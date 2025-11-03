Modifiche di bilanciamento di novembre di Tattiche Royale
3 novembre
INDEBOLIMENTI ⬇️
Goblin
Punti ferita ridotti del 16,7% (da 420 a 350 punti).
Velocità dei colpi ridotta del 13% (da 0,67 a 0,76 secondi).
Il goblin era troppo potente e infliggeva troppi danni al secondo, perciò abbiamo ridotto le sue statistiche, così da renderlo più equilibrato.
Boia
Danni ridotti dell'8% (da 120 a 110).
Il recente potenziamento della particolarità Asso ha reso il boia un po' troppo forte, quindi abbiamo ridotto leggermente i suoi danni.
Colossi
Durata dello scudo ridotta del 9% (da 11 a 10 secondi).
Percentuale dei PF massimi applicata allo scudo con due colossi ridotta del 33% (dal 30% al 20%).
Percentuale dei PF massimi applicata allo scudo con quattro colossi ridotta del 20% (dal 50% al 40%).
Gli effetti dei colossi erano troppo potenti e difficili da contrastare, quindi li abbiamo ridotti per dare ad altri tank la possibilità di emergere.
POTENZIAMENTI ⬆️
Drago d'ossa
Punti ferita aumentati del 22% (da 288 a 350 punti).
Danni aumentati del 19% (da 67 a 80).
L'impatto del drago d'ossa è stato inferiore alle aspettative, quindi gli abbiamo dato un piccolo potenziamento per renderlo un'opzione più affidabile.
Gigante elettrico
Punti ferita aumentati del 20% (da 1000 a 1200 punti).
Il gigante elettrico spesso non riesce a resistere abbastanza a lungo da essere un tank davvero affidabile. Questo potenziamento punta a migliorarne la resistenza e a renderlo più efficace nel suo ruolo.
Fuorilegge
Requisito per lo scatto ridotto da 5/4/3/2 a 4/3/2/1.
La fuorilegge non stava rendendo abbastanza come truppa da quattro elisir, quindi abbiamo ridotto il numero di colpi necessari per attivare lo scatto, così potrà colpire più rapidamente ed essere più incisiva in battaglia.
Strega
Danni aumentati del 25% (da 80 a 100).
Alla strega serviva un pizzico di magia in più! Le abbiamo aumentato i danni, così lei e i suoi scheletri potranno colpire con più forza.
MODIFICHE 🔄
Macchina goblin
Durata dello stordimento ridotta del 100% (da 1 a 0 secondi).
Danni bonus del razzo aumentati del 100% (dal 50% al 100%).
Il razzo della macchina goblin era troppo fastidioso a causa dello stordimento, quindi abbiamo deciso di rimuoverlo, ma abbiamo aumentato i danni per mantenerlo una minaccia contro le truppe in seconda linea.
Problemi risolti
Abbiamo corretto un problema che faceva attivare più volte lo scatto del cavaliere d'oro.
Continua a regnare!
Il team di Clash Royale