29 set 2025
Blog – Clash Royale

Informazioni sui bauli

Questa è la pagina sui bauli di Clash Royale, dove potrai scoprire tutti i dettagli su quelli della fortuna e quelli Royale.

NOTA BENE: i bauli contengono solo le carte che hai già sbloccato e quelle disponibili dalla tua arena in giù.

Detto questo, iniziamo!

I BAULI DELLA FORTUNA

I bauli della fortuna sono suddivisi in base a quello che potrebbero contenere e al numero di tocchi che ne migliorano la rarità.

  • I bauli della fortuna stagionali cambiano in base al tema della stagione e, per vedere quali premi ci sono ogni volta in quelli più recenti, consulta il paragrafo successivo.

  • I bauli magici della fortuna hanno gli stessi contenuti dei premi fortunati, cioè carte, oro, artefatti, frammenti d'evoluzione e personalizzazioni, e hanno quattro tocchi per il miglioramento della rarità.

  • I bauli della fortuna comuni hanno tre tocchi e ti possono dare sia carte sia oro.

I BAULI DELLA FORTUNA STAGIONALI

Questi bauli ti offrono delle ricompense che seguono il tema della stagione in corso: per farti un esempio, a ottobre ci saranno quelli infestati e spettrali, che custodiscono articoli davvero spaventosi!

Le ricompense possibili

Aprendo i bauli della fortuna infestati e spettrali, potresti trovare i seguenti oggetti.

Carte di entrambi i bauli

ComuniEpicheRareLeggendarieCampioni
FrecceTorre bombardieraGuardieCimiteroFuorilegge boss
BombaroloSfera infuocataFulmineStrega notturnaGoblinstein
SgherriTorre infernaleVelenoFantasma RoyaleRe degli scheletri
ScheletriMini P.E.K.K.AOrda di scheletri
Draghi d'ossaLapideStrega

Frammenti d'evoluzione ed evoluzioni complete

Baule della fortuna infestatoBaule della fortuna spettrale
Frammento d'evoluzione dell'orda di scheletriFrammento d'evoluzione del fantasma Royale
Evoluzione completa dell'orda di scheletriEvoluzione completa del fantasma Royale
Frammento d'evoluzione del fantasma Royale
Evoluzione completa del fantasma Royale

Personalizzazioni dello stendardo e provocazioni di entrambi i bauli

Probabilità delle rarità

Rarità inizialeUna stellaDue stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Baule della fortuna infestato da una stella6,25%29,01%40,89%21,15%2,7%
Baule della fortuna spettrale da una stella6,25%29,01%40,89%21,15%2,7%

Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 1 alla 10

| | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle | |
| --------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | ----------------- | ------ |
| Carte comuni | 100% | 57,14% | 44,44% | 39,06% | 28,78% |
| Carte rare | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 21,58% |
| Carte epiche | | | 22,22% | 12,5% | 14,39% |
| Personalizzazioni dello stendardo | | | | 25% | 28,2% |
| Provocazioni | | | | | 7,05% |
| Frammento d'evoluzione | | | | | |
| Evoluzione completa | | | | | |

Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 11 alla 19

| | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle | |
| --------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | ----------------- | ------ |
| Carte comuni | 100% | 57,14% | 44,44% | 31,25% | 14,39% |
| Carte rare | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 14,39% |
| Carte epiche | | | 22,22% | 15,63% | 14,39% |
| Carte leggendarie | | | | 4,69% | 6,47% |
| Carte dei campioni | | | | | 4,32% |
| Personalizzazioni dello stendardo | | | | 25% | 28,78% |
| Provocazioni | | | | | 7,19% |
| Frammento d'evoluzione | | | | | 8,64% |
| Evoluzione completa | | | | | 1,44% |

Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 20 in poi

| | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle | |
| --------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | ----------------- | ------ |
| Carte comuni | 100% | 57,14% | 44,44% | 31,25% | 14,39% |
| Carte rare | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 14,39% |
| Carte epiche | | | 22,22% | 15,63% | 14,39% |
| Carte leggendarie | | | | 4,69% | 6,47% |
| Carte dei campioni | | | | | 4,32% |
| Personalizzazioni dello stendardo | | | | 25% | 28,78% |
| Provocazioni | | | | | 7,19% |
| Frammento d'evoluzione | | | | | 8,64% |
| Evoluzione completa | | | | | 1,44% |

Quantità di premi per rarità e tipo

Una stellaCarte comuni
Dall'arena 1 alla 1030
Dall'arena 11 alla 1975
Dall'arena 20 in poi125
Due stelleCarte comuniCarte rare
Dall'arena 1 alla 106015
Dall'arena 11 alla 1915050
Dall'arena 20 in poi25060
Tre stelleCarte comuniCarte rareCarte epiche
Dall'arena 1 alla 10125353
Dall'arena 11 alla 1937510010
Dall'arena 20 in poi50012512
Quattro stelleCarte comuniCarte rareCarte epicheCarte leggendariePersonalizzazione dello stendardo
Dall'arena 1 alla 10250756-1
Dall'arena 11 alla 197502002031
Dall'arena 20 in poi10002502551
Cinque stelleCarte comuniCarte rareCarte epicheCarte leggendarieCarte dei campioniPersonalizzazione dello stendardoProvocazioneFrammento d'evoluzioneFrammento d'evoluzione (evoluzione completa)
Dall'arena 1 alla 105001501211
Dall'arena 11 alla 19150040040651116
Dall'arena 20 in poi2000500501051116

I BAULI MAGICI DELLA FORTUNA

Ci sono cinque rarità migliorabili, che variano da una ⭐ a cinque stelle ⭐⭐⭐⭐⭐. Di seguito sono riportate nel dettaglio le probabilità di ciascun miglioramento e premio.

Probabilità delle rarità suddivise per tipo di baule magico della fortuna

| | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle | |
| ------------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | ----------------- | ----- |
| Baule della fortuna da una stella | 31,64% | 43,91% | 20,1% | 4,05% | 0,3% |
| Baule della fortuna da due stelle | | 33,36% | 45,59% | 20,04% | 1,01% |
| Baule della fortuna da tre stelle | | | 40,96% | 56,97% | 2,07% |
| Baule della fortuna da quattro stelle | | | | 96% | 4% |
| Baule della fortuna da cinque stelle | | | | | 100% |

Probabilità di ciascun premio in base alla rarità finale (dall'arena 16 in poi)

| | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle | |
| --------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | ----------------- | ------ |
| Oro | 30% | 30% | 25% | 25% | |
| Jolly comuni | | | 9% | 9% | |
| Jolly rari | | | 8% | 8% | |
| Jolly epici | | | 4% | 4% | |
| Jolly leggendari | | | 3% | 3% | |
| Jolly dei campioni | | | 3% | 3% | |
| Jolly élite | | | | 3% | 7,53% |
| Libro delle carte comune | | | | | 21,51% |
| Libro delle carte raro | | | | | 21,51% |
| Libro delle carte epico | | | | | 17,2% |
| Libro delle carte leggendario | | | | | 17,2% |
| Libro dei libri | | | | | 10,75% |
| Frammento d'evoluzione jolly | | | | 3% | |
| Evoluzione completa | | | | | 4,3% |
| Provocazioni | | | 4% | | |
| Personalizzazioni dello stendardo | | 4% | | | |
| Carte casuali | 70% | 66% | 44% | 42% | |

Arene da raggiungere per il tipo di premio

Arena minimaRicompense disponibili
Arena 1OroCarte comuniCarte rareLibro delle carte comuneLibro delle carte raro
Arena 4Personalizzazioni dello stendardoProvocazioni
Arena 5Jolly comuniJolly rari
Arena 6Carte epicheJolly epiciLibro delle carte epico
Arena 7Frammenti d'evoluzione jolly
Arena 11Carte leggendarieJolly leggendariLibro delle carte leggendarioLibro dei libriEvoluzioni complete
Arena 15Jolly élite
Arena 16Carte dei campioniJolly dei campioni

Quantità di premi per rarità e tipo

Una stellaOroCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casuali
Arena 1200102
Arena 2250112
Arena 3300123
Arena 4350133
Arena 5400154
Arena 64251641
Arena 74501741
Arena 84751841
Arena 95001952
Arena 105252052
Arena 115502152
Arena 125602152
Arena 135702252
Arena 145802352
Arena 155902462
Arena 166002562
Arena 176122662
Arena 186242662
Arena 196362762
Arena 206482762
Arena 216602872
Arena 226722872
Arena 236842972
Arena 246962972
Arene stagionali7082972
Due stelleOroPersonalizzazioni dello stendardoCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casualiCarte leggendarie casualiCarte dei campioni casuali
Arena 1250123
Arena 2350153
Arena 3500204
Arena 46001255
Arena 58001308
Arena 692013592
Arena 71050140102
Arena 81200146112
Arena 91350152123
Arena 101500158143
Arena 1116501651641
Arena 1218001701841
Arena 1319501752041
Arena 1421001802251
Arena 1523001902451
Arena 162500110025611
Arena 172550110226611
Arena 182600110426611
Arena 192650110627611
Arena 202700110827611
Arena 212750111028711
Arena 222800111228711
Arena 232850111429711
Arena 242900111629711
Arene stagionali2950111829711
Tre stelleOroJolly comuniJolly rariJolly epiciJolly leggendariJolly dei campioniProvocazioniCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casualiCarte leggendarie casualiCarte dei campioni casuali
Arena 1320144
Arena 2500206
Arena 3800308
Arena 4110014010
Arena 51600351016015
Arena 6200042122180203
Arena 72500501421105254
Arena 83000601631130305
Arena 93600701831150386
Arena 104500802041175467
Arena 11540090225112005582
Arena 126000100255112306092
Arena 1370001102861126070102
Arena 1480001203261130080123
Arena 1590001353661136090143
Arena 1610.0001504071114001001632
Arena 1710.2001554071114081021632
Arena 1810.4001554071114161041732
Arena 1910.6001604071114241061732
Arena 2010.8001604581114321081732
Arena 2111.0001654581114401101832
Arena 2211.2001704581114481121832
Arena 2311.4001704581114561141832
Arena 2411.6001754581114641161932
Arene stagionali11.8001754581114721181932
Quattro stelleOroJolly comuniJolly rariJolly epiciJolly leggendariJolly dei campioniJolly éliteFrammenti d'evoluzione jollyCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casualiCarte leggendarie casualiCarte dei campioni casuali
Arena 1400Tra 13 e 18Tra 4 e 5
Arena 2700Tra 25 e 34Tra 6 e 9
Arena 31200Tra 42 e 57Tra 9 e 12
Arena 42000Tra 68 e 92Tra 14 e 19
Arena 532005515Tra 102 e 138Tra 21 e 28
Arena 6500070183Tra 153 e 207Tra 38 e 51Tra 3 e 4
Arena 77000852241Tra 212 e 287Tra 59 e 80Tra 5 e 6
Arena 895001002861Tra 297 e 402Tra 80 e 109Tra 6 e 9
Arena 912.0001203571Tra 382 e 517Tra 102 e 138Tra 8 e 11
Arena 1014.5001504291Tra 467 e 632Tra 123 e 166Tra 11 e 14
Arena 1117.500180501021Tra 552 e 747Tra 144 e 195Tra 13 e 18Tra 3 e 4
Arena 1220.000220701221Tra 680 e 920Tra 170 e 230Tra 18 e 25Tra 4 e 5
Arena 1325.000270901431Tra 850 e 1150Tra 212 e 287Tra 25 e 34Tra 5 e 6
Arena 1430.0003201101831Tra 1020 e 1380Tra 255 e 345Tra 34 e 46Tra 5 e 6
Arena 1535.00038013523310.0001Tra 1190 e 1610Tra 297 e 402Tra 44 e 59Tra 5 e 8
Arena 1640.000450160284310.0001Tra 1360 e 1840Tra 340 e 460Tra 54 e 73Tra 7 e 10Tra 6 e 9
Arena 1740.800465160284310.0001Tra 1387 e 1876Tra 346 e 469Tra 55 e 74Tra 7 e 10Tra 6 e 9
Arena 1841.600465160284310.0001Tra 1414 e 1913Tra 353 e 478Tra 56 e 77Tra 7 e 10Tra 6 e 9
Arena 1942.400480160284310.0001Tra 1441 e 1950Tra 360 e 487Tra 57 e 78Tra 8 e 11Tra 6 e 9
Arena 2043.200480180324310.0001Tra 1468 e 1987Tra 367 e 496Tra 58 e 79Tra 8 e 11Tra 7 e 10
Arena 2144.000495180324310.0001Tra 1496 e 2024Tra 374 e 506Tra 59 e 80Tra 8 e 11Tra 7 e 10
Arena 2244.800510180324310.0001Tra 1523 e 2060Tra 380 e 515Tra 61 e 82Tra 8 e 11Tra 7 e 10
Arena 2345.600510180324310.0001Tra 1550 e 2097Tra 387 e 524Tra 62 e 83Tra 8 e 11Tra 7 e 10
Arena 2446.400515180324310.0001Tra 1577 e 2134Tra 394 e 533Tra 62 e 85Tra 8 e 11Tra 7 e 10
Arene stagionali47.200520180324310.0001Tra 1577 e 2134Tra 394 e 533Tra 62 e 85Tra 8 e 11Tra 7 e 10
Cinque stelleJolly éliteLibri delle carte comuniLibri delle carte rariLibri delle carte epiciLibri delle carte leggendariLibri dei libriEvoluzione completa
Arena 111
Arena 211
Arena 311
Arena 411
Arena 511
Arena 6111
Arena 7111
Arena 8111
Arena 9111
Arena 10111
Arena 11111111
Arena 12111111
Arena 13111111
Arena 14111111
Arena 1550.000111111
Arena 1650.000111111
Arena 1750.000111111
Arena 1850.000111111
Arena 1950.000111111
Arena 2050.000111111
Arena 2150.000111111
Arena 2250.000111111
Arena 2350.000111111
Arena 2450.000111111
Arene stagionali50.000111111

PROVOCAZIONI POSSIBILI

PERSONALIZZAZIONI DELLO STENDARDI POSSIBILI

I BAULI DELLA FORTUNA COMUNI

Ci sono quattro rarità migliorabili, che variano da una ⭐ a quattro stelle ⭐⭐⭐⭐. Di seguito sono riportate nel dettaglio le probabilità di ciascun miglioramento e premio.

Probabilità del baule della fortuna comune

Rarità inizialeUna stellaDue stelleTre stelleQuattro stelle
Baule della fortuna comune da una stella31,44%45,71%18,53%4,32%

Probabilità delle ricompense del baule della fortuna comune (dall'arena 1 in poi)

Una stellaDue stelleTre stelleQuattro stelle
Oro62,5%50%33,33%25%
Carte casuali37,5%50%66,66%75%

Esempio: probabilità delle ricompense del baule della fortuna comune (arena 16)

Una stellaDue stelleTre stelleQuattro stelle
Oro62,5%50%33,33%25%
Carte comuni17,02%21,88%24,63%26,26%
Carte rare15,65%20,12%22,65%24,14%
Carte epiche4,3%6,2%13,21%16,6%
Carte leggendarie1,72%5,89%7,39%
Carte dei campioni0,07%0,28%0,6%

Quantità di premi per rarità e tipo

Una stellaOroCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casuali
Arena 1200102
Arena 2250112
Arena 3300123
Arena 4350133
Arena 5400154
Arena 64251641
Arena 74501741
Arena 84751841
Arena 95001952
Arena 105252052
Arena 115502152
Arena 125602152
Arena 135702252
Arena 145802352
Arena 155902462
Arena 166002562
Arena 176122662
Arena 186242662
Arena 196362762
Arena 206482762
Arena 216602872
Arena 226722872
Arena 236842972
Arena 246962972
Dall'arena 25 in poi7082972
Due stelleOroCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casualiCarte leggendarie casualiCarte dei campioni casuali
Arena 1250123
Arena 2350153
Arena 3500204
Arena 4600255
Arena 5800308
Arena 69203592
Arena 7105040102
Arena 8120046112
Arena 9135052123
Arena 10150058143
Arena 111650651641
Arena 121800701841
Arena 131950752041
Arena 142100802251
Arena 152300902451
Arena 16250010025611
Arena 17255010226611
Arena 18260010426611
Arena 19265010627611
Arena 20270010827611
Arena 21275011028711
Arena 22280011228711
Arena 23285011429711
Arena 24290011629711
Dall'arena 25 in poi295011829711
Tre stelleOroCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casualiCarte leggendarie casualiCarte dei campioni casuali
Arena 1320144
Arena 2500206
Arena 3800308
Arena 411004010
Arena 516006015
Arena 6200080203
Arena 72500105254
Arena 83000130305
Arena 93600150386
Arena 104500175467
Arena 1154002005582
Arena 1260002306092
Arena 13700026070102
Arena 14800030080123
Arena 15900036090143
Arena 1610.0004001001632
Arena 1710.2004081021632
Arena 1810.4004161041732
Arena 1910.6004241061732
Arena 2010.8004321081732
Arena 2111.0004401101832
Arena 2211.2004481121832
Arena 2311.4004561141832
Arena 2411.6004641161932
Dall'arena 25 in poi11.8004721181932
Quattro stelleOroCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casualiCarte leggendarie casualiCarte dei campioni casuali
Arena 1400Tra 13 e 18Tra 4 e 5
Arena 2700Tra 25 e 34Tra 6 e 9
Arena 31200Tra 42 e 57Tra 9 e 12
Arena 42000Tra 68 e 92Tra 14 e 19
Arena 53200Tra 102 e 138Tra 21 e 28
Arena 65000Tra 153 e 207Tra 38 e 51Tra 3 e 4
Arena 77000Tra 212 e 287Tra 59 e 80Tra 5 e 6
Arena 89500Tra 297 e 402Tra 80 e 109Tra 6 e 9
Arena 912.000Tra 382 e 517Tra 102 e 138Tra 8 e 11
Arena 1014.500Tra 467 e 632Tra 123 e 166Tra 11 e 14
Arena 1117.500Tra 552 e 747Tra 144 e 195Tra 13 e 18Tra 3 e 4
Arena 1220.000Tra 680 e 920Tra 170 e 230Tra 18 e 25Tra 4 e 5
Arena 1325.000Tra 850 e 1150Tra 212 e 287Tra 25 e 34Tra 5 e 6
Arena 1430.000Tra 1020 e 1380Tra 255 e 345Tra 34 e 46Tra 5 e 6
Arena 1535.000Tra 1190 e 1610Tra 297 e 402Tra 44 e 59Tra 5 e 8
Arena 1640.000Tra 1360 e 1840Tra 340 e 460Tra 54 e 73Tra 7 e 10Tra 6 e 9
Arena 1740.800Tra 1387 e 1876Tra 346 e 469Tra 55 e 74Tra 7 e 10Tra 6 e 9
Arena 1841.600Tra 1414 e 1913Tra 353 e 478Tra 56 e 77Tra 7 e 10Tra 6 e 9
Arena 1942.400Tra 1441 e 1950Tra 360 e 487Tra 57 e 78Tra 8 e 11Tra 6 e 9
Arena 2043.200Tra 1468 e 1987Tra 367 e 496Tra 58 e 79Tra 8 e 11Tra 7 e 10
Arena 2144.000Tra 1496 e 2024Tra 374 e 506Tra 59 e 80Tra 8 e 11Tra 7 e 10
Arena 2244.800Tra 1523 e 2060Tra 380 e 515Tra 61 e 82Tra 8 e 11Tra 7 e 10
Arena 2345.600Tra 1550 e 2097Tra 387 e 524Tra 62 e 83Tra 8 e 11Tra 7 e 10
Arena 2446.400Tra 1577 e 2134Tra 394 e 533Tra 62 e 85Tra 8 e 11Tra 7 e 10
Dall'arena 25 in poi47.200Tra 1577 e 2134Tra 394 e 533Tra 62 e 85Tra 8 e 11Tra 7 e 10

I BAULI ROYALE

I bauli Royale sono acquistabili nel negozio in cambio di gemme e ti garantiscono una gamma di ricompense favolose che dipendono dall'arena in cui ti trovi.

I BAULI CANGIANTI

Apri un baule cangiante e usa i cambi per rimpiazzare le carte che non ti piacciono con delle altre. La quantità e la rarità delle nuove carte saranno pari a quelle delle carte scartate e queste carte saranno scelte con la stessa probabilità tra tutte quelle che hai già sbloccato. I bauli cangianti delle arene più avanzate ti offrono più cambi! Riceverai una quantità variabile di carte per ogni baule, ma saranno garantiti tre tipi di carte per ogni baule, in base alle probabilità indicate nella tabella sottostante.

ArenaCambiCarte totaliCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casualiProbabilità di ricevere una leggendaria casualeProbabilità di ricevere un campione casuale
Arena 12786513
Arena 22836914
Arena 33937716
Arena 431078918
Arena 541129319
Arena 64131106223
Arena 74145118243
Arena 84160130273
Arena 95175142294
Arena 105190154324
Arena 1152041663446,31%
Arena 1252201793749,78%
Arena 13623519139512,59%
Arena 14625020342514,66%
Arena 15626421544519,19%
Arena 16626921945519,55%0,93%
Arena 17627522346619,91%2,37%
Arena 18628022747620,28%3,86%
Arena 19628523148620,64%3,93%
Arena 20628923548621%4%
Arena 21629423949621,36%4,07%
Arena 22630024450621,72%4,14%
Arena 23630524851622,09%4,21%
Dall'arena 24 in poi631025252622,45%4,28%

I BAULI FORTUNATI

Ogni giorno questo baule ti mostrerà quattro carte diverse e selezionate in modo casuale, ma il gioco cercherà di includere quelle che ti potrebbero interessare di più. All'interno di un baule fortunato sono sempre garantite due delle quattro carte visualizzate. Riceverai più carte per ogni baule e saranno garantiti quattro tipi di carte, in base alle probabilità indicate nella tabella sottostante. Almeno due sono i tipi di carta messi in rilievo ogni giorno.

ArenaCarte totaliCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casualiProbabilità di ricevere una leggendaria casualeProbabilità di ricevere un campione casuale
Arena 1162125325
Arena 2170131345
Arena 3178138355
Arena 4186143376
Arena 5194150386
Arena 6202156406
Arena 7210161427
Arena 8218168437
Arena 9226174457
Arena 10234181467
Arena 1124218648810%
Arena 1225019250810%
Arena 1325819951810%
Arena 1426620553810%
Arena 1527421154910%
Arena 1627421154910%10%
Arena 1727421154910%10%
Dall'arena 18 in poi27421154910%10%

I BAULI DEL RE (DALL'ARENA 1 ALLA 10)

Riceverai una quantità variabile di carte per ogni baule, ma saranno garantiti sette tipi di carte per ogni baule, in base alle probabilità indicate nella tabella sottostante.

ArenaCarte totaliCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casuali
Arena 12401764816
Arena 22501845016
Arena 32601915217
Arena 42701985418
Arena 52802065618
Arena 62902135819
Arena 73002196020
Arena 83102276220
Arena 93202346421
Arena 103302416622

I BAULI DEL RE LEGGENDARI (DALL'ARENA 11 IN POI)

Ogni baule del re leggendario ti garantisce una carta leggendaria e ti permette di scegliere la carta che desideri tra le due proposte ogni volta. Riceverai una quantità variabile di carte per ogni baule, ma saranno garantiti sette tipi di carte per ogni baule, in base alle probabilità indicate nella tabella sottostante.

ArenaCarte totaliCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casualiProbabilità di ricevere una leggendaria casualeProbabilità di ricevere un campione casuale
Arena 113402496822100%
Arena 123502567023100%
Arena 133602647224100%
Arena 143702727424100%
Arena 153802797625100%
Dall'arena 16 in poi3802797625100%100%

Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale