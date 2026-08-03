Nuova stagione: K.A.O.S.
Vichinghi, orsi e C.A.O.S. a volontà... Cosa potrebbe mai andare storto? Ecco tutto ciò che arriverà in questa stagione:
la valchiria e la berserker eroiche
i barbari scelti evoluti
varie modalità di gioco e sfide
la lega competitiva
il torneo globale
il negozio di Ken
LE NUOVE EROINE
La valchiria eroica
Abilità: Tornado umano
Giro giro tondo, falcio il mondo!
Il cavaliere d'oro ha addestrato per bene la valchiria eroica e ora questa guerriera armata di ascia è più potente che mai! Attiva la sua abilità dell'eroe per farla vorticare fino ai nemici vicini e farli a fette, ma fa' attenzione, perché, mentre rotea, subisce comunque danni.
Puoi ottenere la valchiria eroica migliorando il Pass Royale o usando le monete degli eroi per sbloccarla all'inizio della stagione.
La berserker eroica
Abilità: Furia cieca
Tira fuori l'orso che c'è in te!
Ti conviene stare alla larga da questa peste! La sua abilità le permette di scatenare tutta la furia che ha in corpo, aumentando la velocità dei colpi e rendendola imbattibile e inarrestabile per alcuni secondi.
La Lega del C.A.O.S. strategica di Ken segna l'inizio dell'evento di sblocco della berserker eroica, intitolato Scatena la bestia!
LA NUOVA EVOLUZIONE
I barbari scelti evoluti
I compagni migliori sono quelli che ti fanno infuriare!
I barbari scelti evoluti scagliano regolarmente lance ai nemici lontani, creando delle scie di Furia che gli alleati possono sfruttare in combattimento.
Otterrai questa evoluzione gratuitamente nel negozio di Ken... se ce la farai.
LE MODALITÀ DI GIOCO
C.A.O.S. di tutti i tipi
Prova un nuovo tipo di C.A.O.S. ogni settimana! È la stessa modalità che conosci e ami, ma con diverse varianti davvero stuzzicanti.
Dal 17 agosto al 7 settembre ti aspetta la modalità Tripla strategica del C.A.O.S.
Dal 17 al 24 agosto ci sarà C.A.O.S. epico.
Dal 24 al 31 agosto troverai Sudden death del C.A.O.S.
Dal 31 agosto al 7 settembre potrai giocare a Elisir infinito del C.A.O.S.
Inoltre, avrai la possibilità di organizzare dei tornei strategici del C.A.O.S. personalizzati!
Hai voglia di ancora più C.A.O.S.? Sei nel posto giusto!
LA LEGA COMPETITIVA
Dal 3 al 17 agosto ti aspetta la Lega del C.A.O.S. strategica di Ken.
Riuscirai a far fronte a un C.A.O.S. mai visto prima? Scoprilo giocando alla versione del creatore di questa popolare modalità...
Se raggiungi quota 15 vittorie, riceverai un emblema della lega!
IL TORNEO GLOBALE
Dal 24 al 29 agosto sarà attivo il C.A.O.S. megastrategico di Ken.
Pensi di essere all'altezza di questa sfida? Partecipa a questa folle kollaborazione e dimostra di avere tutte le carte in regola per impressionare nientepopodimeno che Ken!
Mostra a tutti di non avere eguali e guadagna un emblema esclusivo (e il diritto di darti un bel po' di arie). Inoltre, se arrivi tra i primi 10.000, potrai mettere le mani su un emblema legato alla classifica.
il negozio di Ken
Ken non ha portato solo il suo bell'aspetto e qualche modalità di gioco divertente... Assieme a lui, sono arrivati i gettoni del K.A.O.S. e il negozio di Ken!
I gettoni del K.A.O.S. sono una valuta kristallizzata temporanea che può essere ottenuta andando al negozio e partecipando a eventi e concorsi.
Pensavi che il negozio di Ken avesse qualcosa che non andava? Beh, ti sbagliavi. Funziona tutto a meraviglia.
Ricorda che la stagione 11 di Tattiche Royale inizia il 1º settembre, perciò tieni d'occhio i nostri canali social per scoprire tutte le novità in arrivo.
Infine, non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina Reddit (in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale