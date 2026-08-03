Il cavaliere d'oro ha addestrato per bene la valchiria eroica e ora questa guerriera armata di ascia è più potente che mai! Attiva la sua abilità dell'eroe per farla vorticare fino ai nemici vicini e farli a fette, ma fa' attenzione, perché, mentre rotea, subisce comunque danni.

Puoi ottenere la valchiria eroica migliorando il Pass Royale o usando le monete degli eroi per sbloccarla all'inizio della stagione.