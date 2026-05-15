Attualmente, Il viaggio del re è lo strumento che serve a tenere traccia dei progressi e ti permette di ricevere ricompense, di migliorare il livello della torre del re e di sbloccare nuove funzionalità, una volta raggiunti determinati traguardi. I progressi lungo Il viaggio del re dipendono dagli XP, ma è difficile capire quando si raggiunge i traguardi più importanti (a meno che non si tengano costantemente d'occhio i progressi), perché, a volte, le ricompense più rilevanti, come i nuovi livelli della torre del re, non sono all'altezza delle aspettative dei giocatori e spesso vengono viste come delle sorprese, più che come obiettivi da raggiungere.

Inoltre, la quantità di XP ottenuti dalle carte dipende dalla loro rarità e l'apertura dei bauli risulta poco gratificante, quando al loro interno si trovano carte che non si ha intenzione di migliorare. Più avanzi, più il ritmo del tuo viaggio rallenta e più fatica fai a progredire, anche quando hai l'impressione di guadagnare un sacco di XP.

Per saperne di più sul modo in cui ciò influisce sulle ricompense, continua a leggere questo articolo.

Per semplificare il sistema di progressione e far sì che ogni passo in avanti risulti gratificante, abbiamo deciso di dire addio a Il viaggio del re e di introdurre...

I livelli della collezione!

Il sistema dei livelli della collezione permette dr tenere traccia dei progressi in modo semplice e diretto. Niente più XP e complicazioni varie: solo progressi chiari e ben visibili basati esclusivamente sulla collezione delle carte.

Ecco come funziona: somma i livelli di tutte le tue carte, aggiungi cinque livelli per ogni evoluzione ed eroe che possiedi e otterrai il tuo livello della collezione!

Tieni presente che, attualmente, il gioco conta 125 carte, più le evoluzioni e gli eroi, e che ognuno di questi elementi viene preso in considerazione per determinare il tuo livello della collezione.

È tutto? Sì, è tutto, ma ricorda anche che le carte entrano a far parte della tua collezione con livelli che dipendono dalla loro rarità, perciò le carte più rare forniscono più livelli della collezione, la prima volta che vengono sbloccate.

Detto ciò, ogni volta che migliori una carta riceverai sempre un livello, a prescindere dalla sua rarità.

Ad esempio:

se sblocchi la valchiria, ricevi tre livelli;

se migliori la valchiria dal livello 11 al 12, ricevi un livello;

se sblocchi la valchiria evoluta, ricevi cinque livelli.

Ogni carta e miglioramento saranno importanti, persino quelli che hai tralasciato per tutti questi anni!

I traguardi

Il nuovo sistema prevede un sacco di livelli da superare e traguardi da raggiungere, ciascuno dei quali ti fornisce una ricompensa man mano che sblocchi e migliori le tue carte.

Non raggiungerai un traguardo a ogni singolo livello, ma riceverai ricompense in base al tuo livello della collezione.

Puoi ritirare la tua prima ricompensa al livello della collezione 20, dopo di che ne riceverai una ogni 10 livelli. Una volta raggiunto il livello della collezione 1500, otterrai una ricompensa con maggiore frequenza, cioè ogni cinque livelli.

Più ti avvicini al completamento della collezione, più spesso ti ricompenseremo.