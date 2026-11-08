Ogni torneo dura 72 ore, dalle 9:00 UTC di venerdì fino alle 9:00 UTC di lunedì.

I week-end dei duelli

I duelli saranno l'evento più frequente, che avverrà dalle due alle tre volte al mese, e l'obiettivo in questi fine settimana è quello di vincere otto scontri prima di perderne tre.

Le ricompense non saranno disponibili dopo ogni vittoria, come succede per le sfide: in questo caso, saranno raggruppate e pronte per essere ritirate alla fine della sessione, cioè dopo che hai vinto otto volte o perso tre. Inutile dire che un maggior numero di trionfi equivale a una quantità di premi più alta!

Il week-end del gran duello

Questa è l'occasione in cui ti conviene fare davvero sul serio e dimostrare a tutti di cosa sei capace!

I gran duelli sono l'espressione più alta di questi tornei mensili e includono delle ricompense che nessuno al mondo vorrebbe farsi sfuggire!

A differenza dei premi dei week-end dei duelli, quelli del gran duello ti saranno consegnati nei giorni successivi alla fine dell'evento.

In più, il formato degli scontri cambia in base alla lega in cui militi. Controlla qui sotto per saperne di più!

Dalla Lega dei pugnali a quella della regina (1-8)

In queste leghe, l'evento sarà simile ai duelli standard, ma in proporzioni maggiori! In soldoni, le vittorie e le sconfitte sono dodici e quattro, invece di essere otto e tre.

E, proprio come succede nei tornei dei duelli, più vinci, migliori saranno le ricompense!

Nella Lega del re (9-13)

Questa lega è il massimo a cui puoi ambire, con alte poste in gioco e pure una classifica! O meglio... classifiche.

Qui continui a giocare finché non hai partecipato a un massimo di 20 battaglie, ma i tuoi trionfi non saranno l'unica cosa a stabilire la posizione in classifica: ci saranno anche dei limiti sulle vittorie che puoi ottenere, quindi non sarà affatto raro vedere dei giocatori arrivare allo stesso posto. Per questo motivo, abbiamo introdotto una serie di criteri di spareggio che determineranno con più precisione i posizionamenti.

1. Minor numero di sconfitte

2. Differenza totale tra partite vinte e perse individualmente nei duelli

3. Avversari più forti battuti

4. Momento in cui è stato raggiunto il punteggio finale

Le ricompense

Nel Regno dei duellanti, conta solo l'abilità e i premi saranno direttamente proporzionali alla difficoltà della sfida! Scala le classifiche più che puoi per sbloccare le ricompense più sfiziose di ogni lega.

Ecco qui cosa puoi vincere durante i week-end dei duelli.