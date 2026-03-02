La stagione del decimo anniversario
Per festeggiare 10 anni di Clash Royale, l'arena si riempirà di eventi epici, Cacce alle corone, sentieri competitivi e abbastanza ricompense da convincere il re stesso a combattere!
Ecco qui quello che c'è da sapere!
Nuovi eroi: Barile barbarico e arciere magico
Evento dell'album
Evento della community
Modalità di gioco e sfide
Torneo globale Royale rétro
Cacce alle corone
Viaggio del clan
Altre modifiche
Che la festa abbia inizio!
I NUOVI EROI
Il Barile barbarico eroico
Abilità: Bis di barili.
Guarda come rotolo!
Quando ami ciò che fai, fare il bis non è mai un problema! Ora il Barile barbarico eroico ha un barile di riserva che gli dà una seconda possibilità di liberare la corsia e recuperare una parte della propria salute.
L'arciere magico eroico
Abilità: Tripla minaccia.
Un colpo fa male, ma tre sono una vera minaccia!
L'addestramento dell'arciere magico eroico con la fuorilegge boss ha dato i suoi frutti! Ora, padroneggia l'arte del sotterfugio ed è in grado di scattare all'indietro, lasciare un'esca che inganna i nemici e scoccare non una, non due, ma tre frecce con l'attacco successivo, trafiggendo più avversari in un colpo solo!
Sbloccalo GRATIS completando l'evento dell'album in arrivo.
L'EVENTO DELL'ALBUM
Ti presentiamo il nuovo e pittoresco evento dell'album, che sarà disponibile dal livello re 8.
Raccogli tessere durante la stagione dell'anniversario per completare nove scene ispirate a momenti salienti della storia di Clash Royale, ognuna delle quali ti permetterà di ricevere una ricompensa unica.
Le tessere sono suddivise in diversi tipi: alcune appartengono a scene specifiche e sono più difficili da trovare rispetto ad altre e ciascuna di esse ha una rarità che può essere comune, rara, epica o leggendaria.
Puoi ottenere le tessere come ricompensa delle battaglie (fino a quattro al giorno), dagli eventi o nel negozio.
In caso ricevessi una tessera che già possiedi, non preoccuparti, perché verrà convertita in un doppione. Puoi scambiare cinque doppioni per una tessera unica, ovvero una di cui non sei ancora in possesso.
Più rare sono le tessere, più doppioni riceverai e più progressi farai verso il completamente della collezione.
|Tessera
|Doppioni
|Comune
|2
|Rara
|3
|Epica
|4
|Leggendaria
|5
Completa ciascuna scena per sbloccare ricompense leggendarie, come tre frammenti d'evoluzione dei maiali Royale, un baule della sorte da cinque stelle e una cassa delle evoluzioni da cinque stelle. Completando l'intero album, invece, riceverai il premio finale, che comprende l'arciere magico eroico, una provocazione e una skin delle torri.
Dopo che avrai completato tutte le scene dell'evento dell'album, le tessere in eccesso che guadagnerai verranno convertite in ricompense bonus.
L'EVENTO DELLA COMMUNITY DELLA FESTA DI COMPLEANNO
Ricordi le 20 truppe per cui hai votato un po' di tempo fa? Beh, fremono dalla voglia di sapere quali saranno i regali che verranno aperti in onore del decimo anniversario di Clash Royale!
Inizio delle votazioni: 1º marzo.
Apertura dei regali: dal 2 all'11 marzo.
Ogni giorno, potrai votare per decidere quale dei 20 regali verrà aperto il giorno successivo e la votazione è estesa all'intera community, perciò tu e gli altri partecipanti riceverete il regalo più votato e non necessariamente quello che avete scelto.
Potrai votare 10 volte e aprire altrettanti regali, ma non tutte le truppe potranno presentare il proprio dono, perciò scegli con attenzione, poiché i 10 regali non aperti al termine dell'evento verranno consegnati al cucciolo di drago e probabilmente usati per scaldare i piedi del re nelle notti più fredde.
Ricorda che devi votare per poter ritirare il regalo il giorno successivo.
Cosa contengono i vari regali? Beh, dovrebbero essere delle sorprese, ma alcune delle truppe più impazienti non sono molto brave a mantenere i segreti e hanno lasciato qualche indizio sui nostri canali social.
LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE
Eroi strategici: dal 2 al 9 marzo.
Che ne dici di infiammare l'arena in questa strategica classica, dove potrebbero capitarti i nuovissimi eroi? Scegli bene le carte e scatenati!
Sfida dedicata: dal 6 al 9 marzo.
Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Forse ci potrebbe essere qualcos'altro che bolle in pentola, ma non sappiamo dirtelo con sicurezza...
IL TORNEO GLOBALE
Torneo Royale rétro: dal 27 marzo al 1° aprile.
Proprio così! In questa stagione, tornano i tornei globali e, per festeggiare, inizieremo con un'edizione speciale in modalità rétro,
nella quale combatterai usando esclusivamente le prime 80 carte pubblicate nel gioco, tutte al livello 11. Niente campioni. Niente evoluzioni. Niente eroi. Solo le origini di Clash Royale.
Ogni vittoria ti premierà con ricompense incredibili e una volta raggiunte le 12 vittorie, dovrai lavorare ancora più sodo per guadagnarti un buon posto in classifica!
LE CACCE ALLE CORONE
Poiché questa stagione è all'insegna dei festeggiamenti, negli eventi non mancheranno le ricompense! Infatti, abbiamo preparato un sacco di Cacce alle corone piene di premi, tra cui:
tessere
bauli della sorte magici
bauli della sorte dell'anniversario
personalizzazioni
e molto altro!
IL VIAGGIO DEL CLAN
Raduna i membri del clan, perché si parte per un'avventura epica nei mari reali!
Completa il viaggio insieme al clan e sblocca ricompense esclusive, come una provocazione che farà rimanere di sasso gli avversari.
Se non fai ancora parte di un clan, unisciti a uno prima che sia troppo tardi! Se non sai quale scegliere, vai sul nostro server Discord (in inglese) e trova il clan perfetto con cui salpare.
LE ALTRE MODIFICHE
Nel caso te le fossi perse, ecco un breve elenco di tutte le novità di questa stagione.
2 marzo
Abbiamo riunito tutti i frammenti degli eroi in un unico posto: il Pass gratuito, che ora contiene 75 frammenti degli eroi!
Più opzioni nel Pass Royale!
Metà marzo
Scegli i tuoi eroi: niente più eroi casuali o copie!
I frammenti degli eroi diventano monete degli eroi.
Sblocca un eroe gratuito.
Modifiche sostanziali agli slot del mazzo: ce ne saranno uno per l'evoluzione, uno per l'eroe e uno jolly.
Per maggiori dettagli su queste modifiche, consulta questo articolo: type: entry-hyperlink id: FpK0V6QvmXCLS7yjLJM3T!
Non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina Reddit (in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale