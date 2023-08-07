7 ago 2023
STAGIONE CLASH-A-RAMA
EVENTI E SFIDE
Il Clash-A-Rama ha preso il sopravvento dell'arena! Nuovi eventi, nuove ricompense nel negozio stagionale e L'EVOLUZIONE DEL CAVALIERE!
- Le torri dell'infinito: 7 - 14 agosto
⚔️ Sfida: 11-15 agosto
- Gigante infuriato: 14 - 21 agosto
⚔️ Sfida: 18-22 agosto
- Cavaliere perfetto: 21 - 28 agosto
gioca con la nuova evoluzione del Cavaliere!
⚔️ Sfida: 25 - 29 agosto
- Cara, vecchia Scintilla: 28 agosto - 4 settembre
⚔️ Sfida: 1-5 settembre
TORNEI ROYAL
👑 Torneo Royale classico 👑
12 - 16 agosto
💀 Torneo Royale Sudden Death 💀
26 - 30 agosto