Spirito del fuoco

Spirito del ghiaccio

Spirito della cura

Spirito elettrico

Punti ferita ridotti del 6% (da 230 a 217).

Non si lanciano più sulle torri della corona in automatico.

Ora, per sconfiggere questi spiriti, agli arcieri, alla regina degli arcieri, al bombarolo, al moschettiere e alla Tesla bastano un colpo solo.

Fin da quando l'arena si è manifestata sul suolo terrestre, il Tronco odia il boscaiolo, la mini P.E.K.K.A ama i pancake e gli incantesimi e le carte determinanti sono un pilastro di ogni mazzo di Clash Royale fatto come si deve, perciò, quando i giocatori iniziano a eliminarli dai propri mazzi, è un chiaro segno del fatto che nel meta c'è qualcosa che non quadra.

Le truppe e gli incantesimi di supporto sono stati sostituiti dagli spiriti in molti mazzi, i quali sono rimasti con un solo incantesimo e, a volte, neanche quello. Avere un gran numero di spiriti nel mazzo è vantaggioso, perché, oltre a permettere al giocatore di schierare gli eroi e le evoluzioni più rapidamente, hanno un valore incredibile per un'unità di elisir: stordiscono, curano, fungono da diversivo, neutralizzano le orde di nemici, demoliscono da lontano le torri della corona e consentono di avere a disposizione più in fretta i pezzi grossi del proprio mazzo. Nella stragrande maggioranza delle situazioni, schierare uno spirito garantisce di usare meno elisir dell'avversario e questo ha portato alla nascita di stili di gioco con i quali gli spiriti consentono di esercitare una pressione costante durante tutto l'arco della partita senza alcun rischio, il che può essere frustrante da fronteggiare.

Perciò, non sorprende che, nel 2026, gli spiriti abbiano mantenuto un tasso di utilizzo combinato del 53% tra i migliori 200 giocatori in classifica e del 31% nella modalità Classificata. Con le modifiche fatte ai loro punti ferita, il loro valore non sarà più assicurato in battaglia, ma bisognerà decidere caso per caso se vale la pena di schierarli. Abbiamo poi rimosso la pressione che finora hanno esercitato sulle torri avversarie, per fare in modo che siano usati principalmente per distrarre l'avversario, per tenere a bada i nemici e per permettere al giocatore di ruotare velocemente le carte del mazzo. Nei prossimi mesi, monitoreremo i tassi di utilizzo degli spiriti e le loro percentuali di vittoria sia negli scontri competitivi sia nel Cammino dei trofei e verificheremo se i proprietari dei mazzi continueranno a usarli al posto delle truppe e degli incantesimi di supporto.