Royale rétro è arrivato!
Gioca come se fosse il 2017!
Dal 12 al 26 marzo, fa' un tuffo nel passato, gioca a Clash Royale com'era quando i fantasmi Royale avevano appena iniziato a infestare l'arena e usa una selezione limitata di 80 carte per avanzare sul percorso rétro e guadagnare ricompense esclusive!
Gioca come ai vecchi tempi!
Se ti ha mai incuriosito sapere com'era Clash Royale alle sue origini, adesso hai l'opportunità di scoprirlo, giocando senza le truppe delle torri, le evoluzioni e i campioni!
Trionfa nella modalità rétro!
Il percorso della modalità rétro si compone di 30 gradini, che scali vincendo le battaglie e che ti premiano con monete d'oro e gettoni stagionali. Raggiungendo l'ultimo di questi scalini, invece, otterrai una provocazione esclusiva di Royale rétro!
Ogni vittoria ti porterà più vicino alla vetta e non preoccuparti se perdi, perché le sconfitte non ti faranno perdere progressi e non ti rovineranno questo viaggio lungo il viale dei ricordi!
Combatti per la gloria!
Una volta raggiunta la Lega competitiva, ti verrà assegnata una valutazione iniziale sulla base dei tuoi progressi nel Cammino dei trofei.
Da lì in poi, la tua posizione nella lega sarà determinata dai risultati ottenuti in Royale rétro, in maniera simile a come accade nelle battaglie classificate 2v2 e nel Percorso delle leggende, perciò dovrai fare del tuo meglio e continuare a macinare vittorie per scalare la classifica e dimostrare a tutti che non hai bisogno di campioni ed evoluzioni per trionfare!
Le battaglie di Royale rétro non saranno disponibili nelle amichevoli, perciò approfitta di questo evento finché sei in tempo!
Gli emblemi esclusivi
Dopo il 26 marzo, riceverai degli emblemi in base ai tuoi progressi in Royale rétro e, in particolare, potrai ottenere:
un emblema, se vinci almeno una volta nel percorso di Royale rétro;
un altro emblema, se raggiungi la Lega competitiva.
Il negozio stagionale di Royale rétro
Per tutta la durata dell'evento, metteremo a disposizione nel negozio stagionale delle personalizzazioni dello stendardo uniche e una provocazione da non perdere, perciò approfittane per spendere i gettoni stagionali extra prima che l'evento finisca!
Non vediamo l'ora che Royale rétro arrivi in gioco e anche di sapere cosa ne pensi! Non esitare a scriverci la tua opinione sui canali social ufficiali di Clash Royale (pagine in inglese), che trovi qui sotto.
Preparati a giocare come se fosse il 2017!
Ci vediamo nell'arena!Il team di Clash Royale