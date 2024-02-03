Secondo slot delle evoluzioni per i giocatori con torre del re al livello 15
A partire dalla stagione di febbraio, tutti i giocatori che hanno la torre del re al livello 15 avranno un secondo slot delle evoluzioni.
Perché abbiamo fatto questa aggiunta?
In seguito ad alcuni test interni e al torneo Royale di dicembre, siamo giunti tutti alla conclusione che giocare con due evoluzioni è davvero uno spasso.
Avere la possibilità di usare due unità fortissime con abilità in grado di ribaltare il corso della battaglia può dar vita a scontri particolarmente unici e divertenti!
E i giocatori che non hanno due slot invece?
Nonostante i commenti positivi su questo slot delle evoluzioni aggiuntivo, siamo anche consapevoli dei risvolti negativi che ciò potrebbe avere sul bilanciamento delle partite.
Per questo motivo, i giocatori possono avere lo slot solo al livello re 54, cioè quando sbloccano la torre del re di livello 15.
Abbiamo notato che più del 66% dei giocatori di questa fascia ha già due evoluzioni e speriamo che, regalandone una con la campagna "L'evoluzione dei tuoi sogni", questa percentuale vada oltre il 90%.
Abbiamo anche visto che il 22% delle battaglie totali sono tra giocatori con torri di livello 14 e 15, quindi sappiamo che ci potrebbero essere casi in cui una persona ha una carta evoluta, mentre l'altra due.
Monitoreremo con attenzione questa situazione per vedere che impatto avrà sugli scontri e se sarà necessario fare delle modifiche.