Il Pass Royale è rimasto pressoché immutato dal giorno della sua pubblicazione nel 2019 (come passa il tempo, eh?), quindi crediamo sia arrivata l'ora di un bel ritocchino.

Le soglie delle ricompense saranno suddivise in tre tipi, ognuno dei quali sarà legato a una versione specifica del Pass.

Ci saranno soglie GRATUITE, PREMIUM E MEGA PREMIUM (i nomi non sono definitivi, ci stiamo ancora pensando).

L'idea è quella di rendere il Pass Royale più allettante per chi lo vuole acquistare e di permettere ai giocatori di ritirare i premi che vogliono, grazie ai nuovi gettoni stagionali presenti nelle soglie gratuite.