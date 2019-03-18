Rispetta il Fair Play!
Fair Play e Clash Royale
Sappiamo bene che la community di Clash Royale ha particolarmente a cuore il Fair Play. Naturalmente, è un argomento a cui teniamo parecchio anche noi di Supercell. Puntiamo sempre a prevenire eventuali frodi e comportamenti non corretti all'interno dei nostri giochi.
Ciò significa un costante lavoro di aggiornamento delle nostre condizioni d'uso e della nostra politica sul Fair Play, applicando entrambe quando è necessario.
Cosa facciamo?
Preveniamo pro-attivamente che i giocatori possano utilizzare, all'interno del nostro gioco, dei software di terze parti
Monitoriamo la condivisione degli account e gli acquisti fraudolenti
Effettuiamo regolari controlli affinché il Fair Play venga rispettato nelle nostre classifiche
Controlliamo gli account dei giocatori che si sono qualificati per tornei competitivi
Uno dei nostri obiettivi principali in questo momento è la riduzione degli account condivisi e degli account che hanno acquistato gemme in modo fraudolento tramite siti web di terze parti.
Cos'è la condivisione dell'account?
In parole semplici, la condivisione consiste nella cessione del proprio account ad un'altra persona che, giocando al posto del proprietario, fa progredire l'account stesso.
La vendita, l'acquisto, la condivisione o la cessione degli account di gioco ad altri giocatori va contro le nostre condizioni d'uso.
La condivisione, andando contro le nostre condizioni d'uso, potrebbe comportare un ban dell'account.
In futuro, tutti i giocatori che avranno progredito in gioco condividendo il proprio account saranno bannati anche in modo permanente, se necessario.
Non possiamo garantire la sicurezza di alcun account passato dalle mani di un giocatore a un altro.
Ci riserviamo il diritto di bannare qualsiasi account sia stato condiviso tra più giocatori.
Acquisto di gemme al di fuori di Clash Royale
Ci sono moltissimi siti web di terze parti che offrono valuta di gioco per Clash Royale, ma NESSUNO di questi è sicuro da usare. È bene ignorare qualsiasi sito web che si spaccia per ufficiale, in quanto NON sono supportati da Supercell e, molto spesso, incentivano (o sono incentivati da) attività illegali.
Gli account che sono stati condivisi o che hanno acquistato gemme in modo fraudolento dovranno affrontare alcune penalità quali, la revoca di valuta di gioco, la sospensione temporanea o la chiusura permanente dell'account.