Dopo aver svuotato i campi da baseball a suon di fuoricampo distruttivi e avere asfaltato chiunque in quelli da football, il bocciatore eroico ha colto la palla al balzo per seminare il caos anche nell'arena! Con la sua abilità, pianta i piedi a terra e scaglia colpi ancora più pericolosi dall'altra parte dell'arena, quindi tieni a mente la sua portata e sfrutta al meglio ogni tiro!

Il bocciatore eroico sarà disponibile GRATUITAMENTE durante l'evento dell'album ''Vita da campione'' o in cambio di 200 monete degli eroi.

L'EVENTO DELL'ALBUM

Vita da campione

È arrivato un nuovo evento dell'album, che sarà disponibile dal livello re 8.

Raccogli le tessere, durante la stagione, per completare sei scene ispirate al nuovo amore per il campo del bocciatore eroico, ognuna delle quali mette in palio una ricompensa diversa.

Le tessere sono suddivise in diversi tipi: alcune appartengono a scene specifiche e sono più difficili da trovare rispetto ad altre e ciascuna di esse ha una rarità che può essere comune, rara, epica o leggendaria.

Puoi ottenere le tessere come ricompensa delle battaglie (fino a quattro al giorno), dagli eventi o nel negozio.

Se ricevi una tessera che hai già, sarà un doppione, che puoi accumulare per ricevere tessere di cui non sei ancora in possesso: ogni sei doppioni ti danno diritto a una tessera unica.

Tessere di diversa rarità vengono convertite in un numero differente di doppioni.

Tessera Doppioni Comune 3 Rara 4 Epica 5 Leggendaria 6

Portando a termine l'evento dell'album ''Vita da campione'', riceverai il bocciatore eroico, una speciale skin delle torri e una provocazione!

Le tessere aggiuntive raccolte dopo aver completato l'album verranno convertite in ricompense bonus.

LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE

Eroi strategici: dal 4 all'11 maggio.

Che ne dici di infiammare l'arena in questa strategica classica, dove potrebbero capitarti il principe nero e il bocciatore eroici?

Rapina: dall'11 al 18 maggio.

Le torri sono sostituite da una cassaforte sprovvista di difese: distruggila per vincere!