13 dic 2018
Blog – Clash Royale
Vi presentiamo Brawl Stars!
I creatori di Clash Royale, Clash of Clans e Boom Beach ti presentano frenetici scontri multigiocatore!
Combatti in solitaria o insieme ai tuoi amici in svariate modalità di gioco in meno di tre minuti.
Unisciti a un club per scegliere con i tuoi amici il piano di battaglia migliore.
Sblocca e migliora una miriade di brawler fortissimi, dotati di abilità speciali devastanti. Colleziona skin uniche ed elimina i nemici con stile.
Sblocca una skin esclusiva in Brawl Stars!
Connetti BRAWL STARS al Supercell ID per sbloccare Bombardino e ottenere l'esclusiva skin "Stregone" in Brawl Stars!
Brawl Stars non sarà disponibile al lancio in Iran o nella Cina continentale.
Gioca ora!