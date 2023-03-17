Vogliamo che l'esperienza di gioco sia migliore sia per chi vince che per chi perde, perciò abbiamo fatto in modo che chiunque guadagni gettoni stagionali, semplicemente partecipando agli eventi.

La quantità di gettoni stagionali che guadagnerai al termine di una battaglia di un evento dipenderà:



da quante torri della corona nemiche avrai distrutto;



da quante delle tue torri avrai difeso con successo;



da quante unità d'elisir avrai utilizzato.



Normalmente, non potrai accumulare più di 1000 gettoni stagionali al giorno, ma potrai estendere questo limite con i "potenziamenti della stagione", fino a raggiungere il limite massimo di ben 7000 gettoni al giorno!



Se otterrai questo traguardo, potrai comunque continuare a partecipare agli eventi.

