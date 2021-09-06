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6 set 2021
Blog – Clash Royale

Dettagli e premi previsti per la stagione 27

Sblocca ricompense guadagnando le corone dalle torri che abbatti.

Ottieni il pass Royale per sbloccare i premi e i vantaggi esclusivi della stagione 27

RICOMPENSE DEL PASS ROYALE

  • Skin Esclusiva della Torre della Cucina & la provocazione "Bacio dello Chef Boia "

  • 1 Libro dei libri

  • 1 Moneta magica

  • 2 Chiavi dei bauli

  • 1 Jolly leggendario

  • Jolly Epici

  • Jolly Rari

  • Jolly Comuni

  • 40,000 Oro

  • 4 gettoni di scambio

  • Deposito Bonus di Oro (fino a 25,000 Oro)

Inoltre, i possessori del Pass Royale possono ritentare le sfide speciali senza alcun limite, dare un tocco DORATO AL PROPRIO NOME e mettere in coda i bauli da aprire!

RICOMPENSE GRATUITE

Non hai il Pass Royale? Non temere, potrai comunque ottenere queste ricompense GRATUITE!

  • 1 Libro delle carte Raro

  • 10 Jolly Epici

  • 20 Jolly Rari

  • 100 Jolly Comuni

  • 2 Chiavi dei bauli

  • 25 Bauli della Corona (contengono Gemme & carte di qualsiasi rarità)

  • 1 JOLLY LEGGENDARIO

Queste ricompense appena elencate sono disponibili solo per chi ha raggiunto almeno l'arena 7. I POSSESSORI DEL PASS ROYALE POSSONO OTTENERE ANCHE LE RICOMPENSE GRATUITE!

Queste ricompense appena elencate sono disponibili solo per chi ha raggiunto almeno l'arena 7.

I giocatori delle arene 4, 5 e 6 possono controllare le ricompense in gioco!

Cucina del Boia

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Scopri qui tutti i dettagli e le domande più frequenti sul Pass Royale!