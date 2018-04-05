Sfida mazzi reddit!
Non fatevi sfuggire l’occasione di giocare con gli 8 deck creati e votati dalla nostra community di Clash Royale su reddit!
Su oltre 4.000 deck inoltrati, 8 deck sono stati ritenuti degni di rappresentare la comunità di /r/ClashRoyale/ nella sfida mazzi reddit (dal 6 al 9 aprile). Date un’occhiata ai deck e alle guide dei creatori, qui in basso, su come usarli (guide solo in inglese)!
Toccate l’immagine del deck per copiarlo!
“Dank Magical Ram” di u/Navini04 - consigli su come giocarlo!
“Magic Double Prince” di u/Alpii69 - imparate come usarlo!
“Magical Miner Poison” di u/Schmedricks27 - Confusi? Toccare qui per una guida passo passo!
“Mineroon” di ☆Andrés☆♡ ;) - guida al deck!!
“miner-magic” di Osuka06 - Niente panico, leggete qui!
“Ghostly Bridge Spam” di u/Dylcal22 - Difendete bene e poi andate al contrattacco, così!
“Woodland Warriors” di u/notsodevious - Non temete di spammare, imparate come fare!
“Baloon Parade” di u/RslimS - Guida completa al deck!
Unisciti alla conversazione sul reddit di Clash Royale!
Buona fortuna e buon divertimento!
Ci vediamo nell’arena,
il team di Clash Royale