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15 mag 2026
Blog – Clash Royale

I nuovi livelli della collezione e le modifiche alla maestria

Il prossimo aggiornamento arriverà il 26 maggio e sarà pieno di funzionalità elettrizzanti, tra cui una nuova modalità di gioco, un'evoluzione e un eroe. Inoltre, luglio vedrà l'arrivo di una nuova carta e il ritorno della modalità C.A.O.S.!

Oggi, scopriremo insieme le imminenti modifiche al sistema di progressione. A partire dal prossimo aggiornamento, sarà più facile tenere traccia del livello della torre del re e di quello della carta e il sistema della maestria verrà modificato in modo sostanziale, in modo che risulti più uniforme e gratificante.

Negli ultimi anni, il sistema di progressione di Clash Royale è diventato sempre più complesso e funzionalità come Il viaggio del re non hanno reso più facile tenere traccia dei propri progressi. Come se non bastasse, a volte le ricompense non rispettano le aspettative dei giocatori e, di conseguenza, non permettono loro di raggiungere i propri obiettivi personali, come, per esempio, far salire di livello il mazzo principale.

L'obiettivo di questo aggiornamento è quello di risolvere questi problemi!

Vogliamo che il sistema di progressione sia semplice, chiaro e gratificante: ogni miglioramento deve risultare significativo, ogni carta della propria collezione deve avere una certa importanza e deve essere sempre chiaro quanto tempo manca per raggiungere il prossimo obiettivo.

La fine de Il viaggio del re

Attualmente, Il viaggio del re è lo strumento che serve a tenere traccia dei progressi e ti permette di ricevere ricompense, di migliorare il livello della torre del re e di sbloccare nuove funzionalità, una volta raggiunti determinati traguardi. I progressi lungo Il viaggio del re dipendono dagli XP, ma è difficile capire quando si raggiunge i traguardi più importanti (a meno che non si tengano costantemente d'occhio i progressi), perché, a volte, le ricompense più rilevanti, come i nuovi livelli della torre del re, non sono all'altezza delle aspettative dei giocatori e spesso vengono viste come delle sorprese, più che come obiettivi da raggiungere.

Inoltre, la quantità di XP ottenuti dalle carte dipende dalla loro rarità e l'apertura dei bauli risulta poco gratificante, quando al loro interno si trovano carte che non si ha intenzione di migliorare. Più avanzi, più il ritmo del tuo viaggio rallenta e più fatica fai a progredire, anche quando hai l'impressione di guadagnare un sacco di XP.

Per saperne di più sul modo in cui ciò influisce sulle ricompense, continua a leggere questo articolo.

Per semplificare il sistema di progressione e far sì che ogni passo in avanti risulti gratificante, abbiamo deciso di dire addio a Il viaggio del re e di introdurre...

I livelli della collezione!

Il sistema dei livelli della collezione permette dr tenere traccia dei progressi in modo semplice e diretto. Niente più XP e complicazioni varie: solo progressi chiari e ben visibili basati esclusivamente sulla collezione delle carte.

Ecco come funziona: somma i livelli di tutte le tue carte, aggiungi cinque livelli per ogni evoluzione ed eroe che possiedi e otterrai il tuo livello della collezione!

Tieni presente che, attualmente, il gioco conta 125 carte, più le evoluzioni e gli eroi, e che ognuno di questi elementi viene preso in considerazione per determinare il tuo livello della collezione.

È tutto? Sì, è tutto, ma ricorda anche che le carte entrano a far parte della tua collezione con livelli che dipendono dalla loro rarità, perciò le carte più rare forniscono più livelli della collezione, la prima volta che vengono sbloccate.

Detto ciò, ogni volta che migliori una carta riceverai sempre un livello, a prescindere dalla sua rarità.

Ad esempio:

  • se sblocchi la valchiria, ricevi tre livelli;

  • se migliori la valchiria dal livello 11 al 12, ricevi un livello;

  • se sblocchi la valchiria evoluta, ricevi cinque livelli.

Ogni carta e miglioramento saranno importanti, persino quelli che hai tralasciato per tutti questi anni!

I traguardi

Il nuovo sistema prevede un sacco di livelli da superare e traguardi da raggiungere, ciascuno dei quali ti fornisce una ricompensa man mano che sblocchi e migliori le tue carte.

Non raggiungerai un traguardo a ogni singolo livello, ma riceverai ricompense in base al tuo livello della collezione.

Puoi ritirare la tua prima ricompensa al livello della collezione 20, dopo di che ne riceverai una ogni 10 livelli. Una volta raggiunto il livello della collezione 1500, otterrai una ricompensa con maggiore frequenza, cioè ogni cinque livelli.

Più ti avvicini al completamento della collezione, più spesso ti ricompenseremo.

Ricompense totali ottenibili con i livelli della collezione

Quantità
Gemme14.955
Jolly comuni28.920
Jolly rari7850
Jolly epici1327
Jolly leggendari58
Jolly dei campioni19
Bauli della sorte da quattro stelle1
Bauli della sorte da cinque stelle28
Casse delle evoluzioni13
Personalizzazioni esclusive per lo stendardo6
Skin delle torri esclusive1

Il passaggio da Il viaggio del re ai livelli della collezione

Forse, ti stai chiedendo se il passaggio dal vecchio al nuovo sistema ti premierà con delle ricompense extra... e la risposta è sì: ogni giocatore riceverà delle ricompense in base al livello della collezione con cui partiranno il giorno della pubblicazione dell'aggiornamento! Ecco tutte le ricompense che potrai ottenere.

Ricompense ottenute col passaggio al nuovo sistema

Livello della collezioneGemmeBauli della sorte da cinque stellePersonalizzazioni dello stendardoSkin delle torri
20-2005001
201-4007501
401-60010001
601-80015001
801-1000200011
1001-1200250012
1201-1400300013
1401-1600350024
1601-1800400025
1801-2000450036
2001-22005000361

Quando avvii il gioco per la prima volta dopo l'aggiornamento, il tuo livello della collezione si baserà automaticamente sulle carte in tuo possesso.

Per scoprire quale livello ti sarà assegnato all'inizio, somma quelli di tutte le tue carte standard e aggiungine cinque per ogni evoluzione ed eroe che possiedi.

Mentre l'obiettivo delle ricompense per il passaggio al nuovo sistema è quello di agevolare tutti i giocatori e semplificare i progressi, l'introduzione dei livelli della collezione e la semplificazione delle maestrie gioveranno soprattutto ai giocatori di livello medio e a quelli meno esperti, perché offriranno loro un'esperienza più fluida e gratificante e li aiuteranno nella loro scalata verso il successo.

Il livello della torre del re

Con il nuovo aggiornamento, non salirai più di livello guadagnando XP, bensì il livello della torre del re aumenterà in base alla quantità di carte che avrai portato a un determinato livello e questa modifica non avrà alcun impatto negativo sul tuo livello della torre del re, che non potrà diminuire, ma solo rimanere inalterato o aumentare! Il tuo re si comporterà esattamente come prima: difenderà la propria torre se verrà infastidito e imposterà il limite per le tue truppe delle torri.

La tabella qui sotto mette a confronto il vecchio metodo di sblocco dei livelli della torre del re (Il viaggio del re) e quello nuovo, cioè quante carte devi migliorare per salire di livello.

Confronto tra i requisiti di miglioramento della torre del re nel vecchio e nel nuovo sistema

Livello della torre del reIl viaggio del re (vecchio)Miglioramenti totali (nuovo)
1Livello 1-
2Livello 29 carte al livello 1 o superiore
3Livello 39 carte al livello 2 o superiore
4Livello 510 carte al livello 3 o superiore
5Livello 710 carte al livello 4 o superiore
6Livello 1010 carte al livello 5 o superiore
7Livello 1410 carte al livello 6 o superiore
8Livello 1810 carte al livello 7 o superiore
9Livello 2210 carte al livello 8 o superiore
10Livello 2610 carte al livello 9 o superiore
11Livello 3010 carte al livello 10 o superiore
12Livello 3411 carte al livello 11 o superiore
13Livello 3811 carte al livello 12 o superiore
14Livello 4212 carte al livello 13 o superiore
15Livello 5413 carte al livello 14 o superiore
16Livello 7514 carte al livello 15 o superiore

Ricorda: le truppe delle torri non influiscono sui requisiti di miglioramento del livello della torre del re e, ogni volta che la migliori, riceverai automaticamente le copie della principessa della torre e le monete d'oro necessarie per portarla al livello successivo.

Si tratta di modifiche sostanziali, ma che ne sarà de Il viaggio del re e degli XP dopo la pubblicazione dell'aggiornamento?

Le modifiche ai requisiti di sblocco delle varie funzionalità

Il viaggio del re verrà completamente rimosso dal gioco, ma non preoccuparti: se avvii il gioco dopo la pubblicazione dell'aggiornamento e hai delle ricompense non ritirate, esse ti verranno consegnate automaticamente tramite un pop-up.

Oltre a Il viaggio del re, anche gli XP verranno rimossi dal gioco, mentre i miglioramenti delle carte, le ricompense delle maestrie e le donazioni al clan non forniranno più XP e le donazioni al clan delle carte di livello massimo daranno in premio monete d'oro e punti stella.

Inoltre, le funzionalità il cui sblocco dipendeva dal livello della torre del re, come il Pass Royale e i clan, saranno disponibili prima, in base all'arena.

Confronto tra i requisiti di sblocco delle funzionalità nel vecchio e nel nuovo sistema

PrimaOra
ClanLivello re 1Arena 1
Slot del mazzoLivello re 2Arena 1
Donazione al clanLivello re 3Arena 2
Pass RoyaleLivello re 7Arena 2
Guerre tra clanLivello re 10Arena 3
Scambio carte col clanLivello re 16Arena 3
Maestria della cartaLivello re 14Arena 4
Punti stellaLivello re 9Arena 5

Domande frequenti (FAQ)

Per determinare il mio livello della collezione, vengono prese in considerazione tutte le carte che ho?

Per determinare il livello della collezione vengono prese in considerazione tutte le carte e le versioni in tuo possesso, a eccezione dei regnanti di Tattiche Royale.

Dopo le modifiche, il mio livello della torre del re potrà diminuire?

No. Il livello della torre del re potrà solo rimanere inalterato o aumentare.

Verranno rimossi anche i punti stella e i livelli stella?

No, i punti stella non verranno rimossi e rimarranno al loro posto, proprio come i livelli stella, che continueranno a far brillare come non mai le tue truppe!

Le modifiche alle maestrie delle carte

Poiché alcune ricompense verranno messe in palio nei traguardi dei livelli della collezione e altri sistemi verranno semplificati, le maestrie verranno aggiornate di conseguenza. Con il nuovo aggiornamento, gli incarichi saranno molto più semplici da completare, perché gli obiettivi di alcune carte saranno meno complessi.

Per comprendere le modifiche alle maestrie delle carte, facciamo l'esempio del domatore di cinghiali.

Confronto tra le maestrie del domatore di cinghiali nel vecchio e nel nuovo sistema

Set di incarichiIncarichiPrimaOra
Botte da orbi185.000 punti danno37.000 punti danno
2250.000 punti danno100.000 punti danno
3420.000 punti danno170.000 punti danno
Demolizione Royale1560 colpi225 colpi
21600 colpi600 colpi
32800 colpi1000 colpi
Arma d'assedio180 colpi60 colpi
2240 colpi120 colpi
3480 colpi180 colpi

Dopo la pubblicazione dell'aggiornamento, se non avevi ancora completato un incarico vecchio ma soddisfi già il requisito di quello nuovo, l'incarico verrà considerato completato e riceverai la ricompensa in palio. In caso contrario, i tuoi progressi verranno salvati e il traguardo sarà comunque più vicino, rispetto a prima dell'aggiornamento.

E le ricompense?

Poiché alcune ricompense diventeranno livelli della collezione e gli obiettivi verranno semplificati, le ricompense delle maestrie verranno modificate di conseguenza. Gemme e jolly non faranno più parte delle maestrie, ma non spariranno, perché saranno disponibili come ricompense dei traguardi nei livelli della collezione, e riceverai più jolly rispetto a prima.

Ricompense delle maestrie prima e dopo l'aggiornamento

PrimaOra
1º set di incarichiCarte, monete d'oro, gemme4000 monete d'oro per ogni incarico
2º set di incarichiMonete d'oro, jolly, gemme6000 monete d'oro per incarico
3º set di incarichi6000, 8000 o 10.000 monete d'oro15.000 monete d'oro per incarico

Ciascun set di incarichi consiste in tre incarichi, ognuno dei quali ti ricompenserà con la stessa quantità di monete d'oro, a prescindere dalla sua rarità, ma tieni presente che non tutte le carte hanno tre set di incarichi.

Perché modificare entrambi i sistemi contemporaneamente?

L'obiettivo del nuovo sistema di progressione è quello di aiutarti ad aumentare più rapidamente il livello della collezione, soprattutto nelle prime fasi del gioco, mentre gli incarichi della maestria saranno utili per migliorare le tue carte, fornendoti monete d'oro in maniera costante.

Il livello della collezione è direttamente proporzionale al numero di miglioramenti e ti permette di sbloccare nuovi traguardi, che forniscono gemme e molto altro.

Perciò, le modifiche alle maestrie e alla distribuzione delle ricompense porteranno a un sistema di progressione univoco e più chiaro.

A questo punto, però, ti starai chiedendo come verranno distribuite le ricompense.

La nuova distribuzione delle ricompense

Con il nuovo sistema di progressione e le modifiche alle maestrie, le ricompense sono state modificate per permetterti di avere maggiore controllo su di esse e più opportunità di far salire di livello la tua collezione.

La quantità della maggior parte delle ricompense è stata aumentata, mentre altre sono state ridotte.

Confronto tra la vecchia distribuzione delle ricompense e quella nuova

Vecchio sistema*Nuovo sistema*
Monete d'oro4.470.9495.165.625 ▲
Gemme14.33014.945% ▲
Jolly comuni643137.169 ▲
Jolly rari30739.275 ▲
Jolly epici6671473 ▲
Jolly leggendari371 ▲
Jolly dei campioni326 ▲
Carte comuni casuali17.78344.641 ▲
Carte rare casuali43823828 ▼
Carte epiche casuali1182416 ▼
Carte leggendarie casuali4223 ▼
Carte dei campioni casuali85 ▼
Frammenti d'evoluzione (dalle casse delle evoluzioni)1116 ▲

*La quantità di ricompense che riceverai dipende dal baule e dalle probabilità delle casse. Per saperne di più al riguardo, leggi il seguente articolo: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh_._

*Vecchio sistema: vecchio sistema delle maestrie + Il viaggio del re

*Nuovo sistema: nuovo sistema delle maestrie + livelli della collezione

Un breve riepilogo

Ricapitoliamo i contenuti di questo articolo.

  • Nulla di ciò che hai guadagnato andrà perduto (beh... a parte gli XP).

  • Il livello della torre del re potrà solo rimanere inalterato o aumentare.

  • Arriva il livello della collezione, un sistema di progressione inedito e più trasparente che consiste nella somma dei livelli di tutte le carte che possiedi, evoluzioni ed eroi compresi.

  • Le ricompense non ritirate de Il viaggio del re ti verranno consegnate automaticamente tramite un pop-up.

  • Il viaggio del re e gli XP verranno rimossi.

  • I punti stella non verranno rimossi.

  • Gli incarichi della maestria saranno più facili da completare.

  • Le ricompense sono state modificate e ridistribuite.

In questo articolo, abbiamo parlato di un sacco di cose, ma non è ancora tutto, perché il prossimo aggiornamento ha in serbo una marea di nuove funzionalità e migliorie, che non vediamo l'ora di svelare!

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