODIFICHE?
Anche la quantità di oro ottenibile donando delle carte subirà delle modifiche: per ogni carta rara otterrai 25 monete d'oro (oltre a 10 XP e 10 punti stella), mentre per ogni carta epica ne riceverai 100 (oltre a 10 XP e 10 punti stella).
La stessa cosa vale per gli scambi di carte di livello 14.
Le carte rare costeranno 25 monete d'oro.
Le carte epiche costeranno 100 monete d'oro.
Le carte leggendarie costeranno 7500 monete d'oro.
QUESTE MODIFICHE SARANNO EFFETTIVE DA GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE, DOPO UN PERIODO DI MANUTENZIONE.