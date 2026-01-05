Skip to content
5 gen 2026
Blog – Clash Royale

Nuova stagione: Fuoco e ghiaccio

Il mondo non verrà mai congelato né ridotto in fiamme... almeno finché non la spunterà uno di questi due nuovi eroi! In questo articolo, troverai tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione, ovvero:

  • lo stregone e il golem del ghiaccio eroici

  • le modalità di gioco e le sfide

  • gli eventi della Caccia alle corone

  • Il viaggio del clan

I NUOVI EROI

Lo stregone eroico

Abilità: Ali di fuoco

Scatena la tua furia incandescente dal cielo!

Lo stregone eroico spicca il volo grazie alle sue ali di fuoco e crea pericolosi tornado ardenti che causano danni ad area.

Il golem del ghiaccio eroico

Abilità: Tempesta di neve

Per noi, le tormente sono un fenomeno atmosferico violento, per lui un tranquillo passatempo.

Il golem del ghiaccio eroico congela e rallenta i nemici nelle vicinanze con una bufera che in qualche secondo renderà chiunque un ghiacciolo.

Questo eroe sarà disponibile a partire dal 19 gennaio!

LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE

Stregone eroico strategico: dal 5 al 12 gennaio.

Che ne dici di infiammare l'arena in questa strategica classica, dove potrebbe capitarti il nuovissimo stregone eroico? Scegli bene le carte e scatenati, ma ricorda che con tre sconfitte sei fuori dai giochi!

  • Sfida dedicata: dal 9 al 12 gennaio.

  • Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.

Tempesta di neve: dal 19 al 26 gennaio.

Una bufera di neve investe l'arena, congelando le truppe! Usa l'infallibile incantesimo Calduccio per scongelarle e ricorda che con tre sconfitte sei fuori dai giochi!

  • Sfida dedicata: dal 23 al 26 gennaio.

  • Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.

GLI EVENTI DELLA CACCIA ALLE CORONE

Sei a... caccia di altre ricompense? Ci pensiamo noi! Questa stagione ti propone un bel po' di Cacce alle corone, piene di premi spettacolari, tra cui:

  • tre frammenti d'evoluzione del cucciolo di drago

  • casse degli eroi

  • bauli della sorte delle fiamme glaciali

  • personalizzazioni incredibili

  • e molto altro!

IL VIAGGIO DEL CLAN

Raduna i membri del clan per affrontare due nuove gare epiche sui mari reali! Se non fai parte di un clan, ricordati di rimediare prima che sia troppo tardi! Se non sai bene a quale clan unirti, puoi trovare quello perfetto per te sul nostro server Discord (in inglese)!

E non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina Reddit (in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale