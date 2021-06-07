Non hai il Pass Royale? Non temere, potrai comunque ottenere queste ricompense GRATUITE!

Un libro delle carte raro .

10 jolly epici.

20 jolly rari.

100 jolly comuni.



Due chiavi dei bauli.



25 bauli della corona, che contengono gemme e carte di ogni rarità.



UN JOLLY LEGGENDARIO

Queste ricompense appena elencate sono disponibili solo per chi ha raggiunto almeno l'arena 7. I POSSESSORI DEL PASS ROYALE HANNO DIRITTO ANCHE ALLE RICOMPENSE GRATUITE!