Non hai il Pass Royale? Non temere, potrai comunque ottenere queste ricompense GRATUITE!

Un libro delle carte.

10 jolly epici.

20 jolly rari.

100 jolly comuni.



Due chiavi dei bauli.



25 bauli della corona, che contengono gemme e carte di ogni rarità.



UN JOLLY LEGGENDARIO

Queste ricompense appena elencate sono disponibili solo per chi ha raggiunto almeno l'arena 7. I POSSESSORI DEL PASS ROYALE HANNO DIRITTO ANCHE ALLE RICOMPENSE GRATUITE!