Bilanciamento di dicembre di Tattiche Royale
24 novembre
POTENZIAMENTI ⬆️
Re Royale
Una sconfitta dà da quattro a otto unità d'elisir (prima erano quattro).
Anche dopo aver aumentato i punti ferita del re Royale, questo regnante non riusciva a stare al passo con gli altri, perciò adesso, in caso di sconfitta, il re darà una quantità casuale di elisir che va dalle quattro alle otto unità. D'altronde, non si può di certo lasciare il re in difficoltà!
MODIFICHE 🔄
Stregone
Velocità dei colpi: ridotti dello 0%, del 20%, del 43% e del 72% (da 1,25/1,04/0,87/0,72 secondi a 1,25 secondi).
Danni dell'attacco aumentati dello 0%, del 12,5%, del 27% e del 42% (da 80/128/205/328 punti a 80/144/260/467 punti).
Con la particolarità del clan, la velocità dei colpi dello stregone risultava un po' troppo intensa, perciò abbiamo modificato alcune sue statistiche, per renderlo più bilanciato. Una roba... clantastica!
Principessa
Danni dell'attacco ridotti del 25% (da 160 a 120 punti).
Velocità di attacco migliorata del 25% (da 2,5 a 2 secondi).
Con i danni potenziati grazie alla particolarità dei devastatutto, la principessa poteva mettere al tappeto le truppe nemiche con un solo colpo, perciò abbiamo ridotto i danni del suo attacco, aumentando però allo stesso tempo la velocità di attacco, per mantenere questa truppa bilanciata.
Continua a regnare!
Il team di Clash Royale