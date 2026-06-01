Cronache del ghiaccio e della pietra
Dalle profondità terrestri alla sconfinata tundra glaciale, questa stagione ha in serbo un sacco di contenuti e di eventi incredibili! In questo articolo, parleremo di tutte le novità, cioè:
la principessa evoluta
Il nuovo eroe: la lapide eroica.
le modalità di gioco e le sfide
la Lega competitiva
i tornei globali
il Bazar funereo
gli eventi della Caccia alle corone
il Viaggio del clan
LA NUOVA EVOLUZIONE E IL NUOVO EROE
La principessa evoluta
Cicli necessari per farla evolvere: 2.
Una faretra piena di fuoco e ghiaccio!
Anche la principessa evoluta si è unita al club del rallentamento, scoccando frecce di ghiaccio al primo attacco e poi a ogni terzo una volta entrata nell'arena. Essere amici degli spiriti del ghiaccio ha i suoi vantaggi!
La lapide eroica
Abilità: Ritorno dall'aldilà
Ti capita mai di chiederti se sotto la lapide si nasconda qualcos'altro?
La regina delle tombe si è risvegliata ed è pronta a calcare il campo di battaglia! Se attivi la sua abilità, entrerà nell'arena in qualità di carta determinante e prenderà di mira solo edifici e torri, evocando al contempo degli scheletri.
Questo eroe sarà disponibile dall'inizio della stagione in cambio di monete degli eroi, oppure GRATIS come ricompensa finale del Bazar funereo.
LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE
Principessa evoluta strategica: dal 1º all'8 giugno.
Che ne dici di infiammare l'arena in questa strategica classica, dove potrebbe capitarti la nuovissima principessa evoluta? Scegli bene le carte e scatenati!
Morti poco morti: dal 22 al 29 giugno.
In giro per l'arena appariranno a caso delle lapidi, dalle quali, una volta distrutte, emergeranno delle truppe nobili, come il re degli scheletri e il fantasma Royale!
LA LEGA COMPETITIVA
Principesse al comando: dal 10 al 20 giugno.
Le principesse hanno preso il controllo dell'arena e il re è sparito!
In questa lega, ti batterai fino alla sudden death con un mazzo composto da 40 carte a rotazione. Evoluzioni ed eroi saranno sempre attivi e all'inizio di ogni battaglia avrai la possibilità di vedere quali saranno le carte e le forme presenti.
La disponibilità e il livello delle carte di questa modalità dipende dalla collezione.
Con 15 vittorie, riceverai un emblema della lega, mentre, se ti classifichi tra i migliori 10.000, ne otterrai uno legato alla classifica!
I TORNEI GLOBALI
Triplo elisir: dal 2 al 6 giugno.
Gioca a Clash Royale al triplo della velocità!
Combatti in battaglie più rapide del solito, vinci ricompense dopo ogni trionfo e, una volta raggiunte 12 vittorie, affronta la vera sfida: la scalata della classifica!
Dimostra di non avere eguali e guadagna un emblema esclusivo (e il diritto di darti un bel po' di arie). Inoltre, se ti classifichi tra i migliori 10.000, potrai mettere le mani su un emblema legato alla classifica.
IL BAZAR FUNEREO
I morti si stanno risvegliando, proprio come il loro bazar!
La regina delle tombe e i suoi scheletri sono pronti a scambiare la propria merce per un po' di ossa: ci sono risorse, carte, bauli della sorte, un eroe GRATUITO... In pratica, tutto ciò che desideri!
I gettoni tombali sono una valuta a tempo limitato (e una parte del corpo), che può essere ottenuta andando al negozio e partecipando a eventi e concorsi.
Anche stavolta troverai diverse soglie di ricompense e la loro qualità salirà a mano a mano che farai progressi. Per sbloccarle, spendi abbastanza gettoni da convincere i non morti a farti entrare nel bazar.
All'ultima bancarella ti aspetta la regina delle tombe in persona, pronta a darti la lapide eroica in cambio delle tue ossa!
GLI EVENTI DELLA CACCIA ALLE CORONE
Questa stagione ti propone un bel po' di Cacce alle corone, piene di cosucce interessanti, tra cui:
la lapide eroica
i gettoni tombali
una cassa delle evoluzioni
delle personalizzazioni da brivido
e molto altro ancora!
IL VIAGGIO DEL CLAN
Durante questa stagione, potrai spiegare le vele e attraversare le acque reali ben due volte. Se non fai parte di un clan, ricordati di rimediare prima che sia troppo tardi e, se non sai bene a quale unirti, puoi trovare quello perfetto per te sul nostro server Discord (in inglese)!
Infine, non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina Reddit (in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale