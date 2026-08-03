Modifiche di bilanciamento finali di agosto
L'obiettivo delle modifiche di bilanciamento di agosto è quello di stravolgere il meta, dare una seconda possibilità alle carte finite nel dimenticatoio e porre rimedio ad alcune meccaniche problematiche.
Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con noi i loro suggerimenti sui nostri profili social. Abbiamo rilasciato la patch finale, ma continueremo a tenere d'occhio le reazioni e i pareri dei nostri giocatori.
Gli indebolimenti degli spiriti
Spirito del fuoco
Spirito del ghiaccio
Spirito della cura
Spirito elettrico
Punti ferita ridotti del 6% (da 230 a 217).
Non si lanciano più sulle torri della corona in automatico.
Ora, per sconfiggere questi spiriti, agli arcieri, alla regina degli arcieri, al bombarolo, al moschettiere e alla Tesla bastano un colpo solo.
Fin da quando l'arena si è manifestata sul suolo terrestre, il Tronco odia il boscaiolo, la mini P.E.K.K.A ama i pancake e gli incantesimi e le carte determinanti sono un pilastro di ogni mazzo di Clash Royale fatto come si deve, perciò, quando i giocatori iniziano a eliminarli dai propri mazzi, è un chiaro segno del fatto che nel meta c'è qualcosa che non quadra.
Le truppe e gli incantesimi di supporto sono stati sostituiti dagli spiriti in molti mazzi, i quali sono rimasti con un solo incantesimo e, a volte, neanche quello. Avere un gran numero di spiriti nel mazzo è vantaggioso, perché, oltre a permettere al giocatore di schierare gli eroi e le evoluzioni più rapidamente, hanno un valore incredibile per un'unità di elisir: stordiscono, curano, fungono da diversivo, neutralizzano le orde di nemici, demoliscono da lontano le torri della corona e consentono di avere a disposizione più in fretta i pezzi grossi del proprio mazzo. Nella stragrande maggioranza delle situazioni, schierare uno spirito garantisce di usare meno elisir dell'avversario e questo ha portato alla nascita di stili di gioco con i quali gli spiriti consentono di esercitare una pressione costante durante tutto l'arco della partita senza alcun rischio, il che può essere frustrante da fronteggiare.
Perciò, non sorprende che, nel 2026, gli spiriti abbiano mantenuto un tasso di utilizzo combinato del 53% tra i migliori 200 giocatori in classifica e del 31% nella modalità Classificata. Con le modifiche fatte ai loro punti ferita, il loro valore non sarà più assicurato in battaglia, ma bisognerà decidere caso per caso se vale la pena di schierarli. Abbiamo poi rimosso la pressione che finora hanno esercitato sulle torri avversarie, per fare in modo che siano usati principalmente per distrarre l'avversario, per tenere a bada i nemici e per permettere al giocatore di ruotare velocemente le carte del mazzo. Nei prossimi mesi, monitoreremo i tassi di utilizzo degli spiriti e le loro percentuali di vittoria sia negli scontri competitivi sia nel Cammino dei trofei e verificheremo se i proprietari dei mazzi continueranno a usarli al posto delle truppe e degli incantesimi di supporto.
GLI EROI E I CAMPIONI
Le abilità non richiedono più un tempo di ripristino, ma sono ora monouso.
Non crediamo che i tempi di ripristino delle abilità siano abbastanza significativi per il gioco da giustificarne la complessità, perciò tutte le abilità diventeranno monouso, tranne quella del fuorilegge boss, che è stata pensata proprio per essere attivata rapidamente e più di una volta. Di conseguenza, abbiamo deciso di potenziare alcuni dei campioni più deboli e di continuare a monitorare sia gli eroi sia i campioni nei prossimi mesi, apportando delle modifiche a quelli che verranno interessati maggiormente da questa modifica.
Goblinstein
Danni del dottore aumentati del 47% (da 92 a 135 punti).
Danni al secondo dell'abilità ridotti del 12% (da 214 a 188 punti).
Principino
Mantenimento della velocità dei colpi per 0,3 secondi (da zero secondi).
Danni della guardiana aumentati del 7% (da 217 a 232 punti).
Ora, mentre si muove, il principino continuerà a colpire più velocemente per un massimo di 0,3 secondi.
Minatore colossale
Danni base aumentati del 6% (da 40 a 43 punti).
Ora il minatore colossale neutralizzerà gli scheletri con due colpi, a qualsiasi livello.
I PROBLEMI RISOLTI
Ronin
Tempo di attesa per il primo colpo aumentato del 33% (da 0,3 a 0,4 secondi).
Abbiamo risolto un problema di tempismo a causa del quale il ronin infliggeva contemporaneamente danni da respinta e danni in mischia al principe nero, quando questa truppa lo caricava, il che provocava un'interazione non voluta con il suo scudo. Inoltre, la respinta del ronin non annulla più lo scatto del cavaliere d'oro.
Arco-X
Velocità dei colpi rallentata del 33% (da 0,3a 0,4 secondi).
Danni aumentati del 35% (da 43 a 58 punti).
Velocità dei proiettili aumentata del 14% (da 1400 a 1600).
Spesso, l'arco-X sparava un colpo aggiuntivo contro una truppa che si trovava al limite della propria portata, dopo averla sconfitta, perciò, per porre rimedio a questa meccanica errata, abbiamo deciso di modificare le sue statistiche, che vedono un aumento complessivo dell'1,4% dei suoi danni al secondo.
LE MODIFICHE SOSTANZIALI
Queste modifiche sostanziali interessano quelle carte che in passato incentivavano delle tattiche problematiche e che, a volte, sono state indebolite senza pietà, ma, qualora questi cambi non dovessero sortire l'effetto desiderato, potremmo annullarli.
Golem del ghiaccio eroico
La terza ondata di freddo non ha più un effetto congelante, ma rallentante.
Danni per ondata di freddo aumentati dell'80% (da 38 a 69 punti).
Se usata in combinazione con il domatore di cinghiali, l'ondata di freddo del golem del ghiaccio eroico era davvero eccessiva, perciò abbiamo deciso di sostituire l'effetto della terza ondata, quello congelante, con uno rallentante. Inoltre, i danni combinati di tutte le ondate di freddo ora sono in grado di eliminare i goblin.
Strega evoluta
Cure per scheletro aumentate del 186% ( da 53a 153 punti).
Punti ferita massimi aumentati del 40% (da 1040 a 1451).
Ora rigenera i propri punti ferita solo con la prima ondata di scheletri.
Se da un lato la strega evoluto è molto popolare nel Cammino dei trofei, dall'altro la sua capacità di rigenerare costantemente i propri punti ferita risultava frustrante per chi si trovava ad affrontarla e, più in generale, riteniamo che le meccaniche di rigenerazione costante creino problemi in Clash Royale, per come sono strutturate attualmente, perciò abbiamo deciso di apportare delle modifiche sostanziali anche alla guaritrice guerriera.
Guaritrice guerriera
Danni aumentati dell'81% (da 148a 268 punti).
Velocità dei colpi aumentata del 33% (da 1,5 a 2 secondi).
Punti ferita aumentati del 12% (da 1717 a 1920).
Raggio delle cure ridotto del 25% (da 4000 a 3000).
Non rigenera più se stessa.
Maledizione goblin
Rallentamento del nemici del 15% (prima era dello 0%).
La Maledizione goblin ha imparato un paio di cosette dal suo amichetto, il Veleno, visto che ora è meno probabile che le truppe riescano a fuggire dall'area maledetta, prima di essere trasformate in goblin.
Macchina goblin
Velocità di spostamento del razzo aumentata del 40% (da 250a 350).
Velocità dei colpi del razzo rallentata del 43% (da 3,5 a 5 secondi).
Danni in mischia aumentati del 9% (da 212 a 232 punti).
Punti ferita aumentati del 5% (da 2150 a 2265).
Gigantessa delle rune
Punti ferita aumentati del 6% (da 2662 a 2816).
Tempo di lancio dell'incantesimo ridotto a zero secondi (da uno).
Non potenzia più le truppe autodistruttive.
Spesso, la gigantessa delle rune veniva eclissata dalle truppe di supporto, quando si fermava per potenziarle, ma ora continuerà a muoversi mentre usa la sua magia.
Nihil
Costo in elisir aumentato a 5 unità (da 3).
Frequenza dei colpi aumentata del 20% (da 1 a 1,2 secondi).
Danni a un bersaglio singolo aumentati del 105% (da 340 a 696 punti).
Danni a due, tre o quattro bersagli aumentati dell'83% (da 161 a 294 punti).
Danni a cinque o più bersagli aumentati del 100% (da 76 a153 punti).
Danni alle torri della corona con un obiettivo nel suo raggio d'azione aumentati del 100% (da 48 a 97 punti).
Danni alle torri della corona con due, tre o quattro obiettivi aumentati del 100% (da 25 a 51 punti).
Danni alle torri della corona con cinque o più obiettivi aumentati del 100% (da 17 a 35 punti).
Molte delle carte di Royale con tanta salute e specializzate negli attacchi dalla distanza possono essere sconfitte lanciando incantesimi del costo di sei unità d'elisir, ma ora il Nihil è diventato il primo incantesimo d'attacco da cinque unità d'elisir in grado di contrastare unità a distanza come il bocciatore, il boia e il cacciatore.
Megasgherro eroico
Riduzione dei danni alle torri aumentata del 25% (dal 50%al 75%).
La durata della riduzione dei danni alle torri è stata resa permanente (rispetto ai cinque secondi di prima).
Danni causati col teletrasporto aumentati del 7% (da 373 a 399 punti).
Ora, l'obiettivo principale dell'abilità del megasgherro eroico sarà quello di sconfiggere le truppe e non più distruggere le torri della corona.
Mortaio, barbari e goblin
Le versioni base di queste carte venivano completamente eclissate dalle loro versioni evolute ed eroiche, perciò abbiamo deciso di equilibrare un po' le cose.
Mortaio e mortaio evoluto
Velocità dei colpi del mortaio migliorata del 6% (da 5 a 4,7 secondi).
Velocità dei colpi del mortaio evoluto rallentata del 18% (da 4 a 4,7 secondi).
Barbari e barbari evoluti
Punti ferita dei barbari aumentati del 4% (da 691 a 716).
Punti ferita bonus dei barbari evoluti portati allo 0% (dal 10%).
Durata della furia dei barbari evoluti aumentata del 67% (da 3 a 5 secondi).
Goblin e goblin eroici
Numero dei goblin generati con Brigata dello stendardo ridottoa due unità (da tre).
Tempo di schieramento di Brigata dello stendardo ridotto del 23% (da 1,3 secondi a uno).
Danni dei goblin aumentati del 4% (da 120 a 125 punti).
Ah, non ci siamo dimenticati degli amanti della capanna dei barbari: questa volta non ce ne siamo occupati, ma è una delle nostre prossime priorità.
GLI INDEBOLIMENTI
Queste evoluzioni sono state dominanti per più di un anno e il divario tra loro e la loro versione base è troppo alto. Inoltre, abbiamo deciso di potenziare alcune evoluzioni con l'obiettivo di dare una scossa alla popolarità di questa forma.
Arcieri evoluti
Danni del tiro potente ridotti del 17% (da 168a 140 punti).
Palla di neve gigante evoluta
Portata del rotolamento ridotta dell'11% (da 4,5a 4 caselle).
Barile goblin evoluto
Danni dell'esca goblin ridotti del 26% (da 89a 66 punti).
Gabbia per goblin evoluta
Cicli necessari per farla evolvere aumentatia due (da uno).
Danni al secondo aumentatia 366 punti (da 337).
Tempo di ripristino della cattura ridotto a 0,3 secondi (da 0,5).
Gran cavaliere evoluto
Non sferra più il montante a ogni attacco, ma ogni due.
Distanza della respinta contro le truppe pesanti aumentata del 60% (da 2,5 a 4 caselle).
Valchiria evoluta
Danni del tornado ridotti del 50% (da 84a 42 punti).
Bocciatore
Portata dei colpi ridotta del 7% (da 7,5a 7 caselle).
Boia
Portata dei colpi ridotta del 7% (da 7,5a 7 caselle).
Il bocciatore e il boia non colpiranno più le torri della corona in modo inaspettato da dietro il ponte.
Trivella goblin
Rimossi i danni subiti dalle torri alla generazione della truppa.
I danni alle torri della corona non saranno più garantiti con la trivella goblin, ma i goblin generati infliggeranno il 4% di danni in più.
Spaccamuro
Danni ridotti del 20% (da 350a 281 punti).
Gli spaccamuro sono utili per tanti motivi, perché sono perfetti come esca o diversivo, sono in grado di infliggere danni alle truppe e possono persino causare 700 punti danno alle torri della corona, se glielo si lascia fare, ma ora saranno più magnanimi.
Arciere magico
Danni ridotti del 5% (da 143 a 135 punti).
Consegna Royale
Danni ridotti del 12% (da 437 a 384 punti).
Scaricuccioli
Velocità dei colpi rallentata del 5% (da 2,1 a 2,2 secondi).
I POTENZIAMENTI
Lapide eroica
Danni aumentati del 32% (da 320a 422 punti).
Portata della visuale aumentata del 27% (da 5,5 a 7 caselle).
Punti ferita aumentati a 4224 (da 4044).
Quando è stata pubblicata, la lapide eroica voleva essere un esperimento, perché nel gioco non si era mai vista una carta determinante di tipo tank schierata tramite un'abilità. Se la regina delle tombe non trova posto nel meta neanche dopo questo potenziamento, le faremo prendere di mira le truppe.
Orda di sgherri evoluta
Rallentamento della velocità dei colpi ridotto del 17% (dal 50%al 33%).
Principessa evoluta
Non rallenta più i nemici ogni tre attacchi, ma ogni due.
Durata del rallentamento ridotta del 21% (da 7 a 5,5 secondi).
Goblin lancieri
Velocità dei colpi migliorata del 6% (da 1,7a 1,6 secondi).
Nonostante l'ultimo indebolimento alla loro portata abbia diminuito un po' la pressione che esercitavano sulle torri della corona, a livello difensivo i goblin lancieri non erano sufficientemente affidabili, a causa dei loro danni al secondo ridotti.
Cespuglio sospetto
Punti ferita dei goblin imboscati aumentati dell'11% (da 304a 337).
Nonostante l'ultimo indebolimento abbia reso questa carta più prevedibile, i goblin imboscati avevano bisogno di un po' di attenzione.
Fornace
Velocità di generazione dello spirito ridotta del 29% (da 7 a 5 secondi).
La fornace non evoluta sarà influenzata in maniera rilevante dall'indebolimento degli spiriti del fuoco, perciò abbiamo deciso di bilanciare le cose con un aumento della loro velocità di generazione.
Ricorda che i parametri mostrati qui si riferiscono a quelli del livello 11 di tutte le carte e che, molto spesso, le modifiche alla loro versione base influiscono anche sull'evoluzione e sulla versione eroica.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale