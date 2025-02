Il 26 ottobre (giorno dell'aggiornamento), azzereremo i trofei di tutti giocatori nelle leghe attuali per l'ultima volta.

Questa operazione sarà come un azzeramento stagionale normale, quindi potrai raccogliere ricompense da 5000 trofei in poi.

Ma questa volta, invece di basarci sui tuoi ultimi trofei, terremo in considerazione il maggior numero di trofei che tu abbia mai raggiunto e il conteggio dei trofei dopo l'azzeramento sarà limitato a 6600 trofei.

Manterrai tutti i tuoi precedenti badge e obiettivi, ma la stagione in corso non verrà conteggiata. Quindi, per esempio, se sei in prima posizione nelle leghe quando avverrà l'azzeramento, il 26 ottobre, i tuoi risultati finali non saranno considerati per gli emblemi e gli obiettivi e non riceverai l'obiettivo/emblema "Numero 1".

Questo perché non è una stagione completa.

La tua quantità di trofei più alta mai raggiunta e il tuo miglior piazzamento stagionale di sempre (se presente) saranno visualizzabili nel profilo giocatore, nella sezione relativa ai record passati.

Il Percorso delle leggende sarà disponibile sin da subito e inizierà con una stagione ricca di premi, ma più corta del normale (12 giorni).