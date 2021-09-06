Dettagli e premi previsti per la stagione 27
Sblocca ricompense guadagnando le corone dalle torri che abbatti.
Ottieni il pass Royale per sbloccare i premi e i vantaggi esclusivi della stagione 27
RICOMPENSE DEL PASS ROYALE
Skin Esclusiva della Torre della Cucina & la provocazione "Bacio dello Chef Boia "
1 Libro dei libri
1 Moneta magica
2 Chiavi dei bauli
1 Jolly leggendario
Jolly Epici
Jolly Rari
Jolly Comuni
40,000 Oro
4 gettoni di scambio
Deposito Bonus di Oro (fino a 25,000 Oro)
Inoltre, i possessori del Pass Royale possono ritentare le sfide speciali senza alcun limite, dare un tocco DORATO AL PROPRIO NOME e mettere in coda i bauli da aprire!
RICOMPENSE GRATUITE
Non hai il Pass Royale? Non temere, potrai comunque ottenere queste ricompense GRATUITE!
1 Libro delle carte Raro
10 Jolly Epici
20 Jolly Rari
100 Jolly Comuni
2 Chiavi dei bauli
25 Bauli della Corona (contengono Gemme & carte di qualsiasi rarità)
1 JOLLY LEGGENDARIO
Queste ricompense appena elencate sono disponibili solo per chi ha raggiunto almeno l'arena 7. I POSSESSORI DEL PASS ROYALE POSSONO OTTENERE ANCHE LE RICOMPENSE GRATUITE!
Queste ricompense appena elencate sono disponibili solo per chi ha raggiunto almeno l'arena 7.
I giocatori delle arene 4, 5 e 6 possono controllare le ricompense in gioco!