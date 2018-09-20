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20 set 2018
Blog – Clash Royale

Cosa sono i gettoni di scambio?

I gettoni di scambio ti permettono di scambiare carte con i membri del clan, persino le leggendarie!

Ottieni i gettoni di scambio dai bottini di guerra (la nuova ricompensa che puoi ottenere al termine di ogni guerra tra clan), dalle sfide o dal negozio.

È richiesto un gettone per avviare uno scambio, ma non per accettarlo.

Il gettone ti viene restituito se lo scambio è annullato per tua decisione o per qualsiasi altro motivo. I gettoni sono spesi solo a scambio completato.

Guarda l'ultimo episodio di TV Royale per saperne di più!

Ottieni i gettoni di scambio dai bottini di guerra (la nuova ricompensa che puoi ottenere al termine di ogni guerra tra clan), dalle sfide o dal negozio.

È richiesto un gettone per avviare uno scambio, ma non per accettarlo.

Il gettone ti viene restituito se lo scambio è annullato per tua decisione o per qualsiasi altro motivo. I gettoni sono spesi solo a scambio completato.

Guarda l'ultimo episodio di TV Royale per saperne di più!

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Ci vediamo nell'arena,
Il team di Clash Royale