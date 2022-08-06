Torna la sfida da 20 vittorie!
Preparati al meglio!
La sfida più impegnativa per i giocatori più abili fa il suo ritorno e questa volta è una delle tappe ufficiali per l'accesso alle Finali mondiali della Clash Royale League!
Pensi di poter vincere 20 partite, perdendone meno di tre?
Quest'anno, chiunque riesca a completare la sfida potrà iscriversi alla fase successiva della CRL sul Portale del Torneo.
In questo frangente, i partecipanti potranno gareggiare in un massimo di 10 scontri ogni 24 ore, a seguito dei quali otterranno o perderanno dei punti in classifica in base alle loro vittorie o sconfitte, e, al termine della competizione classificata, i 128 giocatori migliori accederanno alla terza fase.
Per maggiori informazioni sulla Clash Royale League e sulle fasi successive del Torneo, visita QUESTO SITO!
QUANDO POTRÒ GIOCARCI?
La sfida inizierà sabato 6 agosto e sarà disponibile per cinque giorni.
Inizio
: 6 agosto alle 8:00 UTC.
Fine
: 11 agosto alle 8:00 UTC.
COME FUNZIONA?
Ti basterà toccare la scheda "Eventi"!
Ogni giocatore riceve
tre accessi gratuiti
.
Chi perde
tre scontri
è fuori!
È possibile ritentare la sfida spendendo
10 gemme
.
I giocatori in possesso del
Pass Royale
possono ritentare gratuitamente la sfida da 20 vittorie
quante volte vogliono
!
I progressi
verranno riportati a 0 vittorie e 0 sconfitte
per ogni nuovo tentativo.
Sarà possibile vincere
un baule epico
,
un baule del re leggendario
e fino a
215.000 monete d'oro
!
VINCI UN EMBLEMA ESCLUSIVO!
Se otterrai almeno 17 vittorie, sbloccherai l'emblema relativo alla sfida da 20 vittorie per la CRL 2022, che potrai esibire nel tuo stendardo da battaglia e nel profilo, a testimonianza eterna del tuo valore!
Buona fortuna per la sfida, ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale