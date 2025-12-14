Il baule della sorte di pan di zenzero
Stiamo preparando un nuovo e delizioso baule che sarà disponibile molto presto! 🍪
Clashmas quest'anno sarà più bello che mai, perché il baule della sorte di pan di zenzero è pieno di ricompense dolcissime che ravviveranno le tue feste da eroe.
Più strada avrai fatto lungo il Cammino dei trofei, più dolci saranno le ricompense: infatti, fino all'arena 10 riceverai solo carte, dopo di che otterrai carte più rare, personalizzazioni e la ciliegina sulla torta: i frammenti d'evoluzione!
All'interno dei bauli della sorte di pan di zenzero potrai trovare le seguenti carte ed evoluzioni.
|Comuni
|Rare
|Epiche
|Leggendarie
|Campioni
|Evoluzioni
|Pipistrelli
|Gigante
|Cucciolo di drago
|Cimitero
|Regina degli arcieri
|Frammento d'evoluzione del cavaliere
|Cannone
|Capanna goblin
|Barile goblin
|Drago infernale
|Goblinstein
|Evoluzione completa del cavaliere
|Arciere pirotecnico
|Mini P.E.K.K.A
|Veleno
|Scintilla
|Minatore colossale
|Cavaliere
|Moschettiere
|Orda di scheletri
|Consegna Royale
|Scaricuccioli
|Strega
Per quanto riguarda le personalizzazioni, invece, potrai trovare due sfondi e due decorazioni dello stendardo, oltre a una nuova e scintillante provocazione.
A partire dal 14 dicembre, il baule della sorte di pan di zenzero sarà disponibile in alcuni eventi di Clashmas fino al termine delle Feste degli eroi.
Ne potrai trovare 19 nei seguenti eventi:
12 giorni di Clashmas
Capodanno di fuoco
Il viaggio del clan
L'ultimo baule, che ti aiuterà a raggiungere le fasi finali dell'evento sull'apertura dei bauli, sarà disponibile gratuitamente nel negozio. Inoltre, potrai trovarne altri in vari concorsi e acquistarne nel negozio spendendo gemme, per cui preparati a seguire l'odore delle loro dolcissime ricompense!
Per maggiori dettagli sui contenuti del baule della sorte di pan di zenzero, dai un'occhiata qui: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale