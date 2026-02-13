Il baule della sorte cuordacciaio
Sta per arrivare il baule della sorte cuordacciaio, abbracciato da un groviglio di rampicanti e decorato da... dei cupcake a forma di rosa?
Man mano che avanzi nel Cammino dei trofei, il delizioso profumo delle ricompense si fa sempre più forte! Nelle prime arene, in palio ci saranno carte di rarità più bassa, ma, una volta raggiunta l'arena 10, il giardino delle ricompense fiorirà e potrai ottenere premi di tutte le rarità, incluse delle personalizzazioni stagionali!
All'interno potrai trovare i frammenti d'evoluzione della P.E.K.K.A, l'evoluzione completa della P.E.K.K.A e le carte seguenti.
|Comuni
|Rare
|Epiche
|Leggendarie
|Campioni
|Goblin
|Goblin cerbottaniere
|Principe nero
|Macchina goblin
|Goblinstein
|Gang di goblin
|Gabbia per goblin
|Barile goblin
|Gran cavaliere
|Principino
|Goblin lancieri
|Capanna goblin
|Maledizione goblin
|Mastino lavico
|Re degli scheletri
|Sgherri
|Torre infernale
|P.E.K.K.A
|Orda di sgherri
|Megasgherro
|Nihil
Per quanto riguarda le personalizzazioni, invece, potrai trovare due sfondi e due decorazioni dello stendardo, oltre a una nuova provocazione.
A partire dal 16 febbraio, 22 bauli della sorte cuordacciaio saranno disponibili nei seguenti eventi a tema, fino al termine della stagione:
Cuore di tenebra
Sentiero degli eroi
Viaggio del clan
Un numero limitato di bauli sarà ottenibile anche attraverso dei concorsi oppure acquistabile dal negozio in cambio di gemme.
Torna anche l'evento sull'apertura dei bauli, con una nuova ondata di ricompense che ti conquisterà! Apri un totale di 15 bauli della sorte cuordacciaio per sbloccare una cassa delle evoluzioni.
Per maggiori dettagli sui contenuti del baule della sorte cuordacciaio, dai un'occhiata qui: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale