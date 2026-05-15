I nuovi livelli della collezione e le modifiche alla maestria
Il prossimo aggiornamento arriverà il 26 maggio e sarà pieno di funzionalità elettrizzanti, tra cui una nuova modalità di gioco, un'evoluzione e un eroe. Inoltre, luglio vedrà l'arrivo di una nuova carta e il ritorno della modalità C.A.O.S.!
Oggi, scopriremo insieme le imminenti modifiche al sistema di progressione. A partire dal prossimo aggiornamento, sarà più facile tenere traccia del livello della torre del re e di quello della carta e il sistema della maestria verrà modificato in modo sostanziale, in modo che risulti più uniforme e gratificante.
Negli ultimi anni, il sistema di progressione di Clash Royale è diventato sempre più complesso e funzionalità come Il viaggio del re non hanno reso più facile tenere traccia dei propri progressi. Come se non bastasse, a volte le ricompense non rispettano le aspettative dei giocatori e, di conseguenza, non permettono loro di raggiungere i propri obiettivi personali, come, per esempio, far salire di livello il mazzo principale.
L'obiettivo di questo aggiornamento è quello di risolvere questi problemi!
Vogliamo che il sistema di progressione sia semplice, chiaro e gratificante: ogni miglioramento deve risultare significativo, ogni carta della propria collezione deve avere una certa importanza e deve essere sempre chiaro quanto tempo manca per raggiungere il prossimo obiettivo.
La fine de Il viaggio del re
Attualmente, Il viaggio del re è lo strumento che serve a tenere traccia dei progressi e ti permette di ricevere ricompense, di migliorare il livello della torre del re e di sbloccare nuove funzionalità, una volta raggiunti determinati traguardi. I progressi lungo Il viaggio del re dipendono dagli XP, ma è difficile capire quando si raggiunge i traguardi più importanti (a meno che non si tengano costantemente d'occhio i progressi), perché, a volte, le ricompense più rilevanti, come i nuovi livelli della torre del re, non sono all'altezza delle aspettative dei giocatori e spesso vengono viste come delle sorprese, più che come obiettivi da raggiungere.
Inoltre, la quantità di XP ottenuti dalle carte dipende dalla loro rarità e l'apertura dei bauli risulta poco gratificante, quando al loro interno si trovano carte che non si ha intenzione di migliorare. Più avanzi, più il ritmo del tuo viaggio rallenta e più fatica fai a progredire, anche quando hai l'impressione di guadagnare un sacco di XP.
Per saperne di più sul modo in cui ciò influisce sulle ricompense, continua a leggere questo articolo.
Per semplificare il sistema di progressione e far sì che ogni passo in avanti risulti gratificante, abbiamo deciso di dire addio a Il viaggio del re e di introdurre...
I livelli della collezione!
Il sistema dei livelli della collezione permette dr tenere traccia dei progressi in modo semplice e diretto. Niente più XP e complicazioni varie: solo progressi chiari e ben visibili basati esclusivamente sulla collezione delle carte.
Ecco come funziona: somma i livelli di tutte le tue carte, aggiungi cinque livelli per ogni evoluzione ed eroe che possiedi e otterrai il tuo livello della collezione!
Tieni presente che, attualmente, il gioco conta 125 carte, più le evoluzioni e gli eroi, e che ognuno di questi elementi viene preso in considerazione per determinare il tuo livello della collezione.
È tutto? Sì, è tutto, ma ricorda anche che le carte entrano a far parte della tua collezione con livelli che dipendono dalla loro rarità, perciò le carte più rare forniscono più livelli della collezione, la prima volta che vengono sbloccate.
Detto ciò, ogni volta che migliori una carta riceverai sempre un livello, a prescindere dalla sua rarità.
Ad esempio:
se sblocchi la valchiria, ricevi tre livelli;
se migliori la valchiria dal livello 11 al 12, ricevi un livello;
se sblocchi la valchiria evoluta, ricevi cinque livelli.
Ogni carta e miglioramento saranno importanti, persino quelli che hai tralasciato per tutti questi anni!
I traguardi
Il nuovo sistema prevede un sacco di livelli da superare e traguardi da raggiungere, ciascuno dei quali ti fornisce una ricompensa man mano che sblocchi e migliori le tue carte.
Non raggiungerai un traguardo a ogni singolo livello, ma riceverai ricompense in base al tuo livello della collezione.
Puoi ritirare la tua prima ricompensa al livello della collezione 20, dopo di che ne riceverai una ogni 10 livelli. Una volta raggiunto il livello della collezione 1500, otterrai una ricompensa con maggiore frequenza, cioè ogni cinque livelli.
Più ti avvicini al completamento della collezione, più spesso ti ricompenseremo.
Ricompense totali ottenibili con i livelli della collezione
|Quantità
|Gemme
|14.955
|Jolly comuni
|28.920
|Jolly rari
|7850
|Jolly epici
|1327
|Jolly leggendari
|58
|Jolly dei campioni
|19
|Bauli della sorte da quattro stelle
|1
|Bauli della sorte da cinque stelle
|28
|Casse delle evoluzioni
|13
|Personalizzazioni esclusive per lo stendardo
|6
|Skin delle torri esclusive
|1
Il passaggio da Il viaggio del re ai livelli della collezione
Forse, ti stai chiedendo se il passaggio dal vecchio al nuovo sistema ti premierà con delle ricompense extra... e la risposta è sì: ogni giocatore riceverà delle ricompense in base al livello della collezione con cui partiranno il giorno della pubblicazione dell'aggiornamento! Ecco tutte le ricompense che potrai ottenere.
Ricompense ottenute col passaggio al nuovo sistema
|Livello della collezione
|Gemme
|Bauli della sorte da cinque stelle
|Personalizzazioni dello stendardo
|Skin delle torri
|20-200
|500
|1
|201-400
|750
|1
|401-600
|1000
|1
|601-800
|1500
|1
|801-1000
|2000
|1
|1
|1001-1200
|2500
|1
|2
|1201-1400
|3000
|1
|3
|1401-1600
|3500
|2
|4
|1601-1800
|4000
|2
|5
|1801-2000
|4500
|3
|6
|2001-2200
|5000
|3
|6
|1
Quando avvii il gioco per la prima volta dopo l'aggiornamento, il tuo livello della collezione si baserà automaticamente sulle carte in tuo possesso.
Per scoprire quale livello ti sarà assegnato all'inizio, somma quelli di tutte le tue carte standard e aggiungine cinque per ogni evoluzione ed eroe che possiedi.
Mentre l'obiettivo delle ricompense per il passaggio al nuovo sistema è quello di agevolare tutti i giocatori e semplificare i progressi, l'introduzione dei livelli della collezione e la semplificazione delle maestrie gioveranno soprattutto ai giocatori di livello medio e a quelli meno esperti, perché offriranno loro un'esperienza più fluida e gratificante e li aiuteranno nella loro scalata verso il successo.
Il livello della torre del re
Con il nuovo aggiornamento, non salirai più di livello guadagnando XP, bensì il livello della torre del re aumenterà in base alla quantità di carte che avrai portato a un determinato livello e questa modifica non avrà alcun impatto negativo sul tuo livello della torre del re, che non potrà diminuire, ma solo rimanere inalterato o aumentare! Il tuo re si comporterà esattamente come prima: difenderà la propria torre se verrà infastidito e imposterà il limite per le tue truppe delle torri.
La tabella qui sotto mette a confronto il vecchio metodo di sblocco dei livelli della torre del re (Il viaggio del re) e quello nuovo, cioè quante carte devi migliorare per salire di livello.
Confronto tra i requisiti di miglioramento della torre del re nel vecchio e nel nuovo sistema
|Livello della torre del re
|Il viaggio del re (vecchio)
|Miglioramenti totali (nuovo)
|1
|Livello 1
|-
|2
|Livello 2
|9 carte al livello 1 o superiore
|3
|Livello 3
|9 carte al livello 2 o superiore
|4
|Livello 5
|10 carte al livello 3 o superiore
|5
|Livello 7
|10 carte al livello 4 o superiore
|6
|Livello 10
|10 carte al livello 5 o superiore
|7
|Livello 14
|10 carte al livello 6 o superiore
|8
|Livello 18
|10 carte al livello 7 o superiore
|9
|Livello 22
|10 carte al livello 8 o superiore
|10
|Livello 26
|10 carte al livello 9 o superiore
|11
|Livello 30
|10 carte al livello 10 o superiore
|12
|Livello 34
|11 carte al livello 11 o superiore
|13
|Livello 38
|11 carte al livello 12 o superiore
|14
|Livello 42
|12 carte al livello 13 o superiore
|15
|Livello 54
|13 carte al livello 14 o superiore
|16
|Livello 75
|14 carte al livello 15 o superiore
Ricorda: le truppe delle torri non influiscono sui requisiti di miglioramento del livello della torre del re e, ogni volta che la migliori, riceverai automaticamente le copie della principessa della torre e le monete d'oro necessarie per portarla al livello successivo.
Si tratta di modifiche sostanziali, ma che ne sarà de Il viaggio del re e degli XP dopo la pubblicazione dell'aggiornamento?
Le modifiche ai requisiti di sblocco delle varie funzionalità
Il viaggio del re verrà completamente rimosso dal gioco, ma non preoccuparti: se avvii il gioco dopo la pubblicazione dell'aggiornamento e hai delle ricompense non ritirate, esse ti verranno consegnate automaticamente tramite un pop-up.
Oltre a Il viaggio del re, anche gli XP verranno rimossi dal gioco, mentre i miglioramenti delle carte, le ricompense delle maestrie e le donazioni al clan non forniranno più XP e le donazioni al clan delle carte di livello massimo daranno in premio monete d'oro e punti stella.
Inoltre, le funzionalità il cui sblocco dipendeva dal livello della torre del re, come il Pass Royale e i clan, saranno disponibili prima, in base all'arena.
Confronto tra i requisiti di sblocco delle funzionalità nel vecchio e nel nuovo sistema
|Prima
|Ora
|Clan
|Livello re 1
|Arena 1
|Slot del mazzo
|Livello re 2
|Arena 1
|Donazione al clan
|Livello re 3
|Arena 2
|Pass Royale
|Livello re 7
|Arena 2
|Guerre tra clan
|Livello re 10
|Arena 3
|Scambio carte col clan
|Livello re 16
|Arena 3
|Maestria della carta
|Livello re 14
|Arena 4
|Punti stella
|Livello re 9
|Arena 5
Domande frequenti (FAQ)
Per determinare il mio livello della collezione, vengono prese in considerazione tutte le carte che ho?
Per determinare il livello della collezione vengono prese in considerazione tutte le carte e le versioni in tuo possesso, a eccezione dei regnanti di Tattiche Royale.
Dopo le modifiche, il mio livello della torre del re potrà diminuire?
No. Il livello della torre del re potrà solo rimanere inalterato o aumentare.
Verranno rimossi anche i punti stella e i livelli stella?
No, i punti stella non verranno rimossi e rimarranno al loro posto, proprio come i livelli stella, che continueranno a far brillare come non mai le tue truppe!
Le modifiche alle maestrie delle carte
Poiché alcune ricompense verranno messe in palio nei traguardi dei livelli della collezione e altri sistemi verranno semplificati, le maestrie verranno aggiornate di conseguenza. Con il nuovo aggiornamento, gli incarichi saranno molto più semplici da completare, perché gli obiettivi di alcune carte saranno meno complessi.
Per comprendere le modifiche alle maestrie delle carte, facciamo l'esempio del domatore di cinghiali.
Confronto tra le maestrie del domatore di cinghiali nel vecchio e nel nuovo sistema
|Set di incarichi
|Incarichi
|Prima
|Ora
|Botte da orbi
|1
|85.000 punti danno
|37.000 punti danno
|2
|250.000 punti danno
|100.000 punti danno
|3
|420.000 punti danno
|170.000 punti danno
|Demolizione Royale
|1
|560 colpi
|225 colpi
|2
|1600 colpi
|600 colpi
|3
|2800 colpi
|1000 colpi
|Arma d'assedio
|1
|80 colpi
|60 colpi
|2
|240 colpi
|120 colpi
|3
|480 colpi
|180 colpi
Dopo la pubblicazione dell'aggiornamento, se non avevi ancora completato un incarico vecchio ma soddisfi già il requisito di quello nuovo, l'incarico verrà considerato completato e riceverai la ricompensa in palio. In caso contrario, i tuoi progressi verranno salvati e il traguardo sarà comunque più vicino, rispetto a prima dell'aggiornamento.
E le ricompense?
Poiché alcune ricompense diventeranno livelli della collezione e gli obiettivi verranno semplificati, le ricompense delle maestrie verranno modificate di conseguenza. Gemme e jolly non faranno più parte delle maestrie, ma non spariranno, perché saranno disponibili come ricompense dei traguardi nei livelli della collezione, e riceverai più jolly rispetto a prima.
Ricompense delle maestrie prima e dopo l'aggiornamento
|Prima
|Ora
|1º set di incarichi
|Carte, monete d'oro, gemme
|4000 monete d'oro per ogni incarico
|2º set di incarichi
|Monete d'oro, jolly, gemme
|6000 monete d'oro per incarico
|3º set di incarichi
|6000, 8000 o 10.000 monete d'oro
|15.000 monete d'oro per incarico
Ciascun set di incarichi consiste in tre incarichi, ognuno dei quali ti ricompenserà con la stessa quantità di monete d'oro, a prescindere dalla sua rarità, ma tieni presente che non tutte le carte hanno tre set di incarichi.
Perché modificare entrambi i sistemi contemporaneamente?
L'obiettivo del nuovo sistema di progressione è quello di aiutarti ad aumentare più rapidamente il livello della collezione, soprattutto nelle prime fasi del gioco, mentre gli incarichi della maestria saranno utili per migliorare le tue carte, fornendoti monete d'oro in maniera costante.
Il livello della collezione è direttamente proporzionale al numero di miglioramenti e ti permette di sbloccare nuovi traguardi, che forniscono gemme e molto altro.
Perciò, le modifiche alle maestrie e alla distribuzione delle ricompense porteranno a un sistema di progressione univoco e più chiaro.
A questo punto, però, ti starai chiedendo come verranno distribuite le ricompense.
La nuova distribuzione delle ricompense
Con il nuovo sistema di progressione e le modifiche alle maestrie, le ricompense sono state modificate per permetterti di avere maggiore controllo su di esse e più opportunità di far salire di livello la tua collezione.
La quantità della maggior parte delle ricompense è stata aumentata, mentre altre sono state ridotte.
Confronto tra la vecchia distribuzione delle ricompense e quella nuova
|Vecchio sistema*
|Nuovo sistema*
|Monete d'oro
|4.470.949
|5.165.625 ▲
|Gemme
|14.330
|14.945% ▲
|Jolly comuni
|6431
|37.169 ▲
|Jolly rari
|3073
|9.275 ▲
|Jolly epici
|667
|1473 ▲
|Jolly leggendari
|3
|71 ▲
|Jolly dei campioni
|3
|26 ▲
|Carte comuni casuali
|17.783
|44.641 ▲
|Carte rare casuali
|4382
|3828 ▼
|Carte epiche casuali
|1182
|416 ▼
|Carte leggendarie casuali
|42
|23 ▼
|Carte dei campioni casuali
|8
|5 ▼
|Frammenti d'evoluzione (dalle casse delle evoluzioni)
|11
|16 ▲
*La quantità di ricompense che riceverai dipende dal baule e dalle probabilità delle casse. Per saperne di più al riguardo, leggi il seguente articolo: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh_._
*Vecchio sistema: vecchio sistema delle maestrie + Il viaggio del re
*Nuovo sistema: nuovo sistema delle maestrie + livelli della collezione
Un breve riepilogo
Ricapitoliamo i contenuti di questo articolo.
Nulla di ciò che hai guadagnato andrà perduto (beh... a parte gli XP).
Il livello della torre del re potrà solo rimanere inalterato o aumentare.
Arriva il livello della collezione, un sistema di progressione inedito e più trasparente che consiste nella somma dei livelli di tutte le carte che possiedi, evoluzioni ed eroi compresi.
Le ricompense non ritirate de Il viaggio del re ti verranno consegnate automaticamente tramite un pop-up.
Il viaggio del re e gli XP verranno rimossi.
I punti stella non verranno rimossi.
Gli incarichi della maestria saranno più facili da completare.
Le ricompense sono state modificate e ridistribuite.
In questo articolo, abbiamo parlato di un sacco di cose, ma non è ancora tutto, perché il prossimo aggiornamento ha in serbo una marea di nuove funzionalità e migliorie, che non vediamo l'ora di svelare!
Come sempre, vogliamo sapere cosa ne pensi delle novità in arrivo su Clash Royale, perciò condividi con noi i tuoi suggerimenti e le tue idee su Discord o Reddit (in inglese).
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale