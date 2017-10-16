16 ott 2017
Blog – Clash Royale
Update opzionale: Risoluzione bug!
Aggiornamento opzionale: Risoluzione Bug
C’è un nuovo aggiornamento disponibile sull’App Store e su Google Play! È un aggiornamento opzionale che include i seguenti interventi di risoluzione:
Dopo aver completato la Sfida (ad esempio, la “Sfida Giornaliera”) o mentre se ne sta giocando una, potrete continuare a giocare con i vostri amici e compagni di Clan se vi inviteranno alle loro Sfide
Il problema con il display del Samsung S8/Note è stato risolto (avete bisogno di disabilitare la modalità “schermo intero” tramite le Impostazioni)
Il glitch del “trascinamento” nella modalità Touchdown è stato sistemato