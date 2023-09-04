STAGIONE SCACCO AL RE!
È iniziata la nuova stagione!
Scacco al re!
Questa volta, Chess.com ha deciso di invadere l'arena di Clash Royale!
NUOVA MODALITÀ DI GIOCO
Ci sarà un nuovo evento, chiamato "Scacchi Royale", in cui l'arena si trasformerà in una scacchiera vivente.
Usa le tue abilità da scacchista per battere l'avversario... oppure schiera una caterva di truppe sui ponti. Insomma, combatti come ti riesce meglio.
"Scacchi Royale" sarà giocabile sulla scheda "Eventi" dall'11 al 18 settembre.
- Reclute royalissime: 4 - 11 settembre
gioca con la nuova evoluzione delle Reclute royale!
⚔️ Sfida: 8 - 12 settembre
♟️ Schacci Royale: 11 - 18 settembre
Nuovo evento. Ottieni la tua provocazione!
⚔️ Sfida: 15 - 19 settembre
- Specchio, specchio delle mie brame: 18 - 25 settembre
⚔️ Sfida: 22 - 26 settembre
- La vendetta del principe!: 25 settembre - 2 ottobre
⚔️ Sfida: 29 settembre - 3 ottobre
👑 Torneo Royale classico 👑
9 - 13 settembre
⬆️ Tripla strategica ⬇️
23 - 27 settembre
PERSONALIZZAZIONI ISPIRATE AGLI SCACCHI
Sblocca una nuova skin delle torri a tema scacchistico col Pass Royale.
Gioca nella nuova arena degli scacchi dal Percorso delle leggende.