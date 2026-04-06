Nuova stagione: Festival delle mongolfiere!
Durante questa stagione, solcheremo i cieli! In questo articolo, troverai tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione, ovvero:
la nuova evoluzione, quella dell'orda di sgherri
un nuovo eroe, ossia la mongolfiera eroica
l'evento della community ''Corsa delle mongolfiere''
le modalità di gioco e le sfide
la Lega della Tripla strategica
un torneo globale
il mercato del Festival
le Cacce alle corone
il Viaggio del clan
LA NUOVA EVOLUZIONE E IL NUOVO EROE
L'evoluzione dell'orda di sgherri
Ora non è più solo dispettosa, ma anche invisibile!
L'orda di sgherri si è evoluta e non si affida più solo all'assalto in massa: ora, ogni suo membro diventa invisibile e invincibile per alcuni secondi dopo aver subito danni, ma durante l'occultamento l'attacco e la velocità di movimento saranno ridotti.
Questa evoluzione sarà disponibile a scelta nel Pass Royale dall'inizio della stagione, oppure potrai sbloccarla utilizzando sei frammenti jolly.
La mongolfiera eroica
Abilità: Picchiata ossea.
Piovono... ossa?
Pensavi di averle viste tutte? Beh, ti sbagliavi. Ora gli scheletri si lanciano dalla mongolfiera e si schiantano contro il bersaglio più vicino infliggendogli danni, per poi continuare a combattere a piedi.
Non è dominio dell'aria, bensì pura aerodinamica.
Oltre all'evoluzione dell'orda di sgherri, puoi ottenere istantaneamente la mongolfiera eroica scegliendola come ricompensa del Pass Royale, oppure acquistandola nel negozio degli eroi per 200 monete degli eroi fin dal primo giorno!
L'EVENTO DELLA COMMUNITY
Corsa delle mongolfiere: dal 20 al 27 aprile.
Guarda come volano! Unisciti alla community e fa' sì che la mongolfiera blu tagli il traguardo prima di quelle rosse.
Più battaglie vinci, più strada farà la mongolfiera e, se farai il tifo per la tua squadra, potrai ricevere dei punti bonus.
Presto sveleremo maggiori dettagli sull'evento e le relative ricompense!
LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE
Modalità "Eroi strategici": dal 6 al 13 aprile.
Che ne dici di infiammare l'arena in questa strategica classica, dove potrebbe capitarti la nuovissima mongolfiera eroica?
Arena allagata strategica: dal 27 aprile al 4 maggio.
L'arena si è allagata, ma la battaglia continua a infuriare! Sfrutta incantesimi e truppe aeree per annientare gli avversari.
Sfida dedicata: dal 1° al 4 maggio.
Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
LA LEGA COMPETITIVA
Lega della Tripla strategica: dal 17 al 26 aprile.
La Tripla strategica sta per tornare con delle ricompense e una classifica globale!
Crea il mazzo scegliendo una carta per volta da set composti da tre carte e tieni a mente quelle proposte all'avversario per elaborare una strategia imbattibile e sconfiggerlo in men che non si dica.
Ricevi l'emblema della Lega vincendo 15 volte e arriva alla fine tra i primi 10.000 per aggiungere alla collezione l'emblema della classifica della Tripla strategica!
IL TORNEO GLOBALE
Torneo Royale: dall'8 al 13 aprile.
In questo torneo globale, potrai goderti Clash Royale in purezza, con tutti gli eroi, le carte e le evoluzioni a disposizione (che, però, non potranno superare il livello 11).
Trionfa per portarti a casa le ricompense e vinci 12 volte per iniziare a scalare la classifica e dimostrare che nessuno è più bravo di te!
In palio ci sono anche un emblema del torneo Royale e un altro legato alla classifica, conferito a coloro che alla fine riescono a piazzarsi tra i primi 10.000!
IL MERCATO DEL FESTIVAL
Durante questa stagione arriverà nell'arena un nuovo mercato.
Qui potrai scegliere le ricompense che preferisci e ce ne sarà per tutti i gusti: risorse, carte, bauli della sorte e personalizzazioni.
I gettoni del Festival sono una valuta a tempo limitato che può essere ottenuta andando al negozio e partecipando a eventi e concorsi. Usali saggiamente!
Come in ogni grande mercato, le bancarelle da visitare sono tante, quindi avanza spendendo i gettoni del Festival per sbloccare nuove soglie piene di ricompense. Ogni pagina è migliore di quella precedente, perciò pianifica il percorso e punta ai premi che desideri di più.
Se raggiungi l'ultima pagina, troverai ad attenderti un bel baule della sorte magico da cinque stelle, che rimarrà disponibile per l'intera stagione! Datti da fare e conquistalo!
GLI EVENTI DELLA CACCIA ALLE CORONE
Questa stagione ti propone un bel po' di Cacce alle corone, piene di cosucce interessanti, tra cui:
casse delle evoluzioni
gettoni del Festival
bauli della sorte magici
personalizzazioni
e molto altro
IL VIAGGIO DEL CLAN
Durante questa stagione, potrai spiegare le vele e attraversare le acque reali ben due volte! Se non fai parte di un clan, ricordati di rimediare prima che sia troppo tardi e, se non sai bene a quale unirti, puoi trovare quello perfetto per te sul nostro server Discord (in inglese)!
Infine, non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina Reddit (in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale