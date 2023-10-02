🦇 Sfida strategica pipistrelli evoluti (dal 2 al 9 ottobre).

Gioca coi pipistrelli evoluti!

⚔️ Sfida dedicata: dal 6 al 9 ottobre.

🪦Morti e (per niente) sepolti (dal 9 al 16 ottobre).

Attenzione alle lapidi!

⚔️ Sfida dedicata: dal 13 al 16 ottobre. *Ritira la personalizzazione dello stendardo gratuita!



🍬Dolcetto o scherzetto (dal 16 al 23 ottobre).

Ci sono le zucche, ma dentro ci troverai un dolcetto o uno scherzetto?

⚔️ Sfida dedicata: dal 20 al 23 ottobre.



🐖La notte dei porci viventi (dal 23 al 30 ottobre).

Maiali non-morti... Maiali non-morti ovunque! E non sono neanche tanto amichevoli!

⚔️ Sfida dedicata: dal 27 al 30 ottobre. *Ritira la provocazione gratuita!

👻Il villaggio degli orrori (dal 30 ottobre al 6 novembre).

Semplicemente spettrale.

⚔️ Sfida dedicata: dal 3 novembre al 6 novembre. *Ritira la personalizzazione dello stendardo gratuita!