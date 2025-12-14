Stiamo preparando un nuovo e delizioso baule che sarà disponibile molto presto! 🍪

Clashmas quest'anno sarà più bello che mai, perché il baule della sorte di pan di zenzero è pieno di ricompense dolcissime che ravviveranno le tue feste da eroe.

Più strada avrai fatto lungo il Cammino dei trofei, più dolci saranno le ricompense: infatti, fino all'arena 10 riceverai solo carte, dopo di che otterrai carte più rare, personalizzazioni e la ciliegina sulla torta: i frammenti d'evoluzione!