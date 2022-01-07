La sfida delle arene è tornata!
È l'ora di creare mazzi!
DI COSA SI TRATTA?
Nella sfida delle arene, dovrai creare il tuo mazzo scegliendo esclusivamente tra le carte disponibili a una determinata arena, o a quelle precedenti a essa, in modo molto simile al cammino dei trofei!
COME FUNZIONA?
All'inizio dovrai creare un mazzo con le carte disponibili all'arena 1 e ti serviranno tre vittorie per sbloccare l'arena successiva.
Nelle prime tre arene potrai giocare in modo più rilassato, visto che le sconfitte non verranno prese in considerazione.
A partire dall'arena 4, invece, la sfida prevederà le solite regole: il primo tentativo è gratuito, ma con tre sconfitte sei fuori. Potrai ritentarla spendendo 10 gemme, oppure gratuitamente, se avrai acquistato il Pass Royale.
QUALI SONO LE RICOMPENSE IN PALIO?
50.000 monete d'oro.
30 gemme.
200 jolly comuni.
100 jolly rari.
30 jolly epici.
Un jolly leggendario.
Tre chiavi dei bauli.
Sei gettoni di scambio.
Tre bauli d'oro.
Quattro bauli cangianti.
Un baule gigante.
Un baule magico.
Un baule dei jolly Royale.
La provocazione "a cavallo del razzo"!
Questa sfida sarà disponibile nel gioco dall'8 al 29 gennaio alle 8:00 UTC.
Ci rendiamo conto che la durata possa risultare eccessiva per i giocatori attivi e per quelli più esperti, ma abbiamo deciso di estenderla per permettere a tutti di avere la possibilità di ottenere tutte e 45 le vittorie previste nella sfida.
Buona fortuna per la sfida, ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale