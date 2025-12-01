Nuova stagione: Feste da eroi
In questo articolo troverai tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione, ovvero:
i nuovi eroi (la mini P.E.K.K.A, il moschettiere, il gigante e il cavaliere)
''12 giorni di Clashmas'', l'evento speciale per le feste
le modalità di gioco e le sfide
gli eventi della Caccia alle corone
la Lega 2v2
il viaggio del clan
I NUOVI EROI
La mini P.E.K.K.A eroica
Picchia come un fabbro e cucina come uno chef!
Questo eroe ti serve la vittoria su un piatto d'argento, anzi, d'oro, mentre si pappa dei pancake che lo fanno salire di livello. Più aspetti, più ne preparerà e più livelli potrà ottenere, ma occhio che può mangiare un massimo di cinque pancake (e, di conseguenza, salire solo di cinque livelli).
Il moschettiere eroico
Chi ha detto che si spara solo col fucile?
Il moschettiere eroico farà venire ai nemici un doppio mal di testa con una torretta che posizionerà davanti a lei, la quale farà danni ad area allo schieramento e crivellerà di colpi gli avversari che oseranno infangare l'onore di questa truppa.
Il gigante eroico
La disciplina del ''getto del peso'' ha assunto una nuova forma!
Il gigante eroico è una forza della natura e usa la sua abilità per scaraventare sulla corsia opposta la truppa nemica nei paraggi con più PF, la quale rimarrà stordita e riceverà danni all'atterraggio.
Il cavaliere eroico
Venghino, signori, venghino!
Venghino ad ammirare il baffo più maestoso di tutto il regno, che il cavaliere eroico sfoggia in tutta la sua magnificenza per attirare gli attacchi nemici, mentre si ripara dietro al suo nuovo scudo scintillante.
LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE
Rivoluzione dei classici: dal 1º all'8 dicembre.
Le tue truppe classiche preferite combattono in tre forme diverse!
Sfida dedicata: dal 5 all'8 dicembre.
Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Tu scendi dalle stalle: dall'8 al 15 dicembre.
Babbo Domatore è venuto a farci visita e a rendere ancora più ricca questa stagione piena di regali e gloria!
Sfida dedicata: dal 12 al 15 novembre.
Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
GLI EVENTI DELLA CACCIA ALLE CORONE
Sei a... caccia di altre ricompense? Ci pensiamo noi! Questa stagione ti propone un bel po' di Cacce alle corone, piene di premi spettacolari, tra cui:
200 frammenti degli eroi (che equivalgono a un eroe)
tre frammenti d'evoluzione della fornace
bauli della sorte di pan di zenzero
personalizzazioni incredibili
e molto altro!
12 GIORNI DI CLASHMAS
Quando si terrà l'evento? A partiredal 14 dicembre.
È Clashmas e a Clashmas si può fare di più: tipo darti un baule della sorte magico da cinque stelle al 12º giorno!
Il re sa chi poltrisce e chi, invece, suda nell'arena, quindi guadagna abbastanza corone per meritarti il regalo di Clashmas perfetto!
LEGA 2v2
Fa' squadra con gli amici e scala la classifica per raggiungere la Lega competitiva e dimostrare a tutti chi è la coppia di giocatori più abile di Royale!
IL VIAGGIO DEL CLAN
Durante questa stagione, potrai spiegare le vele e attraversare le acque reali ben due volte, perciò, se non fai parte di un clan, ricordati di rimediare prima che sia troppo tardi! Se non sei un membro, puoi trovare il clan perfetto per te sul nostro server Discord!
E non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina Reddit (in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale