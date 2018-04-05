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5 apr 2018
Blog – Clash Royale

Sfida mazzi reddit!

Non fatevi sfuggire l’occasione di giocare con gli 8 deck creati e votati dalla nostra community di Clash Royale su reddit!

Su oltre 4.000 deck inoltrati, 8 deck sono stati ritenuti degni di rappresentare la comunità di /r/ClashRoyale/ nella sfida mazzi reddit (dal 6 al 9 aprile). Date un’occhiata ai deck e alle guide dei creatori, qui in basso, su come usarli (guide solo in inglese)!

Toccate l’immagine del deck per copiarlo!

Dank Magical Ram” di u/Navini04 - consigli su come giocarlo!

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Magic Double Prince” di u/Alpii69 - imparate come usarlo!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000002;28000008;26000001;28000000;26000003;26000027;26000016;26000062

Magical Miner Poison” di u/Schmedricks27 - Confusi? Toccare qui per una guida passo passo!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000030;26000038;27000003;28000009;28000011;26000032;26000046;26000062

Mineroon” di ☆Andrés☆♡ ;) - guida al deck!!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000030;28000008;28000009;26000006;26000004;26000032;26000046;26000042

miner-magic” di Osuka06 - Niente panico, leggete qui!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=28000008;27000006;26000011;28000009;28000011;26000032;26000042;26000062

Ghostly Bridge Spam” di u/Dylcal22 - Difendete bene e poi andate al contrattacco, così!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=28000008;26000038;28000000;26000036;26000027;26000050;26000037;26000062

Woodland Warriors” di u/notsodevious - Non temete di spammare, imparate come fare!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000030;26000049;26000036;28000012;26000044;28000011;26000046;26000062

Baloon Parade” di u/RslimS - Guida completa al deck!

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=28000008;26000038;28000012;26000025;26000006;26000032;26000026;26000037

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Buona fortuna e buon divertimento!

Ci vediamo nell’arena,


il team di Clash Royale