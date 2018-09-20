Cosa sono i gettoni di scambio?
I gettoni di scambio ti permettono di scambiare carte con i membri del clan, persino le leggendarie!
Ottieni i gettoni di scambio dai bottini di guerra (la nuova ricompensa che puoi ottenere al termine di ogni guerra tra clan), dalle sfide o dal negozio.
È richiesto un gettone per avviare uno scambio, ma non per accettarlo.
Il gettone ti viene restituito se lo scambio è annullato per tua decisione o per qualsiasi altro motivo. I gettoni sono spesi solo a scambio completato.
Ottieni i gettoni di scambio dai bottini di guerra (la nuova ricompensa che puoi ottenere al termine di ogni guerra tra clan), dalle sfide o dal negozio.
È richiesto un gettone per avviare uno scambio, ma non per accettarlo.
Il gettone ti viene restituito se lo scambio è annullato per tua decisione o per qualsiasi altro motivo. I gettoni sono spesi solo a scambio completato.
Ci vediamo nell'arena,
Il team di Clash Royale