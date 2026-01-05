Nuova stagione: Fuoco e ghiaccio
Il mondo non verrà mai congelato né ridotto in fiamme... almeno finché non la spunterà uno di questi due nuovi eroi! In questo articolo, troverai tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione, ovvero:
lo stregone e il golem del ghiaccio eroici
le modalità di gioco e le sfide
gli eventi della Caccia alle corone
Il viaggio del clan
I NUOVI EROI
Lo stregone eroico
Abilità: Ali di fuoco
Scatena la tua furia incandescente dal cielo!
Lo stregone eroico spicca il volo grazie alle sue ali di fuoco e crea pericolosi tornado ardenti che causano danni ad area.
Il golem del ghiaccio eroico
Abilità: Tempesta di neve
Per noi, le tormente sono un fenomeno atmosferico violento, per lui un tranquillo passatempo.
Il golem del ghiaccio eroico congela e rallenta i nemici nelle vicinanze con una bufera che in qualche secondo renderà chiunque un ghiacciolo.
Questo eroe sarà disponibile a partire dal 19 gennaio!
LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE
Stregone eroico strategico: dal 5 al 12 gennaio.
Che ne dici di infiammare l'arena in questa strategica classica, dove potrebbe capitarti il nuovissimo stregone eroico? Scegli bene le carte e scatenati, ma ricorda che con tre sconfitte sei fuori dai giochi!
Sfida dedicata: dal 9 al 12 gennaio.
Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Tempesta di neve: dal 19 al 26 gennaio.
Una bufera di neve investe l'arena, congelando le truppe! Usa l'infallibile incantesimo Calduccio per scongelarle e ricorda che con tre sconfitte sei fuori dai giochi!
Sfida dedicata: dal 23 al 26 gennaio.
Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
GLI EVENTI DELLA CACCIA ALLE CORONE
Sei a... caccia di altre ricompense? Ci pensiamo noi! Questa stagione ti propone un bel po' di Cacce alle corone, piene di premi spettacolari, tra cui:
tre frammenti d'evoluzione del cucciolo di drago
casse degli eroi
bauli della sorte delle fiamme glaciali
personalizzazioni incredibili
e molto altro!
IL VIAGGIO DEL CLAN
Raduna i membri del clan per affrontare due nuove gare epiche sui mari reali! Se non fai parte di un clan, ricordati di rimediare prima che sia troppo tardi! Se non sai bene a quale clan unirti, puoi trovare quello perfetto per te sul nostro server Discord (in inglese)!
E non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina Reddit (in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale