Nonostante i commenti positivi su questo slot delle evoluzioni aggiuntivo, siamo anche consapevoli dei risvolti negativi che ciò potrebbe avere sul bilanciamento delle partite.

Per questo motivo, i giocatori possono avere lo slot solo al livello re 54, cioè quando sbloccano la torre del re di livello 15.

Abbiamo notato che più del 66% dei giocatori di questa fascia ha già due evoluzioni e speriamo che, regalandone una con la campagna "L'evoluzione dei tuoi sogni", questa percentuale vada oltre il 90%.

Abbiamo anche visto che il 22% delle battaglie totali sono tra giocatori con torri di livello 14 e 15, quindi sappiamo che ci potrebbero essere casi in cui una persona ha una carta evoluta, mentre l'altra due.

Monitoreremo con attenzione questa situazione per vedere che impatto avrà sugli scontri e se sarà necessario fare delle modifiche.