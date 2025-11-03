GLI EVENTI DELLA CACCIA ALLE CORONE

Ti va qualche altra ricompensa? Perché ce ne sono un bel po' in arrivo! Questa stagione ti propone fino a cinque Cacce alle corone piene di ricompense spettacolari, tra cui:

tre frammenti d'evoluzione del barile d'ossa

un libro delle carte epico

un baule della sorte tripla minaccia

personalizzazioni incredibili

e molto altro!

Tieni d'occhio i nostri canali social per saperne di più sugli eventi di questa stagione.

IL VIAGGIO DEL CLAN

Durante questa stagione, potrai spiegare le vele e attraversare le acque reali ben due volte, perciò, se non fai parte di un clan, ricordati di rimediare prima che sia troppo tardi! Se non sei in uno, puoi trovare il clan perfetto per te sul nostro server Discord!

E non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina Reddit (in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale