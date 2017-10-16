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16 ott 2017
Blog – Clash Royale

Update opzionale: Risoluzione bug!

Aggiornamento opzionale: Risoluzione Bug

C’è un nuovo aggiornamento disponibile sull’App Store e su Google Play! È un aggiornamento opzionale che include i seguenti interventi di risoluzione:

  • Dopo aver completato la Sfida (ad esempio, la “Sfida Giornaliera”) o mentre se ne sta giocando una, potrete continuare a giocare con i vostri amici e compagni di Clan se vi inviteranno alle loro Sfide

  • Il problema con il display del Samsung S8/Note è stato risolto (avete bisogno di disabilitare la modalità “schermo intero” tramite le Impostazioni)

  • Il glitch del “trascinamento” nella modalità Touchdown è stato sistemato