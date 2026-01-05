GLI EVENTI DELLA CACCIA ALLE CORONE

Sei a... caccia di altre ricompense? Ci pensiamo noi! Questa stagione ti propone un bel po' di Cacce alle corone, piene di premi spettacolari, tra cui:

tre frammenti d'evoluzione del cucciolo di drago

casse degli eroi

bauli della sorte delle fiamme glaciali

personalizzazioni incredibili

e molto altro!

IL VIAGGIO DEL CLAN

Raduna i membri del clan per affrontare due nuove gare epiche sui mari reali! Se non fai parte di un clan, ricordati di rimediare prima che sia troppo tardi! Se non sai bene a quale clan unirti, puoi trovare quello perfetto per te sul nostro server Discord (in inglese)!

E non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e sulle nuove funzionalità del gioco

