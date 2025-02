Lo stregone evoluto era troppo forte in difesa, visto che solo gli incantesimi più costosi potevano causare danni significativi al suo scudo, ma ora potrai usarne di più economici (come ad esempio la Scarica) per distruggerlo. In cambio, abbiamo aumentato i punti ferita dello stregone per permettergli di sopravvivere al Veleno e per evitare che lo stregone evoluto possa essere neutralizzato dall'utilizzo di questo incantesimo in combinazione con un altro (come la Scarica).