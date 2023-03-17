Novità in arrivo: i gettoni stagionali e non solo!
Alla fine del mese arriverà un nuovo aggiornamento che introdurrà delle nuove funzionalità. Continua a leggere per scoprire in anteprima cosa ti aspetta!
Abbiamo finalmente rinnovato la scheda Eventi (quella con le sfide speciali, per intenderci) con nuove funzionalità con cui puntiamo a risolvere dei problemi segnalati della community di Clash Royale.
GETTONI STAGIONALI E NEGOZIO STAGIONALE
La modifica principale apportata a questa scheda e a ogni modalità che contiene è l'eliminazione di qualsiasi ricompensa predeterminata.
Secondo molti membri della community, non vale la pena partecipare alle sfide che danno come premio un solo baule d'oro dopo otto vittorie o una carta di cui non si ha bisogno.
Per aiutare i giocatori a ottenere i premi che desiderano, abbiamo introdotto i GETTONI STAGIONALI.
Guadagnerai i gettoni stagionali ogni volta che giocherai a un evento e li potrai spendere nel NEGOZIO STAGIONALE.
Potrai usare i nuovi gettoni in questo negozio per ottenere tante belle ricompense, come monete d'oro, artefatti (inclusi i libri), jolly, personalizzazioni per il tuo stendardo, provocazioni e altro ancora.
Come ottenere i gettoni stagionali
Partecipa agli eventi.
Avanza lungo le soglie del Pass Royale (incluse quelle gratuite).
Niente di più semplice, no?
Un aggiornamento per i perdenti
Vogliamo che l'esperienza di gioco sia migliore sia per chi vince che per chi perde, perciò abbiamo fatto in modo che chiunque guadagni gettoni stagionali, semplicemente partecipando agli eventi.
La quantità di gettoni stagionali che guadagnerai al termine di una battaglia di un evento dipenderà:
da quante torri della corona nemiche avrai distrutto;
da quante delle tue torri avrai difeso con successo;
da quante unità d'elisir avrai utilizzato.
Normalmente, non potrai accumulare più di 1000 gettoni stagionali al giorno, ma potrai estendere questo limite con i "potenziamenti della stagione", fino a raggiungere il limite massimo di ben 7000 gettoni al giorno!
Se otterrai questo traguardo, potrai comunque continuare a partecipare agli eventi.
EVENTI 2.0 E SFIDE DELLA MODALITÀ PARTY
La scheda Eventi mostrerà una serie di modalità diverse.
Sfide speciali
Sfide 1v1
Sfide 2v2
Sfide speciali senza limite
Dopo l'introduzione dell'aggiornamento, potrai partecipare alle sfide speciali quante volte vorrai, finché saranno disponibili!
Questa modifica è stata richiesta a gran voce della community, perché molti giocatori non gradivano l'impossibilità di giocare alla nuova modalità dopo aver perso tre volte o dopo averla completata.
Con questo cambio, potrai dimenticarti di questi limiti e non dovrai più usare gemme per continuare a giocare, perciò potrai ottenere le ricompense in cambio di gettoni stagionali senza particolari grattacapi... a meno che non ti capiti un compagno di squadra casuale nelle sfide 2v2 che usa 10 unità d'elisir sul ponte.
Un Party ancora più sfrenato
Abbiamo deciso di rendere più accessibile la modalità Party, dopo averla relegata nel menu con le tre lineette.
Sarà infatti parte integrante della scheda Eventi e ti permetterà di giocare a una serie di modalità 1v1 e 2v2, che ruoteranno regolarmente.
Combattimenti ad armi pari
Quando giocherai a un evento, le carte e la forza delle torri saranno sempre impostate al livello 11. Non male, vero?
Speriamo che queste modifiche siano di tuo gradimento e ti ricordiamo che l'aggiornamento arriverà verso la fine del mese. Non perdertelo!
Le novità di cui abbiamo appena parlato sono ancora in lavorazione, quindi la loro versione finale potrebbe essere differente da quanto abbiamo descritto.