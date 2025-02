Danni alle torri della corona ridotti del 33% (dal 30% al 20%) 👇.

Grazie alla sua forza e versatilità, questo pezzo di legno senziente è stato la carta più usata in gioco per un sacco di tempo, quindi è arrivato il momento di indebolirlo un po'.



In seguito ai suggerimenti della community, abbiamo deciso di mantenere la sua abilità nel respingere gli avversari, ma abbiamo ridotto i danni che causa alle torri della corona. Così facendo, il Tronco conserva ancora la sua caratteristica da leggendaria, cioè quella di spingere indietro i nemici, e rimane comunque efficace contro i mazzi ''Log bait'' (ovvero quelli che inducono il giocatore all'uso di questa carta per difendersi). L'unica differenza è che ora causa meno danni alle torri della corona rispetto agli altri incantesimi.