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20 gen 2020
Blog – Clash Royale

Torneo globale della stagione 7

Il torneo globale è stato rivoluzionato!

È passato oltre un anno dal lancio dei tornei globali e, sin da allora, molti giocatori ci hanno inviato le loro opinioni a riguardo.

Questi suggerimenti ci hanno spinto a modificare i tornei globali, che ora prevedranno più ricompense in palio e in cui saranno messi in risalto i giocatori di alto livello che hanno avuto maggior successo nel corso di una stagione.

Novità

  • Gioca a un torneo globale per ogni stagione.

  • Vinci più ricompense rispetto al passato.

  • Prova a far parte della hall of fame, che include i 100 partecipanti migliori.

  • Piazzati tra i primi 100 per vincere una provocazione esclusiva del torneo globale!

Funzionamento dei tornei globali

  • Per partecipare devi avere un livello re 8 o superiore.

  • Vinci gli scontri per ricevere ricompense

    GRATUITE

    .

  • Sblocca RICOMPENSE BONUS spendendo gemme.

  • Con cinque sconfitte

    sei fuori

    e non potrai continuare a giocare o accedere nuovamente al torneo.

Buona fortuna!