Sei uno dei migliori giocatori di Clash Royale e non vedi l'ora che il mondo lo sappia? Questo è il tuo momento!

Sta per iniziare la Masters Challenge by Bernard Chong, un nuovo torneo con un biglietto d’oro in palio.

Il vincitore potrà ottenere un posto per la finale della CRL 2022 e una parte del montepremi da 50.000$! Le qualificazioni inizieranno lunedì 16 maggio e anche TU potrai competere!

Ci saranno quarantotto (48) tornei, da 1000 giocatori, all’interno del gioco che verranno trasmessi da alcuni dei tuoi creatori di contenuti preferiti. Per partecipare, segui le loro dirette e ricevi le istruzioni per iscriverti al torneo.

Il programma è il seguente: