Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
22 nov 2021
Blog – Clash Royale

Arriva la sfida da 20 vittorie!

Affronta la sfida più tosta di tutte!

La sfida più amata e impegnativa di Clash Royale è tornata in occasione delle Finali mondiali della CRL, che si terranno tra pochissimo!

Pensi di poter vincere 20 partite, perdendone meno di tre?

QUANDO POTRÒ GIOCARCI?

La sfida inizierà giovedì e sarà disponibile per cinque giorni.

  • Data di inizio

    : 25 novembre alle 9:00 UTC.

  • Data di termine

    : 30 novembre alle 9:00 UTC.

COME FUNZIONA?

Ti basterà toccare la scheda Eventi!

  • Ogni giocatore riceve

    tre accessi gratuiti

    .

  • Chi perde

    tre scontri

    è fuori!

  • È possibile ritentare la sfida spendendo

    10 gemme

    .

  • I giocatori in possesso del

    Pass Royale

    possono unirsi gratuitamente alla sfida da 20 vittorie,

    quante volte vogliono

    !

  • I progressi

    verranno riportati a 0 vittorie e 0 sconfitte

    , ogni volta che un giocatore si unisce nuovamente alla sfida.

  • Sarà possibile vincere

    un baule epico

    ,

    un baule del re leggendario

    e fino a

    215.000 monete d'oro

    !

VINCI UN EMBLEMA ESCLUSIVO!

Se otterrai almeno 17 vittorie, sbloccherai l'emblema relativo alla sfida da 20 vittorie per la CRL 2021, che apparirà nel tuo profilo a testimonianza eterna del tuo valore!

Preparati alla sfida da 20 vittorie e non perderti le Finali mondiali della Clash Royale League, che si terranno dal 3 al 5 dicembre!

Buona fortuna per la sfida, ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale