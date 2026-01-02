Il bilanciamento di gennaio di Tattiche Royale
2 gennaio
INDEBOLIMENTI ⬇️
Particolarità del clan
Durata dell'accelerazione della velocità dei colpi portata a 5 secondi (da ♾️).
Perché? Quando la particolarità del clan è attiva, lo stregone e la regina degli arcieri erano una coppia inarrestabile, per cui abbiamo chiesto loro di contenersi... ma solo un po'.
POTENZIAMENTI ⬆️
Particolarità del sicario
Danni critici e chance di causarli
Due truppe su quattro: +20% (dal 25% al 30%).
Quattro truppe su quattro: +33% (dal 45% al 60%).
Perché? I sicari erano ormai sfiniti, ma dopo essersi allenati un po' al campo di tiro, sono tornati a essere una minaccia davvero seria per le seconde linee nemiche.
Particolarità della P.E.K.K.A
Percentuale di salute recuperata aumentata del 100% (dal 30% al 60%).
Danni extra aumentati del 33% (dal 30% al 40%).
Perché? Una farfallina non era sufficiente per dare alle P.E.K.K.A la possibilità di essere una forza della natura sul campo di battaglia, perciò ne abbiamo raddoppiato il numero!
Fuorilegge
Danni aumentati del 12,5% (da 80 a 90 punti).
Punti ferita aumentati del 12,5% (da 800 a 900 punti).
Perché? La fuorilegge aveva perso un po' della ferocia che contraddistingue la gang della foresta, perciò l'abbiamo mandata in un rifugio in mezzo alla foresta per permetterle di tornare più in forma che mai.
Strega
Danni aumentati del 25% (da 120 a 150 punti).
Punti ferita aumentati del 20% (da 750 a 900 punti).
Perché? La strega ha preparato di nascosto un incantesimo che aumenta la sua resistenza e quella dei suoi scheletri. Chi l'avrebbe mai detto?!
Cavaliere d'oro
Velocità dei colpi migliorata del 25% (da 1,25 a un secondo).
Perché? Il cavaliere d'oro in battaglia si muove quasi come un ballerino, ma le sue abilità non lasciavano più a bocca aperta il pubblico come un tempo. Ora, però, il nostro leggiadro combattente ha preso qualche lezione ed è tornato a fare faville.
Continua a regnare!
Il team di Clash Royale