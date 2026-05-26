Toccando il pulsante dell'abilità della lapide eroica, dalla terra emergerà la regina delle tombe, che sferrerà terrificanti attacchi agli edifici e che causerà la distruzione della lapide, dopo che l'avrai evocata, perciò scegli il momento giusto per attivare quest'abilità da sei unità di elisir.

Puoi sbloccare la lapide eroica gratuitamente, insieme ad altri articoli del Bazar funereo in arrivo la prossima stagione.

PRINCIPESSE AL COMANDO

Niente mazzi, niente re. Proprio quando pensavi di aver ormai capito tutti i segreti sulla rotazione delle carte e sull'attivazione della torre del re, cambiano le regole del gioco!

Principesse al comando mette davvero alla prova la tua capacità di improvvisare, perché, durante una battaglia di questa modalità, riceverai casualmente 40 carte e molto probabilmente non vedrai la stessa carta due volte, quindi sfrutta al massimo ogni carta che schieri. Il matchmaking è simile a quello del Cammino dei trofei e tutte le carte, i livelli e le versioni che vedrai sono basati sulla tua collezione personale.

All'inizio di ogni partita, ti verrà mostrato quali carte appariranno, con le relative evoluzioni e versioni eroiche, e le carte evolute non dovranno essere schierate un determinato numero di volte per essere attivate, ma la loro evoluzione sarà disponibile sin dall’inizio!

La meccanica di questa nuova modalità è simile a quella di una sfida sudden death: ci saranno solo due torri della principessa e vince chi distrugge per primo quella avversaria!