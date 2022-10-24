Cosa succederà ai tuoi trofei?
Con l'introduzione del Percorso delle leggende, le leghe non saranno più nel Cammino dei trofei, quindi ti starai forse chiedendo che fine faranno i tuoi trofei o i tuoi record stagionali una volta che pubblicheremo l'aggiornamento.
COSA SUCCEDE QUANDO ARRIVA L'AGGIORNAMENTO?
Il 26 ottobre (giorno dell'aggiornamento), azzereremo i trofei di tutti giocatori nelle leghe attuali per l'ultima volta.
Questa operazione sarà come un azzeramento stagionale normale, quindi potrai raccogliere ricompense da 5000 trofei in poi.
Ma questa volta, invece di basarci sui tuoi ultimi trofei, terremo in considerazione il maggior numero di trofei che tu abbia mai raggiunto e il conteggio dei trofei dopo l'azzeramento sarà limitato a 6600 trofei.
Manterrai tutti i tuoi precedenti badge e obiettivi, ma la stagione in corso non verrà conteggiata. Quindi, per esempio, se sei in prima posizione nelle leghe quando avverrà l'azzeramento, il 26 ottobre, i tuoi risultati finali non saranno considerati per gli emblemi e gli obiettivi e non riceverai l'obiettivo/emblema "Numero 1".
Questo perché non è una stagione completa.
La tua quantità di trofei più alta mai raggiunta e il tuo miglior piazzamento stagionale di sempre (se presente) saranno visualizzabili nel profilo giocatore, nella sezione relativa ai record passati.
Il Percorso delle leggende sarà disponibile sin da subito e inizierà con una stagione ricca di premi, ma più corta del normale (12 giorni).
ALL’INIZIO DELLA PRIMA STAGIONE CLASSIFICATA VERA E PROPRIA
Il 7 novembre, inizierà la prima stagione classificata vera e propria nel Percorso delle leggende e i trofei non verranno azzerati.
Ciò vuol dire che potrai riprendere il tuo viaggio nel Cammino dei trofei da dove lo hai lasciato!
Nel Percorso delle leggende, tutti i giocatori verranno inseriti nella lega Sfidante I e riceveranno moltiplicatori di vittoria a seconda della loro posizione in classifica alla fine della stagione di prova. I giocatori migliori otterranno anche la versione aggiornata dell’emblema in base al loro posizionamento finale nella stagione di prova.
Scopri ulteriori informazioni sul Percorso delle leggende e sui moltiplicatori di vittoria in questo articolo sull’aggiornamento!