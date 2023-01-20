Nelle prossime settimane, metteremo a disposizione un nuovo modo di proteggere gli account di Supercell ID, che li terrà al sicuro ogni volta che qualche malintenzionato tenta di recuperarli all'insaputa dei proprietari o cerca di appropriarsene con attacchi di phishing. Per far sì che il tuo account non cada nelle mani sbagliate durante una procedura di recupero, questo sistema richiederà i tuoi codici personali o dei codici inviati sul tuo telefono.

Come attivare la protezione dell'account

Per usare questa funzionalità, ti servono:



un numero di telefono attivo a cui hai accesso e che possa ricevere gli SMS;



un luogo sicuro in cui salvare i codici di recupero di backup, utili nel caso tu non possa usare il telefono o l'abbia perso.



Puoi attivare la protezione dell'account avviando il gioco, entrando nelle impostazioni e premendo il pulsante di Supercell ID. Le istruzioni che appariranno sullo schermo ti aiuteranno ad attivare il servizio. Ricorda che dopo aver attivato la protezione dell'account, non potrai più disattivarla.



I codici di recupero di backup

Una domanda che ti potresti fare è: "Che cosa succederebbe se un giorno perdessi il numero di telefono associato al Supercell ID?" In effetti, capita a tutti di dover cambiare telefono, o perché ce lo siamo dimenticati sull'autobus o perché lo abbiamo rotto o, semplicemente, perché ne abbiamo uno nuovo. Quando attivi la protezione dell'account, potrai generare un codice di recupero di backup.



Il codice ti servirà se perdi l'accesso al telefono e non riesci quindi a leggere l'SMS col codice di verifica. È il rimedio a cui puoi ricorrere quando ti trovi in questa situazione, perciò ti consigliamo di conservare questo codice di emergenza in un luogo sicuro.



Tieni a mente che puoi usare un codice di backup solo una volta, ma puoi generarne uno nuovo quando desideri.

