Torneo globale della stagione 7
Il torneo globale è stato rivoluzionato!
È passato oltre un anno dal lancio dei tornei globali e, sin da allora, molti giocatori ci hanno inviato le loro opinioni a riguardo.
Questi suggerimenti ci hanno spinto a modificare i tornei globali, che ora prevedranno più ricompense in palio e in cui saranno messi in risalto i giocatori di alto livello che hanno avuto maggior successo nel corso di una stagione.
Novità
Gioca a un torneo globale per ogni stagione.
Vinci più ricompense rispetto al passato.
Prova a far parte della hall of fame, che include i 100 partecipanti migliori.
Piazzati tra i primi 100 per vincere una provocazione esclusiva del torneo globale!
Funzionamento dei tornei globali
Per partecipare devi avere un livello re 8 o superiore.
Vinci gli scontri per ricevere ricompense
GRATUITE
.
Sblocca RICOMPENSE BONUS spendendo gemme.
Con cinque sconfitte
sei fuori
e non potrai continuare a giocare o accedere nuovamente al torneo.
Buona fortuna!