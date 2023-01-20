Nuove modifiche in arrivo in Supercell ID
Con questo articolo, vogliamo informarti di alcune modifiche che introdurremo a breve in Supercell ID, grazie alle quali ci auguriamo di garantirti maggiore tranquillità, rendendo più comoda e sicura la gestione del tuo account.
Cambio dell'indirizzo e-mail del Supercell ID
Una delle novità di cui potrai presto usufruire è quella che ti permetterà di modificare l'indirizzo e-mail del Supercell ID nelle impostazioni del servizio. Se vorrai usare questa opzione, dovrai inserire un codice di conferma che ti invieremo all'indirizzo e-mail associato in quel momento al Supercell ID.
La cosa bella di questa funzionalità è che il cambio dell'indirizzo sarà applicato automaticamente a tutti i giochi che hai collegato al Supercell ID.
Nuovo sistema di protezione dell'account
Nelle prossime settimane, metteremo a disposizione un nuovo modo di proteggere gli account di Supercell ID, che li terrà al sicuro ogni volta che qualche malintenzionato tenta di recuperarli all'insaputa dei proprietari o cerca di appropriarsene con attacchi di phishing. Per far sì che il tuo account non cada nelle mani sbagliate durante una procedura di recupero, questo sistema richiederà i tuoi codici personali o dei codici inviati sul tuo telefono.
Come attivare la protezione dell'account
Per usare questa funzionalità, ti servono:
un numero di telefono attivo a cui hai accesso e che possa ricevere gli SMS;
un luogo sicuro in cui salvare i codici di recupero di backup, utili nel caso tu non possa usare il telefono o l'abbia perso.
Puoi attivare la protezione dell'account avviando il gioco, entrando nelle impostazioni e premendo il pulsante di Supercell ID. Le istruzioni che appariranno sullo schermo ti aiuteranno ad attivare il servizio. Ricorda che dopo aver attivato la protezione dell'account, non potrai più disattivarla.
I codici di recupero di backup
Una domanda che ti potresti fare è: "Che cosa succederebbe se un giorno perdessi il numero di telefono associato al Supercell ID?" In effetti, capita a tutti di dover cambiare telefono, o perché ce lo siamo dimenticati sull'autobus o perché lo abbiamo rotto o, semplicemente, perché ne abbiamo uno nuovo. Quando attivi la protezione dell'account, potrai generare un codice di recupero di backup.
Il codice ti servirà se perdi l'accesso al telefono e non riesci quindi a leggere l'SMS col codice di verifica. È il rimedio a cui puoi ricorrere quando ti trovi in questa situazione, perciò ti consigliamo di conservare questo codice di emergenza in un luogo sicuro.
Tieni a mente che puoi usare un codice di backup solo una volta, ma puoi generarne uno nuovo quando desideri.
ATTENZIONE: se, oltre al codice di backup, perdi l'accesso sia al numero di telefono sia all'indirizzo e-mail associati al Supercell ID, non potrai più recuperare l'account.
Inoltre, se in passato hai condiviso l'account o le sue informazioni con un'altra persona, il team di assistenza di Supercell non potrà risolvere le dispute tra gli individui che cercheranno di attivare la protezione sullo stesso account.
Prima di rendere questa funzionalità disponibile a tutti, l'attiveremo gradualmente a partire da Paesi specifici per monitorarne l'uso, perciò ti chiediamo di portare pazienza se non potrai usufruirne subito.
Per maggiori informazioni, vai su: