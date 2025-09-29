Informazioni sui bauli
Questa è la pagina sui bauli di Clash Royale, dove potrai scoprire tutti i dettagli su quelli della fortuna e quelli Royale.
NOTA BENE: i bauli contengono solo le carte che hai già sbloccato e quelle disponibili dalla tua arena in giù.
Detto questo, iniziamo!
I BAULI DELLA FORTUNA
I bauli della fortuna sono suddivisi in base a quello che potrebbero contenere e al numero di tocchi che ne migliorano la rarità.
I bauli della fortuna stagionali cambiano in base al tema della stagione e, per vedere quali premi ci sono ogni volta in quelli più recenti, consulta il paragrafo successivo.
I bauli magici della fortuna hanno gli stessi contenuti dei premi fortunati, cioè carte, oro, artefatti, frammenti d'evoluzione e personalizzazioni, e hanno quattro tocchi per il miglioramento della rarità.
I bauli della fortuna comuni hanno tre tocchi e ti possono dare sia carte sia oro.
I BAULI DELLA FORTUNA STAGIONALI
Questi bauli ti offrono delle ricompense che seguono il tema della stagione in corso: per farti un esempio, a ottobre ci saranno quelli infestati e spettrali, che custodiscono articoli davvero spaventosi!
Le ricompense possibili
Aprendo i bauli della fortuna infestati e spettrali, potresti trovare i seguenti oggetti.
Carte di entrambi i bauli
|Comuni
|Epiche
|Rare
|Leggendarie
|Campioni
|Frecce
|Torre bombardiera
|Guardie
|Cimitero
|Fuorilegge boss
|Bombarolo
|Sfera infuocata
|Fulmine
|Strega notturna
|Goblinstein
|Sgherri
|Torre infernale
|Veleno
|Fantasma Royale
|Re degli scheletri
|Scheletri
|Mini P.E.K.K.A
|Orda di scheletri
|Draghi d'ossa
|Lapide
|Strega
Frammenti d'evoluzione ed evoluzioni complete
|Baule della fortuna infestato
|Baule della fortuna spettrale
|Frammento d'evoluzione dell'orda di scheletri
|Frammento d'evoluzione del fantasma Royale
|Evoluzione completa dell'orda di scheletri
|Evoluzione completa del fantasma Royale
|Frammento d'evoluzione del fantasma Royale
|Evoluzione completa del fantasma Royale
Personalizzazioni dello stendardo e provocazioni di entrambi i bauli
Probabilità delle rarità
|Rarità iniziale
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Baule della fortuna infestato da una stella
|6,25%
|29,01%
|40,89%
|21,15%
|2,7%
|Baule della fortuna spettrale da una stella
|6,25%
|29,01%
|40,89%
|21,15%
|2,7%
Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 1 alla 10
| | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle | |
| --------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | ----------------- | ------ |
| Carte comuni | 100% | 57,14% | 44,44% | 39,06% | 28,78% |
| Carte rare | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 21,58% |
| Carte epiche | | | 22,22% | 12,5% | 14,39% |
| Personalizzazioni dello stendardo | | | | 25% | 28,2% |
| Provocazioni | | | | | 7,05% |
| Frammento d'evoluzione | | | | | |
| Evoluzione completa | | | | | |
Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 11 alla 19
| | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle | |
| --------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | ----------------- | ------ |
| Carte comuni | 100% | 57,14% | 44,44% | 31,25% | 14,39% |
| Carte rare | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 14,39% |
| Carte epiche | | | 22,22% | 15,63% | 14,39% |
| Carte leggendarie | | | | 4,69% | 6,47% |
| Carte dei campioni | | | | | 4,32% |
| Personalizzazioni dello stendardo | | | | 25% | 28,78% |
| Provocazioni | | | | | 7,19% |
| Frammento d'evoluzione | | | | | 8,64% |
| Evoluzione completa | | | | | 1,44% |
Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 20 in poi
| | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle | |
| --------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | ----------------- | ------ |
| Carte comuni | 100% | 57,14% | 44,44% | 31,25% | 14,39% |
| Carte rare | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 14,39% |
| Carte epiche | | | 22,22% | 15,63% | 14,39% |
| Carte leggendarie | | | | 4,69% | 6,47% |
| Carte dei campioni | | | | | 4,32% |
| Personalizzazioni dello stendardo | | | | 25% | 28,78% |
| Provocazioni | | | | | 7,19% |
| Frammento d'evoluzione | | | | | 8,64% |
| Evoluzione completa | | | | | 1,44% |
Quantità di premi per rarità e tipo
|Una stella
|Carte comuni
|Dall'arena 1 alla 10
|30
|Dall'arena 11 alla 19
|75
|Dall'arena 20 in poi
|125
|Due stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Dall'arena 1 alla 10
|60
|15
|Dall'arena 11 alla 19
|150
|50
|Dall'arena 20 in poi
|250
|60
|Tre stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Carte epiche
|Dall'arena 1 alla 10
|125
|35
|3
|Dall'arena 11 alla 19
|375
|100
|10
|Dall'arena 20 in poi
|500
|125
|12
|Quattro stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Carte epiche
|Carte leggendarie
|Personalizzazione dello stendardo
|Dall'arena 1 alla 10
|250
|75
|6
|-
|1
|Dall'arena 11 alla 19
|750
|200
|20
|3
|1
|Dall'arena 20 in poi
|1000
|250
|25
|5
|1
|Cinque stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Carte epiche
|Carte leggendarie
|Carte dei campioni
|Personalizzazione dello stendardo
|Provocazione
|Frammento d'evoluzione
|Frammento d'evoluzione (evoluzione completa)
|Dall'arena 1 alla 10
|500
|150
|12
|1
|1
|Dall'arena 11 alla 19
|1500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|Dall'arena 20 in poi
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
I BAULI MAGICI DELLA FORTUNA
Ci sono cinque rarità migliorabili, che variano da una ⭐ a cinque stelle ⭐⭐⭐⭐⭐. Di seguito sono riportate nel dettaglio le probabilità di ciascun miglioramento e premio.
Probabilità delle rarità suddivise per tipo di baule magico della fortuna
| | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle | |
| ------------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | ----------------- | ----- |
| Baule della fortuna da una stella | 31,64% | 43,91% | 20,1% | 4,05% | 0,3% |
| Baule della fortuna da due stelle | | 33,36% | 45,59% | 20,04% | 1,01% |
| Baule della fortuna da tre stelle | | | 40,96% | 56,97% | 2,07% |
| Baule della fortuna da quattro stelle | | | | 96% | 4% |
| Baule della fortuna da cinque stelle | | | | | 100% |
Probabilità di ciascun premio in base alla rarità finale (dall'arena 16 in poi)
| | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle | |
| --------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | ----------------- | ------ |
| Oro | 30% | 30% | 25% | 25% | |
| Jolly comuni | | | 9% | 9% | |
| Jolly rari | | | 8% | 8% | |
| Jolly epici | | | 4% | 4% | |
| Jolly leggendari | | | 3% | 3% | |
| Jolly dei campioni | | | 3% | 3% | |
| Jolly élite | | | | 3% | 7,53% |
| Libro delle carte comune | | | | | 21,51% |
| Libro delle carte raro | | | | | 21,51% |
| Libro delle carte epico | | | | | 17,2% |
| Libro delle carte leggendario | | | | | 17,2% |
| Libro dei libri | | | | | 10,75% |
| Frammento d'evoluzione jolly | | | | 3% | |
| Evoluzione completa | | | | | 4,3% |
| Provocazioni | | | 4% | | |
| Personalizzazioni dello stendardo | | 4% | | | |
| Carte casuali | 70% | 66% | 44% | 42% | |
Arene da raggiungere per il tipo di premio
|Arena minima
|Ricompense disponibili
|Arena 1
|OroCarte comuniCarte rareLibro delle carte comuneLibro delle carte raro
|Arena 4
|Personalizzazioni dello stendardoProvocazioni
|Arena 5
|Jolly comuniJolly rari
|Arena 6
|Carte epicheJolly epiciLibro delle carte epico
|Arena 7
|Frammenti d'evoluzione jolly
|Arena 11
|Carte leggendarieJolly leggendariLibro delle carte leggendarioLibro dei libriEvoluzioni complete
|Arena 15
|Jolly élite
|Arena 16
|Carte dei campioniJolly dei campioni
Quantità di premi per rarità e tipo
|Una stella
|Oro
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Arena 1
|200
|10
|2
|Arena 2
|250
|11
|2
|Arena 3
|300
|12
|3
|Arena 4
|350
|13
|3
|Arena 5
|400
|15
|4
|Arena 6
|425
|16
|4
|1
|Arena 7
|450
|17
|4
|1
|Arena 8
|475
|18
|4
|1
|Arena 9
|500
|19
|5
|2
|Arena 10
|525
|20
|5
|2
|Arena 11
|550
|21
|5
|2
|Arena 12
|560
|21
|5
|2
|Arena 13
|570
|22
|5
|2
|Arena 14
|580
|23
|5
|2
|Arena 15
|590
|24
|6
|2
|Arena 16
|600
|25
|6
|2
|Arena 17
|612
|26
|6
|2
|Arena 18
|624
|26
|6
|2
|Arena 19
|636
|27
|6
|2
|Arena 20
|648
|27
|6
|2
|Arena 21
|660
|28
|7
|2
|Arena 22
|672
|28
|7
|2
|Arena 23
|684
|29
|7
|2
|Arena 24
|696
|29
|7
|2
|Arene stagionali
|708
|29
|7
|2
|Due stelle
|Oro
|Personalizzazioni dello stendardo
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Carte leggendarie casuali
|Carte dei campioni casuali
|Arena 1
|250
|12
|3
|Arena 2
|350
|15
|3
|Arena 3
|500
|20
|4
|Arena 4
|600
|1
|25
|5
|Arena 5
|800
|1
|30
|8
|Arena 6
|920
|1
|35
|9
|2
|Arena 7
|1050
|1
|40
|10
|2
|Arena 8
|1200
|1
|46
|11
|2
|Arena 9
|1350
|1
|52
|12
|3
|Arena 10
|1500
|1
|58
|14
|3
|Arena 11
|1650
|1
|65
|16
|4
|1
|Arena 12
|1800
|1
|70
|18
|4
|1
|Arena 13
|1950
|1
|75
|20
|4
|1
|Arena 14
|2100
|1
|80
|22
|5
|1
|Arena 15
|2300
|1
|90
|24
|5
|1
|Arena 16
|2500
|1
|100
|25
|6
|1
|1
|Arena 17
|2550
|1
|102
|26
|6
|1
|1
|Arena 18
|2600
|1
|104
|26
|6
|1
|1
|Arena 19
|2650
|1
|106
|27
|6
|1
|1
|Arena 20
|2700
|1
|108
|27
|6
|1
|1
|Arena 21
|2750
|1
|110
|28
|7
|1
|1
|Arena 22
|2800
|1
|112
|28
|7
|1
|1
|Arena 23
|2850
|1
|114
|29
|7
|1
|1
|Arena 24
|2900
|1
|116
|29
|7
|1
|1
|Arene stagionali
|2950
|1
|118
|29
|7
|1
|1
|Tre stelle
|Oro
|Jolly comuni
|Jolly rari
|Jolly epici
|Jolly leggendari
|Jolly dei campioni
|Provocazioni
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Carte leggendarie casuali
|Carte dei campioni casuali
|Arena 1
|320
|14
|4
|Arena 2
|500
|20
|6
|Arena 3
|800
|30
|8
|Arena 4
|1100
|1
|40
|10
|Arena 5
|1600
|35
|10
|1
|60
|15
|Arena 6
|2000
|42
|12
|2
|1
|80
|20
|3
|Arena 7
|2500
|50
|14
|2
|1
|105
|25
|4
|Arena 8
|3000
|60
|16
|3
|1
|130
|30
|5
|Arena 9
|3600
|70
|18
|3
|1
|150
|38
|6
|Arena 10
|4500
|80
|20
|4
|1
|175
|46
|7
|Arena 11
|5400
|90
|22
|5
|1
|1
|200
|55
|8
|2
|Arena 12
|6000
|100
|25
|5
|1
|1
|230
|60
|9
|2
|Arena 13
|7000
|110
|28
|6
|1
|1
|260
|70
|10
|2
|Arena 14
|8000
|120
|32
|6
|1
|1
|300
|80
|12
|3
|Arena 15
|9000
|135
|36
|6
|1
|1
|360
|90
|14
|3
|Arena 16
|10.000
|150
|40
|7
|1
|1
|1
|400
|100
|16
|3
|2
|Arena 17
|10.200
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|408
|102
|16
|3
|2
|Arena 18
|10.400
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|416
|104
|17
|3
|2
|Arena 19
|10.600
|160
|40
|7
|1
|1
|1
|424
|106
|17
|3
|2
|Arena 20
|10.800
|160
|45
|8
|1
|1
|1
|432
|108
|17
|3
|2
|Arena 21
|11.000
|165
|45
|8
|1
|1
|1
|440
|110
|18
|3
|2
|Arena 22
|11.200
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|448
|112
|18
|3
|2
|Arena 23
|11.400
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|456
|114
|18
|3
|2
|Arena 24
|11.600
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|464
|116
|19
|3
|2
|Arene stagionali
|11.800
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|472
|118
|19
|3
|2
|Quattro stelle
|Oro
|Jolly comuni
|Jolly rari
|Jolly epici
|Jolly leggendari
|Jolly dei campioni
|Jolly élite
|Frammenti d'evoluzione jolly
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Carte leggendarie casuali
|Carte dei campioni casuali
|Arena 1
|400
|Tra 13 e 18
|Tra 4 e 5
|Arena 2
|700
|Tra 25 e 34
|Tra 6 e 9
|Arena 3
|1200
|Tra 42 e 57
|Tra 9 e 12
|Arena 4
|2000
|Tra 68 e 92
|Tra 14 e 19
|Arena 5
|3200
|55
|15
|Tra 102 e 138
|Tra 21 e 28
|Arena 6
|5000
|70
|18
|3
|Tra 153 e 207
|Tra 38 e 51
|Tra 3 e 4
|Arena 7
|7000
|85
|22
|4
|1
|Tra 212 e 287
|Tra 59 e 80
|Tra 5 e 6
|Arena 8
|9500
|100
|28
|6
|1
|Tra 297 e 402
|Tra 80 e 109
|Tra 6 e 9
|Arena 9
|12.000
|120
|35
|7
|1
|Tra 382 e 517
|Tra 102 e 138
|Tra 8 e 11
|Arena 10
|14.500
|150
|42
|9
|1
|Tra 467 e 632
|Tra 123 e 166
|Tra 11 e 14
|Arena 11
|17.500
|180
|50
|10
|2
|1
|Tra 552 e 747
|Tra 144 e 195
|Tra 13 e 18
|Tra 3 e 4
|Arena 12
|20.000
|220
|70
|12
|2
|1
|Tra 680 e 920
|Tra 170 e 230
|Tra 18 e 25
|Tra 4 e 5
|Arena 13
|25.000
|270
|90
|14
|3
|1
|Tra 850 e 1150
|Tra 212 e 287
|Tra 25 e 34
|Tra 5 e 6
|Arena 14
|30.000
|320
|110
|18
|3
|1
|Tra 1020 e 1380
|Tra 255 e 345
|Tra 34 e 46
|Tra 5 e 6
|Arena 15
|35.000
|380
|135
|23
|3
|10.000
|1
|Tra 1190 e 1610
|Tra 297 e 402
|Tra 44 e 59
|Tra 5 e 8
|Arena 16
|40.000
|450
|160
|28
|4
|3
|10.000
|1
|Tra 1360 e 1840
|Tra 340 e 460
|Tra 54 e 73
|Tra 7 e 10
|Tra 6 e 9
|Arena 17
|40.800
|465
|160
|28
|4
|3
|10.000
|1
|Tra 1387 e 1876
|Tra 346 e 469
|Tra 55 e 74
|Tra 7 e 10
|Tra 6 e 9
|Arena 18
|41.600
|465
|160
|28
|4
|3
|10.000
|1
|Tra 1414 e 1913
|Tra 353 e 478
|Tra 56 e 77
|Tra 7 e 10
|Tra 6 e 9
|Arena 19
|42.400
|480
|160
|28
|4
|3
|10.000
|1
|Tra 1441 e 1950
|Tra 360 e 487
|Tra 57 e 78
|Tra 8 e 11
|Tra 6 e 9
|Arena 20
|43.200
|480
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|Tra 1468 e 1987
|Tra 367 e 496
|Tra 58 e 79
|Tra 8 e 11
|Tra 7 e 10
|Arena 21
|44.000
|495
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|Tra 1496 e 2024
|Tra 374 e 506
|Tra 59 e 80
|Tra 8 e 11
|Tra 7 e 10
|Arena 22
|44.800
|510
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|Tra 1523 e 2060
|Tra 380 e 515
|Tra 61 e 82
|Tra 8 e 11
|Tra 7 e 10
|Arena 23
|45.600
|510
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|Tra 1550 e 2097
|Tra 387 e 524
|Tra 62 e 83
|Tra 8 e 11
|Tra 7 e 10
|Arena 24
|46.400
|515
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|Tra 1577 e 2134
|Tra 394 e 533
|Tra 62 e 85
|Tra 8 e 11
|Tra 7 e 10
|Arene stagionali
|47.200
|520
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|Tra 1577 e 2134
|Tra 394 e 533
|Tra 62 e 85
|Tra 8 e 11
|Tra 7 e 10
|Cinque stelle
|Jolly élite
|Libri delle carte comuni
|Libri delle carte rari
|Libri delle carte epici
|Libri delle carte leggendari
|Libri dei libri
|Evoluzione completa
|Arena 1
|1
|1
|Arena 2
|1
|1
|Arena 3
|1
|1
|Arena 4
|1
|1
|Arena 5
|1
|1
|Arena 6
|1
|1
|1
|Arena 7
|1
|1
|1
|Arena 8
|1
|1
|1
|Arena 9
|1
|1
|1
|Arena 10
|1
|1
|1
|Arena 11
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 12
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 13
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 14
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 15
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 16
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 17
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 18
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 19
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 20
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 21
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 22
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 23
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 24
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arene stagionali
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
PROVOCAZIONI POSSIBILI
PERSONALIZZAZIONI DELLO STENDARDI POSSIBILI
I BAULI DELLA FORTUNA COMUNI
Ci sono quattro rarità migliorabili, che variano da una ⭐ a quattro stelle ⭐⭐⭐⭐. Di seguito sono riportate nel dettaglio le probabilità di ciascun miglioramento e premio.
Probabilità del baule della fortuna comune
|Rarità iniziale
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Baule della fortuna comune da una stella
|31,44%
|45,71%
|18,53%
|4,32%
Probabilità delle ricompense del baule della fortuna comune (dall'arena 1 in poi)
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Oro
|62,5%
|50%
|33,33%
|25%
|Carte casuali
|37,5%
|50%
|66,66%
|75%
Esempio: probabilità delle ricompense del baule della fortuna comune (arena 16)
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Oro
|62,5%
|50%
|33,33%
|25%
|Carte comuni
|17,02%
|21,88%
|24,63%
|26,26%
|Carte rare
|15,65%
|20,12%
|22,65%
|24,14%
|Carte epiche
|4,3%
|6,2%
|13,21%
|16,6%
|Carte leggendarie
|1,72%
|5,89%
|7,39%
|Carte dei campioni
|0,07%
|0,28%
|0,6%
Quantità di premi per rarità e tipo
|Una stella
|Oro
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Arena 1
|200
|10
|2
|Arena 2
|250
|11
|2
|Arena 3
|300
|12
|3
|Arena 4
|350
|13
|3
|Arena 5
|400
|15
|4
|Arena 6
|425
|16
|4
|1
|Arena 7
|450
|17
|4
|1
|Arena 8
|475
|18
|4
|1
|Arena 9
|500
|19
|5
|2
|Arena 10
|525
|20
|5
|2
|Arena 11
|550
|21
|5
|2
|Arena 12
|560
|21
|5
|2
|Arena 13
|570
|22
|5
|2
|Arena 14
|580
|23
|5
|2
|Arena 15
|590
|24
|6
|2
|Arena 16
|600
|25
|6
|2
|Arena 17
|612
|26
|6
|2
|Arena 18
|624
|26
|6
|2
|Arena 19
|636
|27
|6
|2
|Arena 20
|648
|27
|6
|2
|Arena 21
|660
|28
|7
|2
|Arena 22
|672
|28
|7
|2
|Arena 23
|684
|29
|7
|2
|Arena 24
|696
|29
|7
|2
|Dall'arena 25 in poi
|708
|29
|7
|2
|Due stelle
|Oro
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Carte leggendarie casuali
|Carte dei campioni casuali
|Arena 1
|250
|12
|3
|Arena 2
|350
|15
|3
|Arena 3
|500
|20
|4
|Arena 4
|600
|25
|5
|Arena 5
|800
|30
|8
|Arena 6
|920
|35
|9
|2
|Arena 7
|1050
|40
|10
|2
|Arena 8
|1200
|46
|11
|2
|Arena 9
|1350
|52
|12
|3
|Arena 10
|1500
|58
|14
|3
|Arena 11
|1650
|65
|16
|4
|1
|Arena 12
|1800
|70
|18
|4
|1
|Arena 13
|1950
|75
|20
|4
|1
|Arena 14
|2100
|80
|22
|5
|1
|Arena 15
|2300
|90
|24
|5
|1
|Arena 16
|2500
|100
|25
|6
|1
|1
|Arena 17
|2550
|102
|26
|6
|1
|1
|Arena 18
|2600
|104
|26
|6
|1
|1
|Arena 19
|2650
|106
|27
|6
|1
|1
|Arena 20
|2700
|108
|27
|6
|1
|1
|Arena 21
|2750
|110
|28
|7
|1
|1
|Arena 22
|2800
|112
|28
|7
|1
|1
|Arena 23
|2850
|114
|29
|7
|1
|1
|Arena 24
|2900
|116
|29
|7
|1
|1
|Dall'arena 25 in poi
|2950
|118
|29
|7
|1
|1
|Tre stelle
|Oro
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Carte leggendarie casuali
|Carte dei campioni casuali
|Arena 1
|320
|14
|4
|Arena 2
|500
|20
|6
|Arena 3
|800
|30
|8
|Arena 4
|1100
|40
|10
|Arena 5
|1600
|60
|15
|Arena 6
|2000
|80
|20
|3
|Arena 7
|2500
|105
|25
|4
|Arena 8
|3000
|130
|30
|5
|Arena 9
|3600
|150
|38
|6
|Arena 10
|4500
|175
|46
|7
|Arena 11
|5400
|200
|55
|8
|2
|Arena 12
|6000
|230
|60
|9
|2
|Arena 13
|7000
|260
|70
|10
|2
|Arena 14
|8000
|300
|80
|12
|3
|Arena 15
|9000
|360
|90
|14
|3
|Arena 16
|10.000
|400
|100
|16
|3
|2
|Arena 17
|10.200
|408
|102
|16
|3
|2
|Arena 18
|10.400
|416
|104
|17
|3
|2
|Arena 19
|10.600
|424
|106
|17
|3
|2
|Arena 20
|10.800
|432
|108
|17
|3
|2
|Arena 21
|11.000
|440
|110
|18
|3
|2
|Arena 22
|11.200
|448
|112
|18
|3
|2
|Arena 23
|11.400
|456
|114
|18
|3
|2
|Arena 24
|11.600
|464
|116
|19
|3
|2
|Dall'arena 25 in poi
|11.800
|472
|118
|19
|3
|2
|Quattro stelle
|Oro
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Carte leggendarie casuali
|Carte dei campioni casuali
|Arena 1
|400
|Tra 13 e 18
|Tra 4 e 5
|Arena 2
|700
|Tra 25 e 34
|Tra 6 e 9
|Arena 3
|1200
|Tra 42 e 57
|Tra 9 e 12
|Arena 4
|2000
|Tra 68 e 92
|Tra 14 e 19
|Arena 5
|3200
|Tra 102 e 138
|Tra 21 e 28
|Arena 6
|5000
|Tra 153 e 207
|Tra 38 e 51
|Tra 3 e 4
|Arena 7
|7000
|Tra 212 e 287
|Tra 59 e 80
|Tra 5 e 6
|Arena 8
|9500
|Tra 297 e 402
|Tra 80 e 109
|Tra 6 e 9
|Arena 9
|12.000
|Tra 382 e 517
|Tra 102 e 138
|Tra 8 e 11
|Arena 10
|14.500
|Tra 467 e 632
|Tra 123 e 166
|Tra 11 e 14
|Arena 11
|17.500
|Tra 552 e 747
|Tra 144 e 195
|Tra 13 e 18
|Tra 3 e 4
|Arena 12
|20.000
|Tra 680 e 920
|Tra 170 e 230
|Tra 18 e 25
|Tra 4 e 5
|Arena 13
|25.000
|Tra 850 e 1150
|Tra 212 e 287
|Tra 25 e 34
|Tra 5 e 6
|Arena 14
|30.000
|Tra 1020 e 1380
|Tra 255 e 345
|Tra 34 e 46
|Tra 5 e 6
|Arena 15
|35.000
|Tra 1190 e 1610
|Tra 297 e 402
|Tra 44 e 59
|Tra 5 e 8
|Arena 16
|40.000
|Tra 1360 e 1840
|Tra 340 e 460
|Tra 54 e 73
|Tra 7 e 10
|Tra 6 e 9
|Arena 17
|40.800
|Tra 1387 e 1876
|Tra 346 e 469
|Tra 55 e 74
|Tra 7 e 10
|Tra 6 e 9
|Arena 18
|41.600
|Tra 1414 e 1913
|Tra 353 e 478
|Tra 56 e 77
|Tra 7 e 10
|Tra 6 e 9
|Arena 19
|42.400
|Tra 1441 e 1950
|Tra 360 e 487
|Tra 57 e 78
|Tra 8 e 11
|Tra 6 e 9
|Arena 20
|43.200
|Tra 1468 e 1987
|Tra 367 e 496
|Tra 58 e 79
|Tra 8 e 11
|Tra 7 e 10
|Arena 21
|44.000
|Tra 1496 e 2024
|Tra 374 e 506
|Tra 59 e 80
|Tra 8 e 11
|Tra 7 e 10
|Arena 22
|44.800
|Tra 1523 e 2060
|Tra 380 e 515
|Tra 61 e 82
|Tra 8 e 11
|Tra 7 e 10
|Arena 23
|45.600
|Tra 1550 e 2097
|Tra 387 e 524
|Tra 62 e 83
|Tra 8 e 11
|Tra 7 e 10
|Arena 24
|46.400
|Tra 1577 e 2134
|Tra 394 e 533
|Tra 62 e 85
|Tra 8 e 11
|Tra 7 e 10
|Dall'arena 25 in poi
|47.200
|Tra 1577 e 2134
|Tra 394 e 533
|Tra 62 e 85
|Tra 8 e 11
|Tra 7 e 10
I BAULI ROYALE
I bauli Royale sono acquistabili nel negozio in cambio di gemme e ti garantiscono una gamma di ricompense favolose che dipendono dall'arena in cui ti trovi.
I BAULI CANGIANTI
Apri un baule cangiante e usa i cambi per rimpiazzare le carte che non ti piacciono con delle altre. La quantità e la rarità delle nuove carte saranno pari a quelle delle carte scartate e queste carte saranno scelte con la stessa probabilità tra tutte quelle che hai già sbloccato. I bauli cangianti delle arene più avanzate ti offrono più cambi! Riceverai una quantità variabile di carte per ogni baule, ma saranno garantiti tre tipi di carte per ogni baule, in base alle probabilità indicate nella tabella sottostante.
|Arena
|Cambi
|Carte totali
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Probabilità di ricevere una leggendaria casuale
|Probabilità di ricevere un campione casuale
|Arena 1
|2
|78
|65
|13
|Arena 2
|2
|83
|69
|14
|Arena 3
|3
|93
|77
|16
|Arena 4
|3
|107
|89
|18
|Arena 5
|4
|112
|93
|19
|Arena 6
|4
|131
|106
|22
|3
|Arena 7
|4
|145
|118
|24
|3
|Arena 8
|4
|160
|130
|27
|3
|Arena 9
|5
|175
|142
|29
|4
|Arena 10
|5
|190
|154
|32
|4
|Arena 11
|5
|204
|166
|34
|4
|6,31%
|Arena 12
|5
|220
|179
|37
|4
|9,78%
|Arena 13
|6
|235
|191
|39
|5
|12,59%
|Arena 14
|6
|250
|203
|42
|5
|14,66%
|Arena 15
|6
|264
|215
|44
|5
|19,19%
|Arena 16
|6
|269
|219
|45
|5
|19,55%
|0,93%
|Arena 17
|6
|275
|223
|46
|6
|19,91%
|2,37%
|Arena 18
|6
|280
|227
|47
|6
|20,28%
|3,86%
|Arena 19
|6
|285
|231
|48
|6
|20,64%
|3,93%
|Arena 20
|6
|289
|235
|48
|6
|21%
|4%
|Arena 21
|6
|294
|239
|49
|6
|21,36%
|4,07%
|Arena 22
|6
|300
|244
|50
|6
|21,72%
|4,14%
|Arena 23
|6
|305
|248
|51
|6
|22,09%
|4,21%
|Dall'arena 24 in poi
|6
|310
|252
|52
|6
|22,45%
|4,28%
I BAULI FORTUNATI
Ogni giorno questo baule ti mostrerà quattro carte diverse e selezionate in modo casuale, ma il gioco cercherà di includere quelle che ti potrebbero interessare di più. All'interno di un baule fortunato sono sempre garantite due delle quattro carte visualizzate. Riceverai più carte per ogni baule e saranno garantiti quattro tipi di carte, in base alle probabilità indicate nella tabella sottostante. Almeno due sono i tipi di carta messi in rilievo ogni giorno.
|Arena
|Carte totali
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Probabilità di ricevere una leggendaria casuale
|Probabilità di ricevere un campione casuale
|Arena 1
|162
|125
|32
|5
|Arena 2
|170
|131
|34
|5
|Arena 3
|178
|138
|35
|5
|Arena 4
|186
|143
|37
|6
|Arena 5
|194
|150
|38
|6
|Arena 6
|202
|156
|40
|6
|Arena 7
|210
|161
|42
|7
|Arena 8
|218
|168
|43
|7
|Arena 9
|226
|174
|45
|7
|Arena 10
|234
|181
|46
|7
|Arena 11
|242
|186
|48
|8
|10%
|Arena 12
|250
|192
|50
|8
|10%
|Arena 13
|258
|199
|51
|8
|10%
|Arena 14
|266
|205
|53
|8
|10%
|Arena 15
|274
|211
|54
|9
|10%
|Arena 16
|274
|211
|54
|9
|10%
|10%
|Arena 17
|274
|211
|54
|9
|10%
|10%
|Dall'arena 18 in poi
|274
|211
|54
|9
|10%
|10%
I BAULI DEL RE (DALL'ARENA 1 ALLA 10)
Riceverai una quantità variabile di carte per ogni baule, ma saranno garantiti sette tipi di carte per ogni baule, in base alle probabilità indicate nella tabella sottostante.
|Arena
|Carte totali
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Arena 1
|240
|176
|48
|16
|Arena 2
|250
|184
|50
|16
|Arena 3
|260
|191
|52
|17
|Arena 4
|270
|198
|54
|18
|Arena 5
|280
|206
|56
|18
|Arena 6
|290
|213
|58
|19
|Arena 7
|300
|219
|60
|20
|Arena 8
|310
|227
|62
|20
|Arena 9
|320
|234
|64
|21
|Arena 10
|330
|241
|66
|22
I BAULI DEL RE LEGGENDARI (DALL'ARENA 11 IN POI)
Ogni baule del re leggendario ti garantisce una carta leggendaria e ti permette di scegliere la carta che desideri tra le due proposte ogni volta. Riceverai una quantità variabile di carte per ogni baule, ma saranno garantiti sette tipi di carte per ogni baule, in base alle probabilità indicate nella tabella sottostante.
|Arena
|Carte totali
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Probabilità di ricevere una leggendaria casuale
|Probabilità di ricevere un campione casuale
|Arena 11
|340
|249
|68
|22
|100%
|Arena 12
|350
|256
|70
|23
|100%
|Arena 13
|360
|264
|72
|24
|100%
|Arena 14
|370
|272
|74
|24
|100%
|Arena 15
|380
|279
|76
|25
|100%
|Dall'arena 16 in poi
|380
|279
|76
|25
|100%
|100%
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale