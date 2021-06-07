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7 giu 2021
Blog – Clash Royale

Dettagli e premi previsti per la stagione 24

L'AGGIORNAMENTO ESTIVO È ARRIVATO!

Insiema alla stagione 24 è arrivato l'aggiornamento estivo! Estensione del cammino dei trofei, più oro, una nuova carta e molto altro!

Leggi tutto nell'articolo oppure attiva i sottotitoli e guarda TV Royale!

Sblocca ricompense guadagnando le corone dalle torri che abbatti.

Ottieni il pass Royale per sbloccare i premi e i vantaggi esclusivi della stagione 24!

Il Pass Royale richiede meno corone di prima per essere completato!

RICOMPENSE DEL PASS ROYALE

  • La skin delle torri esclusiva ''tempio goblin'' e la provocazione del goblin cerbottaniere.

  • Un libro dei libri, per completare i progressi di miglioramento di una carta qualsiasi.

  • Una moneta magica, per azzerare i costi di miglioramento di una carta qualsiasi.

  • Due chiavi dei bauli, per aprire subito due bauli qualsiasi negli slot appositi.

  • Un jolly leggendario.

  • Dei jolly epici.

  • Dei jolly rari.

  • Dei jolly comuni.

  • 40.000 monete d'oro.

  • Quattro gettoni di scambio.

  • Deposito bonus con cui accumulare fino a 25.000 monete aggiuntive.

Inoltre, i possessori del Pass Royale possono ritentare le sfide speciali senza alcun limite, dare un tocco DORATO AL PROPRIO NOME e mettere in coda i bauli da aprire!

RICOMPENSE GRATUITE

Non hai il Pass Royale? Non temere, potrai comunque ottenere queste ricompense GRATUITE!

  • Un libro delle carte

    raro

    .

  • 10 jolly epici.

  • 20 jolly rari.

  • 100 jolly comuni.

  • Due chiavi dei bauli.

  • 25 bauli della corona, che contengono gemme e carte di ogni rarità.

  • UN JOLLY LEGGENDARIO

Queste ricompense appena elencate sono disponibili solo per chi ha raggiunto almeno l'arena 7. I POSSESSORI DEL PASS ROYALE HANNO DIRITTO ANCHE ALLE RICOMPENSE GRATUITE!

Queste ricompense appena elencate sono disponibili solo per chi ha raggiunto almeno l'arena 7.

I giocatori delle arene 4, 5 e 6 possono controllare le ricompense in gioco!

Video

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Scopri qui tutti i dettagli e le domande più frequenti sul Pass Royale!