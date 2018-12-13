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13 dic 2018
Blog – Clash Royale

Vi presentiamo Brawl Stars!

I creatori di Clash Royale, Clash of Clans e Boom Beach ti presentano frenetici scontri multigiocatore!

Combatti in solitaria o insieme ai tuoi amici in svariate modalità di gioco in meno di tre minuti.

Unisciti a un club per scegliere con i tuoi amici il piano di battaglia migliore.

Sblocca e migliora una miriade di brawler fortissimi, dotati di abilità speciali devastanti. Colleziona skin uniche ed elimina i nemici con stile. 

Gioca ora a Brawl Stars! 

Sblocca una skin esclusiva in Brawl Stars! 

Connetti BRAWL STARS al Supercell ID per sbloccare Bombardino e ottenere l'esclusiva skin "Stregone" in Brawl Stars!

Brawl Stars non sarà disponibile al lancio in Iran o nella Cina continentale.

Gioca ora!