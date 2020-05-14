14 mag 2020
Blog – Clash Royale
Supercell compie 10 anni!
Dieci anni. Cinque giochi.
Centinaia di milioni di giocatori.
Miliardi di momenti indimenticabili.
Ringraziamo di cuore tutti i giocatori che hanno permesso a Supercell di entrare nelle loro vite. Questo primo fantastico decennio di giochi su dispositivi mobili non sarebbe stato possibile senza di voi!
Provocazione esclusiva per i 10 anni!
Ottieni 10 corone per collezionare questa esclusiva provocazione del re. Facile, no?
Questa sarà disponibile soltanto in occasione dei festeggiamenti del decimo anniversario, quindi assicurati di ottenerla prima che sia troppo tardi.
Sono previsti anche altri oggetti gratuiti negli altri giochi Supercell - assicurati di collezionarli tutti!