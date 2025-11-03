Nuova stagione: Ali e porci
In questo articolo troverai tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione, perciò continua a leggere!
Nuova carta rivista: i tre moschettieri.
Nuova evoluzione: quella dei maiali Royale.
Le modalità e le sfide
Gli eventi della Caccia alle corone
Il viaggio del clan
LA CARTA RIVISTA
Tre moschettieri
Squarcia. Spara. Distruggi.
I tre moschettieri sono finalmente una vera squadra! Armate di nuove baionette, queste tre colpiscono dalla distanza e infliggono danni extra da vicino, sparando e menando fendenti tra le truppe nemiche.
LA NUOVA EVOLUZIONE
Maiali Royale
Volano davvero?!
I maiali Royale hanno preso il volo! Sfrecciano verso la torre, schiantandosi all'arrivo, o quando vengono colpiti, e infliggendo danni ad area prima di continuare la carica a terra, fino alla torre.
LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE
Maiali Royale evoluti strategici: dal 3 al 10 novembre.
Che ne dici di infiammare l'arena in questa strategica classica, dove potrebbero capitarti i nuovissimi maiali Royale evoluti? Scegli bene le carte e scatenati!
Sfida dedicata: dal 7 al 10 novembre.
Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Assedio dei moschettieri: dal 17 al 24 novembre.
Aprite i rubinetti! Produci l'elisir sette volte più velocemente e schiaccia l'avversario con un'ondata infinita di truppe in battaglie ancora più rapide, frenetiche e caotiche!
Sfida dedicata: dal 21 al 24 novembre.
Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
GLI EVENTI DELLA CACCIA ALLE CORONE
Ti va qualche altra ricompensa? Perché ce ne sono un bel po' in arrivo! Questa stagione ti propone fino a cinque Cacce alle corone piene di ricompense spettacolari, tra cui:
tre frammenti d'evoluzione del barile d'ossa
un libro delle carte epico
un baule della sorte tripla minaccia
personalizzazioni incredibili
e molto altro!
Tieni d'occhio i nostri canali social per saperne di più sugli eventi di questa stagione.
IL VIAGGIO DEL CLAN
Durante questa stagione, potrai spiegare le vele e attraversare le acque reali ben due volte, perciò, se non fai parte di un clan, ricordati di rimediare prima che sia troppo tardi! Se non sei in uno, puoi trovare il clan perfetto per te sul nostro server Discord!
E non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina Reddit (in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale