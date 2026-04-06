Come in ogni grande mercato, le bancarelle da visitare sono tante, quindi avanza spendendo i gettoni del Festival per sbloccare nuove soglie piene di ricompense. Ogni pagina è migliore di quella precedente, perciò pianifica il percorso e punta ai premi che desideri di più.

Se raggiungi l'ultima pagina, troverai ad attenderti un bel baule della sorte magico da cinque stelle, che rimarrà disponibile per l'intera stagione! Datti da fare e conquistalo!

GLI EVENTI DELLA CACCIA ALLE CORONE

Questa stagione ti propone un bel po' di Cacce alle corone, piene di cosucce interessanti, tra cui:

casse delle evoluzioni

gettoni del Festival

bauli della sorte magici

personalizzazioni

e molto altro

IL VIAGGIO DEL CLAN

Durante questa stagione, potrai spiegare le vele e attraversare le acque reali ben due volte! Se non fai parte di un clan, ricordati di rimediare prima che sia troppo tardi e, se non sai bene a quale unirti, puoi trovare quello perfetto per te sul nostro server Discord (in inglese)!

Infine, non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina Reddit (in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale