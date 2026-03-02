L'addestramento dell'arciere magico eroico con la fuorilegge boss ha dato i suoi frutti! Ora, padroneggia l'arte del sotterfugio ed è in grado di scattare all'indietro, lasciare un'esca che inganna i nemici e scoccare non una, non due, ma tre frecce con l'attacco successivo, trafiggendo più avversari in un colpo solo!

Sbloccalo GRATIS completando l'evento dell'album in arrivo.

L'EVENTO DELL'ALBUM

Ti presentiamo il nuovo e pittoresco evento dell'album, che sarà disponibile dal livello re 8.

Raccogli tessere durante la stagione dell'anniversario per completare nove scene ispirate a momenti salienti della storia di Clash Royale, ognuna delle quali ti permetterà di ricevere una ricompensa unica.

Le tessere sono suddivise in diversi tipi: alcune appartengono a scene specifiche e sono più difficili da trovare rispetto ad altre e ciascuna di esse ha una rarità che può essere comune, rara, epica o leggendaria.

Puoi ottenere le tessere come ricompensa delle battaglie (fino a quattro al giorno), dagli eventi o nel negozio.

In caso ricevessi una tessera che già possiedi, non preoccuparti, perché verrà convertita in un doppione. Puoi scambiare cinque doppioni per una tessera unica, ovvero una di cui non sei ancora in possesso.

Più rare sono le tessere, più doppioni riceverai e più progressi farai verso il completamente della collezione.

Tessera Doppioni Comune 2 Rara 3 Epica 4 Leggendaria 5

Completa ciascuna scena per sbloccare ricompense leggendarie, come tre frammenti d'evoluzione dei maiali Royale, un baule della sorte da cinque stelle e una cassa delle evoluzioni da cinque stelle. Completando l'intero album, invece, riceverai il premio finale, che comprende l'arciere magico eroico, una provocazione e una skin delle torri.

Dopo che avrai completato tutte le scene dell'evento dell'album, le tessere in eccesso che guadagnerai verranno convertite in ricompense bonus.

L'EVENTO DELLA COMMUNITY DELLA FESTA DI COMPLEANNO

Ricordi le 20 truppe per cui hai votato un po' di tempo fa? Beh, fremono dalla voglia di sapere quali saranno i regali che verranno aperti in onore del decimo anniversario di Clash Royale!

Inizio delle votazioni : 1º marzo.

Apertura dei regali: dal 2 all'11 marzo.

Ogni giorno, potrai votare per decidere quale dei 20 regali verrà aperto il giorno successivo e la votazione è estesa all'intera community, perciò tu e gli altri partecipanti riceverete il regalo più votato e non necessariamente quello che avete scelto.

Potrai votare 10 volte e aprire altrettanti regali, ma non tutte le truppe potranno presentare il proprio dono, perciò scegli con attenzione, poiché i 10 regali non aperti al termine dell'evento verranno consegnati al cucciolo di drago e probabilmente usati per scaldare i piedi del re nelle notti più fredde.

Ricorda che devi votare per poter ritirare il regalo il giorno successivo.

Cosa contengono i vari regali? Beh, dovrebbero essere delle sorprese, ma alcune delle truppe più impazienti non sono molto brave a mantenere i segreti e hanno lasciato qualche indizio sui nostri canali social.

LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE

Eroi strategici: dal 2 al 9 marzo.

Che ne dici di infiammare l'arena in questa strategica classica, dove potrebbero capitarti i nuovissimi eroi? Scegli bene le carte e scatenati!