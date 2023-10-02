STAGIONE DI CLASH-O-WEEN
È tornata la stagione più raccapricciante di sempre... CLASH-O-WEEN!
Abbiamo in serbo per te dolcetti, scherzetti e... rullo di tamburi... una nuova carta evoluta!
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NUOVA EVOLUZIONE
Cosa c'è di più bello dei pipistrelli? Beh, i PIPISTRELLI VAMPIRO! Ogni due cicli, i pipistrelli normali si evolvono e, con ogni attacco, possono curarsi fino a superare il valore massimo dei loro punti ferita!
EVENTI E SFIDE
🦇 Sfida strategica pipistrelli evoluti (dal 2 al 9 ottobre).
Gioca coi pipistrelli evoluti!
⚔️ Sfida dedicata: dal 6 al 9 ottobre.
🪦Morti e (per niente) sepolti (dal 9 al 16 ottobre).
Attenzione alle lapidi!
⚔️ Sfida dedicata: dal 13 al 16 ottobre. *Ritira la personalizzazione dello stendardo gratuita!
🍬Dolcetto o scherzetto (dal 16 al 23 ottobre).
Ci sono le zucche, ma dentro ci troverai un dolcetto o uno scherzetto?
⚔️ Sfida dedicata: dal 20 al 23 ottobre.
🐖La notte dei porci viventi (dal 23 al 30 ottobre).
Maiali non-morti... Maiali non-morti ovunque! E non sono neanche tanto amichevoli!
⚔️ Sfida dedicata: dal 27 al 30 ottobre. *Ritira la provocazione gratuita!
👻Il villaggio degli orrori (dal 30 ottobre al 6 novembre).
Semplicemente spettrale.
⚔️ Sfida dedicata: dal 3 novembre al 6 novembre. *Ritira la personalizzazione dello stendardo gratuita!
👑 Torneo Royale classico 👑
Dal 7 all'11 ottobre.
👑 Torneo triplo elisir 👑
Dal 21 al 25 ottobre.
PERSONALIZZAZIONI DA BRIVIDI
Ottieni la skin delle torri "calderone infestato" dal negozio!
Non dimenticare di ritirare le ricompense gratuite dalle sfide!