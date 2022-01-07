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7 gen 2022
Blog – Clash Royale

La sfida delle arene è tornata!

È l'ora di creare mazzi!

DI COSA SI TRATTA?

Nella sfida delle arene, dovrai creare il tuo mazzo scegliendo esclusivamente tra le carte disponibili a una determinata arena, o a quelle precedenti a essa, in modo molto simile al cammino dei trofei!

COME FUNZIONA?

All'inizio dovrai creare un mazzo con le carte disponibili all'arena 1 e ti serviranno tre vittorie per sbloccare l'arena successiva.

Nelle prime tre arene potrai giocare in modo più rilassato, visto che le sconfitte non verranno prese in considerazione.

A partire dall'arena 4, invece, la sfida prevederà le solite regole: il primo tentativo è gratuito, ma con tre sconfitte sei fuori. Potrai ritentarla spendendo 10 gemme, oppure gratuitamente, se avrai acquistato il Pass Royale.

QUALI SONO LE RICOMPENSE IN PALIO?

  • 50.000 monete d'oro.

  • 30 gemme.

  • 200 jolly comuni.

  • 100 jolly rari.

  • 30 jolly epici.

  • Un jolly leggendario.

  • Tre chiavi dei bauli.

  • Sei gettoni di scambio.

  • Tre bauli d'oro.

  • Quattro bauli cangianti.

  • Un baule gigante.

  • Un baule magico.

  • Un baule dei jolly Royale.

  • La provocazione "a cavallo del razzo"!

Questa sfida sarà disponibile nel gioco dall'8 al 29 gennaio alle 8:00 UTC.

Ci rendiamo conto che la durata possa risultare eccessiva per i giocatori attivi e per quelli più esperti, ma abbiamo deciso di estenderla per permettere a tutti di avere la possibilità di ottenere tutte e 45 le vittorie previste nella sfida.

Buona fortuna per la sfida, ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale