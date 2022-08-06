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6 ago 2022
Blog – Clash Royale

Torna la sfida da 20 vittorie!

Preparati al meglio!

La sfida più impegnativa per i giocatori più abili fa il suo ritorno e questa volta è una delle tappe ufficiali per l'accesso alle Finali mondiali della Clash Royale League!

Pensi di poter vincere 20 partite, perdendone meno di tre?

Quest'anno, chiunque riesca a completare la sfida potrà iscriversi alla fase successiva della CRL sul Portale del Torneo.

In questo frangente, i partecipanti potranno gareggiare in un massimo di 10 scontri ogni 24 ore, a seguito dei quali otterranno o perderanno dei punti in classifica in base alle loro vittorie o sconfitte, e, al termine della competizione classificata, i 128 giocatori migliori accederanno alla terza fase.

Per maggiori informazioni sulla Clash Royale League e sulle fasi successive del Torneo, visita QUESTO SITO!

QUANDO POTRÒ GIOCARCI?

La sfida inizierà sabato 6 agosto e sarà disponibile per cinque giorni.

  • Inizio

    : 6 agosto alle 8:00 UTC.

  • Fine

    : 11 agosto alle 8:00 UTC.

COME FUNZIONA?

Ti basterà toccare la scheda "Eventi"!

  • Ogni giocatore riceve

    tre accessi gratuiti

    .

  • Chi perde

    tre scontri

    è fuori!

  • È possibile ritentare la sfida spendendo

    10 gemme

    .

  • I giocatori in possesso del

    Pass Royale

    possono ritentare gratuitamente la sfida da 20 vittorie

    quante volte vogliono

    !

  • I progressi

    verranno riportati a 0 vittorie e 0 sconfitte

    per ogni nuovo tentativo.

  • Sarà possibile vincere

    un baule epico

    ,

    un baule del re leggendario

    e fino a

    215.000 monete d'oro

    !

VINCI UN EMBLEMA ESCLUSIVO!

Se otterrai almeno 17 vittorie, sbloccherai l'emblema relativo alla sfida da 20 vittorie per la CRL 2022, che potrai esibire nel tuo stendardo da battaglia e nel profilo, a testimonianza eterna del tuo valore!

Buona fortuna per la sfida, ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale