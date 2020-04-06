STAGIONE 10 DEL PASS ROYALE
中国
Houyi選手
巨大クロスボウの王者として知られる、中国の元プロHouyi選手。
シーズン1ではチャレンジャーとして参戦するものの、惜しくも敗れてしまいました。
負けたままでは引き返せない、ベテラン選手が本気で勝ちにきています！
GGbond選手
70 SOGLIE DI RICOMPENSE DA SBLOCCARE
35
soglie disponibili nel menu del Pass Royale
35
soglie GRATUITE
GGbond選手も中国のトッププレイヤーです。
2017年にデビューしてからすぐ『Clash Legend Open シーズン2』で準優勝。
今回中国からは百戦錬磨のベテラン選手2名が大会を盛り上げてくれそうです！
Le ricompense del Pass Royale prevedono:
una
skin delle torri
unica e una
provocazione
;
40.000
monete d'oro
;
sei
bauli cangianti
del Pass Royale;
tre bauli cangianti del Pass Royale
rari
,
contenenti carte rare
;
quattro bauli cangianti del Pass Royale
epici
,
contenenti carte epiche
;
quattro
gettoni di scambio
;
fino a
sette cambi
disponibili per ogni baule*;
un baule leggendario
,
contenente una carta leggendaria!
**
Deposito bonus
per il tuo oro extra (fino a 25.000)
*I cambi ti permettono di sostituire le carte acquisite dai bauli e di avere così più chance per ottenere quelle che vuoi.
**Ottenibile solo se hai raggiunto almeno l'arena 6.
オープン予選から徐々に調子を上げてきているJiok CR選手。
現在韓国からはPmn | Hunter選手のみ、スタープレイヤーの椅子を勝ち取っています。
韓国勢の誇りにかけてJiok CR選手、気合十分です！
Acquista il Pass Royale e godi fin da subito dei tanti vantaggi!
Accedi illimitatamente alle sfide speciali senza preoccuparti delle sconfitte.
Metti in coda un baule
(
per avviarne lo sblocco automatico)
Approfitta dei cambi di cui sono dotati tutti i bauli ottenuti col Pass Royale e i bauli della corona.
Sfoggia in battaglia un nome dorato, esclusivo per chi possiede il Pass.
I membri del clan riceveranno dei doni!
韓国からビッグネームが参戦。
高回転デッキを主力に、世界のプレイヤーを翻弄してきたCoco選手。
『クラロワリーグ』8月マンスリー決勝戦では3位と大健闘しています。
今週末スタープレイヤーが最も警戒している選手の一人でしょう！
東南アジア
Taoki選手
COME FUNZIONA IL PASS ROYALE?
È semplice! Accumulando le corone alla fine delle partite, supererai le soglie del Pass Royale e sbloccherai ogni volta nuove ricompense.
PER CHI ACQUISTA IL PASS ROYALE
Ogni volta che ottieni 10 corone, accedi a una soglia, che contiene un baule della corona e una ricompensa del Pass Royale.
Non ci sono alcune limitazioni di tempo per sbloccare queste soglie; tutto ciò che devi fare è vincere più corone possibili!
PER CHI GIOCA GRATUITAMENTE
Ogni soglia contiene un baule della corona.
Di norma accedi a una nuova soglia ogni 24 ore, ma nei fine settimana se ne sbloccano due ogni giorno!
Nell'ultima soglia di ogni stagione troverai un baule leggendario al posto del baule della corona!
Se non riesci a sbloccare un baule della corona ogni giorno, non preoccuparti, perché si accumulano nel corso della stagione!
Puoi vincere le corone in tutte le modalità del gioco, fatta eccezione per il campo di prova, le battaglie amichevoli e i tornei privati!
Taoki選手が台湾を代表する選手の一人であることは間違いでしょう。
あるゆるコミュニティ大会でも活躍し、その認知度を押し上げてきました。
Taoki選手が目指すのは、スタープレイヤーの椅子ではなく、「シーディングウィーク」のチャンピオン！
Non hai il Pass Royale? Non temere, potrai comunque ottenere queste ricompense GRATUITE!
34 bauli della corona
, che contengono
gemme
e carte di ogni rarità.
UN BAULE LEGGENDARIO
,
a patto di aver raggiunto almeno l'arena 6 all'inizio della stagione in corso
.
台湾からの刺客がもう一名。
Detect Proudwolf選手もTaoki選手同様、数々のコミュニティ大会でその名を馳せてきました。
失うもののないチャレンジャーとして、持てる力を全てぶつけてくれでしょう！
果たして何人のチャレンジャーがピラミッドに昇り詰めるのか？優勝は誰の手に？
今週土曜日の番組をお見逃しなく！
チャレンジャーは、スターピラミッドの3位～10位までのスタープレイヤーのうち、誰と対戦するかを選ぶことが出来ます🔥
選択できる順番はラッキードローで決められます。
※「ラッキードロー」とは、ランダムに抽選する方法のことを指します。
今週末チャレンジャーの前に立ちはだかるスタープレイヤーはこちら👇
日本：KK選手選手（@KK19212_Cr）PANDORA選手 (@PandoraRa11)
中国：Auk選手（@aurora4270）XYD選手 (@XYD_CN) Higher選手（@Higher_CR）Cherax選手
韓国：Pmn I Hunter選手 (@Hunter _CR17)
東南アジア：guoyuan選手 (@Tanguoyuan1)
※スターランキング1位のLim l Endo選手 (@Endo_CR) と2位のPanda選手（@Panda050129）は、スターピラミッドからの参戦になります