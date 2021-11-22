Arriva la sfida da 20 vittorie!
Affronta la sfida più tosta di tutte!
La sfida più amata e impegnativa di Clash Royale è tornata in occasione delle Finali mondiali della CRL, che si terranno tra pochissimo!
Pensi di poter vincere 20 partite, perdendone meno di tre?
QUANDO POTRÒ GIOCARCI?
La sfida inizierà giovedì e sarà disponibile per cinque giorni.
Data di inizio
: 25 novembre alle 9:00 UTC.
Data di termine
: 30 novembre alle 9:00 UTC.
COME FUNZIONA?
Ti basterà toccare la scheda Eventi!
Ogni giocatore riceve
tre accessi gratuiti
.
Chi perde
tre scontri
è fuori!
È possibile ritentare la sfida spendendo
10 gemme
.
I giocatori in possesso del
Pass Royale
possono unirsi gratuitamente alla sfida da 20 vittorie,
quante volte vogliono
!
I progressi
verranno riportati a 0 vittorie e 0 sconfitte
, ogni volta che un giocatore si unisce nuovamente alla sfida.
Sarà possibile vincere
un baule epico
,
un baule del re leggendario
e fino a
215.000 monete d'oro
!
VINCI UN EMBLEMA ESCLUSIVO!
Se otterrai almeno 17 vittorie, sbloccherai l'emblema relativo alla sfida da 20 vittorie per la CRL 2021, che apparirà nel tuo profilo a testimonianza eterna del tuo valore!
Preparati alla sfida da 20 vittorie e non perderti le Finali mondiali della Clash Royale League, che si terranno dal 3 al 5 dicembre!
Buona fortuna per la sfida, ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale