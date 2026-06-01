La regina delle tombe si è risvegliata ed è pronta a calcare il campo di battaglia! Se attivi la sua abilità, entrerà nell'arena in qualità di carta determinante e prenderà di mira solo edifici e torri, evocando al contempo degli scheletri.

Questo eroe sarà disponibile dall'inizio della stagione in cambio di monete degli eroi, oppure GRATIS come ricompensa finale del Bazar funereo.

LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE

Principessa evoluta strategica: dal 1º all'8 giugno.

Che ne dici di infiammare l'arena in questa strategica classica, dove potrebbe capitarti la nuovissima principessa evoluta? Scegli bene le carte e scatenati!

Morti poco morti: dal 22 al 29 giugno.

In giro per l'arena appariranno a caso delle lapidi, dalle quali, una volta distrutte, emergeranno delle truppe nobili, come il re degli scheletri e il fantasma Royale!

LA LEGA COMPETITIVA

Principesse al comando: dal 10 al 20 giugno.

Le principesse hanno preso il controllo dell'arena e il re è sparito!

In questa lega, ti batterai fino alla sudden death con un mazzo composto da 40 carte a rotazione. Evoluzioni ed eroi saranno sempre attivi e all'inizio di ogni battaglia avrai la possibilità di vedere quali saranno le carte e le forme presenti.

La disponibilità e il livello delle carte di questa modalità dipende dalla collezione.