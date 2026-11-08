Il Regno dei duellanti
Il livello di competitività di Clash Royale sta per raggiungere picchi mai visti prima con un nuovo evento disponibile a ogni stagione, dove sfiderai avversari in vari duelli e ti attenderà un un mare di premi!
Nel Regno dei duellanti, gareggerai in leghe diverse e affronterai giocatori che hanno un livello di abilità simile al tuo.
Potrai partecipare ai tornei di questa modalità a partire dall'arena 17, dopo aver raggiunto la soglia dei 6000 trofei.
Il mazzo dei duelli
Ogni torneo si basa sul formato dei duelli, ovvero uno scontro al meglio delle tre partite con mazzi già creati in precedenza. Questo significa che, per essere pronti a combattere, bisogna prima avere un mazzo dei duelli!
Questo mazzo è composto da altri quattro formati da otto carte, le quali possono apparire solo una volta in tutti i mazzi, e si trova nell'angolo in alto a destra della schermata del mazzo.
Data la natura dei duelli, puoi anche avere solo tre mazzi per giocarci, ma più ne hai, più possibilità ci sono per contrastare le strategie avversarie.
Per riassumere, puoi scendere in campo con 24 carte uniche suddivise in tre mazzi o con 32 spartite in quattro mazzi.
Ti serve una mano coi mazzi?
Allora, approfitta subito della versione nuova e migliorata del generatore di mazzi!
Questo strumento può creare un mazzo da zero, basandosi sulle carte che hai collezionato, e ti darà pure delle dritte su come usarlo; altrimenti, te ne può costruire uno attorno a quella carta determinante di cui non puoi fare a meno! Infine, quando il generatore ti consiglia delle carte, prende in considerazione pure quelle negli altri mazzi, aiutandoti così a plasmarne uno unico che tiene conto delle migliori sinergie.
Le leghe
Quando avvii per la prima volta il Regno dei duellanti, ti sarà assegnata una lega.
Ce ne sono 13 in totale, ognuna delle quali raggruppa giocatori con un livello di abilità simile.
La tua lega di appartenenza tiene in considerazione il percorso fatto in Royale e, quando entrerai in un torneo del Regno dei duellanti, il gioco farà una stima del tuo livello di abilità calcolando i progressi fatti nel Cammino dei trofei, i risultati migliori raggiunti nella Classificata e nella lega ''Campione definitivo'' e quelli dei duelli del Regno dei duellanti, se presenti.
All'inizio di ogni torneo, puoi salire di una lega e, quando inizia una nuova stagione, la posizione sarà ricalcolata, quindi potresti ritrovarti più in alto o più in basso rispetto a prima a seconda dei nuovi traguardi e dei risultati precedentemente ottenuti nel Regno.
Le leghe che vanno dalla 1 alla 8 sono indipendenti e sono la Lega dei pugnali, la Lega dei pancake, la Lega baffuta, la Lega magica, la Lega dei martelli, la Lega corazzata, la Lega spettrale e la Lega della regina.
Quelle dalla 9 alla 13, invece, fanno parte della temibile Lega del re e, se ti trovi qui in uno dei week-end dei duelli, potresti affrontare giocatori di qualsiasi divisione appartenente a questa lega. Questo non vale, però, per i week-end dei gran duelli.
I livelli delle carte
In ogni scontro del Regno dei duellanti, saranno presi in esame i livelli della tua collezione, che, a seconda della lega, non potranno superare un certo limite, al fine di garantire a tutti un'esperienza equilibrata (si parte dal livello 11 nelle leghe inferiori fino ad arrivare al 16 in quella più alta).
Il livello massimo per lega
|Lega
|Limite livello
|1-2
|11
|3-4
|12
|5-6
|13
|7
|14
|8
|15
|9-13 (Lega del re)
|16
Il Regno dei duellanti
In ogni stagione ci saranno dai tre ai quattro week-end dei duelli: nei fine settimana iniziali si terranno i duelli standard, seguiti poi dal gran duello e da un week-end di pausa.
La quantità dei fine settimana dipende dalla lunghezza della stagione, che può essere strutturata come segue.
Stagione da quattro settimane
Primo week-end: duello.
Secondo week-end: duello.
Terzo week-end: gran duello.
Quarto week-end: pausa.
Stagione da cinque settimane
Primo week-end: duello.
Secondo week-end: duello.
Terzo week-end: duello.
Quarto week-end: gran duello.
Quinto week-end: pausa.
Ogni torneo dura 72 ore, dalle 9:00 UTC di venerdì fino alle 9:00 UTC di lunedì.
I week-end dei duelli
I duelli saranno l'evento più frequente, che avverrà dalle due alle tre volte al mese, e l'obiettivo in questi fine settimana è quello di vincere otto scontri prima di perderne tre.
Le ricompense non saranno disponibili dopo ogni vittoria, come succede per le sfide: in questo caso, saranno raggruppate e pronte per essere ritirate alla fine della sessione, cioè dopo che hai vinto otto volte o perso tre. Inutile dire che un maggior numero di trionfi equivale a una quantità di premi più alta!
Il week-end del gran duello
Questa è l'occasione in cui ti conviene fare davvero sul serio e dimostrare a tutti di cosa sei capace!
I gran duelli sono l'espressione più alta di questi tornei mensili e includono delle ricompense che nessuno al mondo vorrebbe farsi sfuggire!
A differenza dei premi dei week-end dei duelli, quelli del gran duello ti saranno consegnati nei giorni successivi alla fine dell'evento.
In più, il formato degli scontri cambia in base alla lega in cui militi. Controlla qui sotto per saperne di più!
Dalla Lega dei pugnali a quella della regina (1-8)
In queste leghe, l'evento sarà simile ai duelli standard, ma in proporzioni maggiori! In soldoni, le vittorie e le sconfitte sono dodici e quattro, invece di essere otto e tre.
E, proprio come succede nei tornei dei duelli, più vinci, migliori saranno le ricompense!
Nella Lega del re (9-13)
Questa lega è il massimo a cui puoi ambire, con alte poste in gioco e pure una classifica! O meglio... classifiche.
Qui continui a giocare finché non hai partecipato a un massimo di 20 battaglie, ma i tuoi trionfi non saranno l'unica cosa a stabilire la posizione in classifica: ci saranno anche dei limiti sulle vittorie che puoi ottenere, quindi non sarà affatto raro vedere dei giocatori arrivare allo stesso posto. Per questo motivo, abbiamo introdotto una serie di criteri di spareggio che determineranno con più precisione i posizionamenti.
1. Minor numero di sconfitte
2. Differenza totale tra partite vinte e perse individualmente nei duelli
3. Avversari più forti battuti
4. Momento in cui è stato raggiunto il punteggio finale
Le ricompense
Nel Regno dei duellanti, conta solo l'abilità e i premi saranno direttamente proporzionali alla difficoltà della sfida! Scala le classifiche più che puoi per sbloccare le ricompense più sfiziose di ogni lega.
Ecco qui cosa puoi vincere durante i week-end dei duelli.
Le ricompense dei duelli
|Lega dei pugnali
|Lega dei pancake
|Lega baffuta
|Lega magica
|Lega dei martelli
|Lega corazzata
|Lega spettrale
|Lega della regina
|Lega del re
|8 vittorie
|8 carte epiche casuali80 carte rare casuali200 carte comuni casuali4800 monete d'oroUno stendardo completo
|400 jolly comuni12 carte epiche casuali100 carte rare casuali10.000 monete d'oroUno stendardo completo
|100 jolly rari800 jolly comuni16 carte epiche casuali20.000 monete d'oroUno stendardo completo
|16 jolly epici140 jolly rari1200 jolly comuni28.000 monete d'oroUno stendardo completo
|20 jolly epici260 jolly rari4 carte leggendarie casuali30.000 monete d'oroUno stendardo completo
|4 jolly leggendari40 jolly epici280 jolly rari40.000 monete d'oroUno stendardo completo
|4 jolly leggendari60 jolly epici4 campioni casuali44.000 monete d'oroUno stendardo completo
|4 jolly dei campioni4 jolly leggendari80 jolly epici60.000 monete d'oroUno stendardo completo
|8 jolly dei campioni8 jolly leggendari100 jolly epici120.000 monete d'oroUno stendardo completo
|7 vittorie
|4 carte epiche casuali40 carte rare casuali100 carte comuni casuali2400 monete d'oroUno stendardo completo
|200 jolly comuni6 carte epiche casuali50 carte rare casuali5000 monete d'oroUno stendardo completo
|50 jolly rari400 jolly comuni8 carte epiche casuali10.000 monete d'oroUno stendardo completo
|8 jolly epici70 jolly rari600 jolly comuni14.000 monete d'oroUno stendardo completo
|10 jolly epici130 jolly rari2 carte leggendarie casuali15.000 monete d'oroUno stendardo completo
|2 jolly leggendari20 jolly epici140 jolly rari20.000 monete d'oroUno stendardo completo
|2 jolly leggendari30 jolly epici2 campioni casuali22.000 monete d'oroUno stendardo completo
|2 jolly dei campioni2 jolly leggendari40 jolly epici30.000 monete d'oroUno stendardo completo
|4 jolly dei campioni4 jolly leggendari50 jolly epici60.000 monete d'oroUno stendardo completo
|6 vittorie
|2 carte epiche casuali20 carte rare casuali50 carte comuni casuali1200 monete d'oroUno stendardo completo
|100 jolly comuni3 carte epiche casuali25 carte rare casuali2500 monete d'oroUno stendardo completo
|25 jolly rari200 jolly comuni4 carte epiche casuali5000 monete d'oroUno stendardo completo
|4 jolly epici35 jolly rari300 jolly comuni7000 monete d'oroUno stendardo completo
|5 jolly epici65 jolly rariUna carta leggendaria casuale7500 monete d'oroUno stendardo completo
|Un jolly leggendario10 jolly epici70 jolly rari10.000 monete d'oroUno stendardo completo
|Un jolly leggendario15 jolly epiciUn campione casuale11.000 monete d'oroUno stendardo completo
|Un jolly dei campioniUn jolly leggendario20 jolly epici15.000 monete d'oroUno stendardo completo
|2 jolly dei campioni2 jolly leggendari25 jolly epici30.000 monete d'oroUno stendardo completo
|5 vittorie
|6 carte rare casuali45 carte comuni casuali340 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|7 carte rare casuali55 carte comuni casuali410 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|9 carte rare casuali75 carte comuni casuali550 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|Una carta epica casuale30 carte rare casuali80 carte comuni casuali1300 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|3 carte epiche casuali35 carte rare casuali130 carte comuni casuali2200 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|4 carte epiche casuali45 carte rare casuali180 carte comuni casuali2700 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|5 carte epiche casuali50 carte rare casuali220 carte comuni casuali3100 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|6 carte epiche casuali75 carte rare casuali240 carte comuni casuali3900 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|8 carte epiche casuali85 carte rare casuali350 carte comuni casuali4000 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|4 vittorie
|3 carte rare casuali40 carte comuni casuali250 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|4 carte rare casuali50 carte comuni casuali320 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|8 carte rare casuali60 carte comuni casuali460 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|25 carte rare casuali75 carte comuni casuali950 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|2 carte epiche casuali30 carte rare casuali80 carte comuni casuali1400 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|3 carte epiche casuali40 carte rare casuali85 carte comuni casuali1800 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|4 carte epiche casuali45 carte rare casuali190 carte comuni casuali2100 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|5 carte epiche casuali70 carte rare casuali200 carte comuni casuali2500 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|6 carte epiche casuali80 carte rare casuali230 carte comuni casuali2600 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|3 vittorie
|2 carte rare casuali35 carte comuni casuali200 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|3 carte rare casuali45 carte comuni casuali240 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|5 carte rare casuali55 carte comuni casuali360 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|20 carte rare casuali60 carte comuni casuali670 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|Una carta epica casuale25 carte rare casuali880 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|2 carte epiche casuali35 carte rare casuali1100 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|3 carte epiche casuali40 carte rare casuali100 carte comuni casuali1300 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|4 carte epiche casuali65 carte rare casuali1600 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|5 carte epiche casuali75 carte rare casuali1700 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|2 vittorie
|Una carta rara casuale30 carte comuni casuali150 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|2 carte rare casuali40 carte comuni casuali200 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|3 carte rare casuali50 carte comuni casuali270 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|15 carte rare casuali55 carte comuni casuali460 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|20 carte rare casuali60 carte comuni casuali560 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|25 carte rare casuali65 carte comuni casuali710 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|30 carte rare casuali70 carte comuni casuali880 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|Una carta epica casuale40 carte rare casuali1100 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|2 carte epiche casuali45 carte rare casuali1200 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|Una vittoria
|25 carte comuni casuali110 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|35 carte comuni casuali150 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|45 carte comuni casuali190 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|10 carte rare casuali250 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|15 carte rare casuali380 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|20 carte rare casuali500 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|25 carte rare casuali630 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|30 carte rare casuali750 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|40 carte rare casuali760 monete d'oroUno sfondo dello stendardo
|Nessuna vittoria
|Uno sfondo dello stendardo
|Uno sfondo dello stendardo
|Uno sfondo dello stendardo
|Uno sfondo dello stendardo
|Uno sfondo dello stendardo
|Uno sfondo dello stendardo
|Uno sfondo dello stendardo
|Uno sfondo dello stendardo
|Uno sfondo dello stendardo
Continua ad affinare le tue abilità e a farti strada nella Lega del re per portarti a casa i premi più succulenti!
E, se pensi che questi che hai appena visto siano una bomba, non sai quello che ti aspetta nel gran duello! Se ti piazzi in una posizione sufficientemente alta nella Lega del re, oltre a tutte le altre ricompense guadagnate, avrai la chance di vincere un Pass Royale, che ti sarà recapitato nel Supercell ID, così lo potrai attivare quando vuoi!
Tieni gli occhi aperti, perché sveleremo i premi del gran duello quando ci avvicineremo di più al momento fatidico...
Con l'introduzione del Regno dei duellanti, ci auguriamo di offrire sia ai giocatori di lunga data sia ai veterani della lega ''Campione definitivo'' maggiori possibilità di calcare il palcoscenico altamente competitivo di Royale, dove si potranno mettere alla prova le proprie abilità in tornei dalla cadenza regolare.
Questo è solo l'inizio! Facci sapere cosa ne pensi di questa novità, perché il nostro lavoro di espansione e di miglioramento del Regno dei duellanti è appena cominciato! Entra nell'arena, sfida gli avversari e condividi i tuoi pensieri su Discord e Reddit (siti in inglese)!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale