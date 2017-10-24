24 ott 2017
Blog – Clash Royale
Sfida e Torneo "King's Cup"!
Tieniti pronto per un evento epico in arrivo questa settimana: la King’s Cup è tornata!
Sfida King’s Cup: 25-29 Ott
Torneo King’s Cup: 28-29 Ott
Guarda il torneo in diretta Sabato 28 e Domenica 29.
La Sfida è in stile “blind decks”, con mazzi creati dai team che concorrono al torneo! I vostri YouTubers preferiti sono accoppiati con pro players per formare i team della King’s Cup (scopri di piú qui - versione inglese) - creando dei “mazzi firmati” per la Sfida.
Dai un’occhiata ai mazzi che hanno creato qui in basso - giocherai questi nella Sfida!
In bocca al lupo e buon divertimento!
Ci vediamo nell'Arena,
Il Team di Clash Royale