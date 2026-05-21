Aggiornamento di giugno 2026
Questa stagione porta con sé nuovi, fantastici contenuti: un'evoluzione, un eroe e una modalità di gioco nuovi, modifiche alla progressione che gioveranno a tutti i giocatori, il ritorno del Cammino dei trofei stagionale in una nuova veste e altro ancora! Ecco tutto ciò che ti serve sapere su questo aggiornamento.
La nuova evoluzione: la principessa evoluta.
Il nuovo eroe: la lapide eroica.
La nuova modalità di gioco: Principesse al comando.
Il nuovo evento: Corsa alla vittoria.
Le modifiche alla progressione: livelli della collezione, maestrie e altro ancora.
Il ritorno del Cammino dei trofei stagionale e le modifiche sostanziali a questa funzionalità.
Altre modifiche e migliorie.
Le novità sono tante, quindi... ossa in spalla e iniziamo!
LA NUOVA EVOLUZIONE E IL NUOVO EROE
La principessa evoluta
Solo la gelida tundra del profondo Nord poteva risvegliare l'evoluzione in un animo regale come quello della principessa.
Col suo primo colpo e poi con ogni terzo, scocca una freccia ghiacciata che rallenta i nemici nelle vicinanze e, se viene sconfitta, fa cadere tutte le frecce, creando un'area ricoperta di ghiaccio che rallenta le truppe nemiche.
Puoi sbloccare la principessa evoluta in cambio di frammenti d'evoluzione o tramite la il Pass Royale migliorato.
La lapide eroica
Abilità: Ritorno dall'aldilà
Se ti chiedi chi riuscirebbe mai a convincere i morti a ricominciare a combattere, la risposta è: una guerriera tanto affascinante quanto letale.
Toccando il pulsante dell'abilità della lapide eroica, dalla terra emergerà la regina delle tombe, che sferrerà terrificanti attacchi agli edifici e che causerà la distruzione della lapide, dopo che l'avrai evocata, perciò scegli il momento giusto per attivare quest'abilità da sei unità di elisir.
Puoi sbloccare la lapide eroica gratuitamente, insieme ad altri articoli del Bazar funereo in arrivo la prossima stagione.
PRINCIPESSE AL COMANDO
Niente mazzi, niente re. Proprio quando pensavi di aver ormai capito tutti i segreti sulla rotazione delle carte e sull'attivazione della torre del re, cambiano le regole del gioco!
Principesse al comando mette davvero alla prova la tua capacità di improvvisare, perché, durante una battaglia di questa modalità, riceverai casualmente 40 carte e molto probabilmente non vedrai la stessa carta due volte, quindi sfrutta al massimo ogni carta che schieri. Il matchmaking è simile a quello del Cammino dei trofei e tutte le carte, i livelli e le versioni che vedrai sono basati sulla tua collezione personale.
All'inizio di ogni partita, ti verrà mostrato quali carte appariranno, con le relative evoluzioni e versioni eroiche, e le carte evolute non dovranno essere schierate un determinato numero di volte per essere attivate, ma la loro evoluzione sarà disponibile sin dall’inizio!
La meccanica di questa nuova modalità è simile a quella di una sfida sudden death: ci saranno solo due torri della principessa e vince chi distrugge per primo quella avversaria!
L'EVENTO ''CORSA ALLA VITTORIA''
Trionfa, fatti strada lungo il percorso e ritira i tuoi premi!
Durante il nuovissimo evento ''Corsa alla vittoria'', i trionfi in battaglia ti frutteranno ancora più ricompense!
Combatti normalmente in qualsiasi modalità e, per ogni vittoria che ottieni, salirai di un gradino nel percorso dedicato, ma ricorda che perdere una battaglia significa perdere una vita, quindi cerca di mantenere il più possibile intatta la tua serie di vittorie per ottenere il massimo dall'evento!
Durante questo evento, avrai a disposizione tre vite, ma niente paura, perché le vite perse possono essere recuperate! Se le esaurisci, potrai scegliere tra due opzioni: tornare all'ultimo checkpoint oppure spendere gemme per continuare dal gradino in cui sei in quel momento. In entrambi i casi, le tue vite verranno ripristinate completamente. Inoltre, potrai ottenere una vita aggiuntiva migliorando il tuo Pass Royale.
Dopo un certo numero di vittorie raggiungerai un checkpoint, che ti garantirà ricompense sempre migliori man mano che avanzi, ti impedirà di retrocedere nel percorso e ripristinerà le tue vite, per farti ripartire al meglio.
Questo evento sarà disponibile solo per un periodo limitato e potrebbe comparire più volte nel corso della stagione, quindi tieni d'occhio la schermata ''Battaglia'' per non fartelo scappare!
LE MODIFICHE ALLA PROGRESSIONE
Forse hai già letto l’articolo che abbiamo pubblicato la scorsa settimana (type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu), ma, nel caso te lo fossi perso, ecco un breve riassunto.
Ultimamente, hai avuto la sensazione che i tuoi progressi stessero rallentando o addirittura di non riuscire ad andare avanti? Beh, non sarà più così! Il viaggio del re e gli XP verranno rimossi e sostituiti dai livelli della collezione! Il sistema dei livelli della collezione è un modo più semplice e immediato per tenere traccia dei tuoi progressi complessivi.
Come funzionano i livelli della collezione? Somma i livelli di tutte le tue carte, aggiungi cinque livelli per ogni evoluzione ed eroe che possiedi e otterrai il tuo livello della collezione! Ogni volta che migliori una carta, il livello della tua collezione aumenterà di uno, a prescindere dalla sua rarità.
Come funzionano le ricompense dei livelli della collezione? Poiché ci saranno più livelli da raggiungere, riceverai ricompense più spesso dallo sblocco e dal miglioramento delle tue carte e puoi ritirare la tua prima ricompensa al livello 20 della collezione, dopo di che ne riceverai una ogni 10 livelli. Una volta raggiunto il livello 1500 della collezione, otterrai una ricompensa con maggiore frequenza, cioè ogni cinque livelli.
Più ti avvicini al completamento della collezione, più spesso ti ricompenseremo!
In che modo questo influenzerà il mio livello della torre del re? Con questa modifica, il livello della torre del re potrà solo rimanere inalterato o aumentare! Per maggiori informazioni su come questa modifica influirà sul livello della torre del re, leggi l'articolo al link qui sopra.
E le maestrie? Cambieranno anche quelle, perché abbiamo reso più semplici i loro incarichi! Completandoli, adesso riceverai solo oro, ma in quantità maggiori e, dopo la pubblicazione dell'aggiornamento, se non avevi ancora completato un incarico vecchio ma soddisfi già il requisito di quello nuovo, l'incarico verrà considerato completato e riceverai immediatamente la ricompensa in palio.
Se temi che ricompense come gemme e jolly vengano rimosse dalla maestria, non temere, perché sono state spostate nei traguardi dei livelli della collezione e sono state aumentate nel complesso, così potrai ottenerle più spesso man mano che aumenti il livello delle tue carte.
Le ricompense per il passaggio al nuovo sistema
Per festeggiare l'introduzione di questo nuovo sistema, tutti i giocatori riceveranno ricompense in base a quale livello della collezione verrà assegnato loro al momento della pubblicazione dell’aggiornamento.
|Livello della collezione
|Gemme
|Bauli della sorte da cinque stelle
|Personalizzazioni dello stendardo
|Skin delle torri
|20-200
|500
|1
|201-400
|750
|1
|401-600
|1000
|1
|601-800
|1500
|1
|801-1000
|2000
|1
|1
|1001-1200
|2500
|1
|2
|1201-1400
|3000
|1
|3
|1401-1600
|3500
|2
|4
|1601-1800
|4000
|2
|5
|1801-2000
|4500
|3
|6
|Da 2001 in su
|5000
|3
|6
|1
Quando avvii il gioco per la prima volta dopo l'aggiornamento, il livello della collezione sarà calcolato in automatico sulla base delle carte in tuo possesso.
Per scoprire quale livello ti sarà assegnato, somma i livelli di tutte le tue carte standard e aggiungine cinque per ogni evoluzione ed eroe che possiedi.
Se hai altre domande su queste modifiche alla progressione, nessun problema! Trovi dettagli più approfonditi sul sistema di progressione, sui livelli della collezione e sulle modifiche alle maestrie nel nostro articolo dedicato: type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu.
LE NUOVE ARENE STAGIONALI
Il Cammino dei trofei stagionale non solo ritorna, ma si divide in due!
Dopo aver completato il Cammino dei trofei, entrerai nell'arena stagionale 1, il cui funzionamento è lo stesso di prima: potrai guadagnare trofei per avanzare nel Cammino stagionale, usare il mazzo che preferisci e sbloccare ricompense.
Ma è quando passerai all'arena stagionale 2 che avrà inizio la vera sfida, perché, in questa arena, le otto carte con cui hai ottenuto più vittorie nell'arena stagionale 1 saranno vietate, quindi dovrai usare nuove carte, carte determinanti e strategie per conquistare la vetta e padroneggiare anche quel campo di battaglia.
Per far sì che il tuo secondo mazzo sia all’altezza della sfida, nell'arena stagionale 2 tutte le carte di livello basso saranno portate almeno al livello 15, in modo che tu possa sperimentare con più carte senza lo svantaggio di affrontare avversari con carte di livello molto più alto.
Dopo aver completato il Cammino dei trofei stagionale, potrai continuare a giocare, ma non otterrai ulteriori ricompense e i tuoi trofei resteranno invariati. È l'occasione perfetta per uscire dai tuoi schemi abituali e sperimentare nuovi mazzi, senza rischiare di alterare la propria posizione nella Classificata o di perdere trofei, e il funzionamento di questi ultimi sarà uguale a quello del Cammino dei trofei.
Completa l’intero percorso per ottenere l'emblema della stagione!
ALTRE MODIFICHE E MIGLIORAMENTI
Le ricompense per il recupero*
Hai passato un giorno, una settimana o addirittura un mese senza giocare? Magari, hai aperto il gioco, ma lo hai chiuso per rabbia dopo una aver subito una sonora sconfitta? Se non hai ritirato le ricompense delle battaglie giornaliere, alcune delle ricompense perse saranno comunque a tua disposizione, per non farti perdere troppo terreno. Gioca normalmente e la tua prossima vittoria ti darà un piccolo bonus, ma ricorda che ti conviene giocare ogni giorno per ottenere il massimo dalle ricompense giornaliere!
*Nota: questo sistema verrà introdotto gradualmente, quindi potresti non notarlo subito, ma stiamo lavorando per completarne la pubblicazione il prima possibile.
Le migliorie al Pass Royale
Salta le soglie con le gemme!
Non vedi l'ora di mettere le mani su quelle ricche ricompense? Ora puoi saltare le soglie del Pass Royale in cambio di gemme! La quantità richiesta dipenderà da quante corone ti servono per arrivare al punto desiderato e una corona equivale a 10 gemme.
Le ricompense per le serie di miglioramenti del Pass*
Per ogni Pass Royale che migliori consecutivamente, ora riceverai un baule della sorte magico e delle gemme e otterrai un potenziamento che ti permetterà di ritirare subito le prime ricompense!
Se migliori il Pass Royale a stagione iniziata, il potenziamento ti sarà comunque riconosciuto, ma se lo migliori dopo averlo completato, non riceverai il potenziamento. Le ricompense per le serie di miglioramenti vengono assegnate solo a chi effettua acquisti consecutivi del Pass, perciò, se in una stagione non migliori il Pass Royale, la serie verrà interrotta.
*Nota: le ricompense per le serie di miglioramenti del Pass Royale sono attualmente in fase di prova, perciò potresti non vederle nel gioco, oppure potrebbero essere diverse da quelle dei tuoi amici.
Il Minipass*
Se non ti interessa il Pass Royale, ma vuoi comunque ottenere più ricompense, prova il Minipass!
Il Minipass offre un percorso di ricompense gratuito e uno a pagamento, proprio come il Pass Royale, ma in dimensioni ridotte, e ti basterà guadagnare corone per avanzare lungo questi percorsi e ricevere i premi in palio! Il Minipass è disponibile per un tempo limitato, circa 5-7 giorni, quindi fai il possibile per ottenere le ricompense e ritirarle finché sono disponibili, o rischierai di perderle!
*Nota: il Minipass è attualmente in fase di prova, perciò potresti non vederlo nel gioco, oppure i suoi contenuti potrebbero essere diversi da quelli del Minipass dei tuoi amici.
Altre modifiche
Hai di nuovo la possibilità di seguire da spettatore gli scontri dei giocatori nella classifica del torneo globale.
Ora, puoi aggiungere ai preferiti le personalizzazioni dello stendardo che ti piacciono di più, per vederli apparire in cima all'elenco, proprio come puoi già fare con le provocazioni.
Abbiamo effettuato altri piccoli miglioramenti e correzioni di errori.
E non è tutto, perché a luglio arrivano la seconda stagione di C.A.O.S. e una nuova carta, quindi non perderti le novità e continua a combattere.
Ricorda poi che i tuoi messaggi e i tuoi suggerimenti ci aiutano a plasmare gli aggiornamenti futuri, quindi non aver paura di farti sentire. Infine, non dimenticare di dare un'occhiata di tanto in tanto alle nostre pagine social, per non perderti quello che sta succedendo nel gioco.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale