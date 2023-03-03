Anteprima dell'aggiornamento - Il nuovo Pass Royale
Come sai, abbiamo già condiviso il programma per i prossimi due aggiornamenti, quindi diamo subito un'occhiata più approfondita a una delle novità in arrivo nell'aggiornamento di questo mese.
PASS ROYALE
Il Pass Royale è rimasto pressoché immutato dal giorno della sua pubblicazione nel 2019 (come passa il tempo, eh?), quindi crediamo sia arrivata l'ora di un bel ritocchino.
Le soglie delle ricompense saranno suddivise in tre tipi, ognuno dei quali sarà legato a una versione specifica del Pass.
Ci saranno soglie GRATUITE, PREMIUM E MEGA PREMIUM (i nomi non sono definitivi, ci stiamo ancora pensando).
L'idea è quella di rendere il Pass Royale più allettante per chi lo vuole acquistare e di permettere ai giocatori di ritirare i premi che vogliono, grazie ai nuovi gettoni stagionali presenti nelle soglie gratuite.
PIÙ CORONE DA GUADAGNARE
Le corone saranno ancora il modo principale per sbloccare le ricompense del Pass, ma ora ne potrai ottenere fino a sei per battaglia!
Ogni tua torre che resterà in piedi alla fine del match ti premierà con una corona.
Ogni torre nemica che abbatti continuerà sempre a darti una corona.
In pratica, se domini lo scontro, il gioco ti ricompenserà a dovere!
ANCORA PIÙ SOGLIE
Allungheremo il cammino del Pass Royale per includere un maggior numero di soglie. Ciò significa che dovremmo dire addio al deposito bonus, ma tu e gli altri giocatori potrete godervi più premi in un Pass più esteso.
RICOMPENSE DIVERSE
Il pass Royale sarà il luogo ideale per ottenere vari tipi di ricompense, che vanno dalle nuove personalizzazioni per lo stendardo da battaglia ai classici artefatti e a personalizzazioni premium.
L'aggiunta più importante del Pass saranno i nuovi gettoni stagionali, che si potranno spendere in un negozio dedicato, dove potrai acquistare esattamente quello che vuoi senza dover ricorrere ai bauli e ai loro contenuti casuali.
Scopri altri dettagli nella prossima anteprima dell'aggiornamento!
La novità di cui abbiamo appena parlato è ancora in lavorazione, quindi la versione finale potrebbe essere differente da quanto abbiamo descritto.