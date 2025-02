Costo “Fuga esplosiva”: 2 -> 1 ☝️

Immune al contraccolpo ☝️





Abbiamo identificato 2 situazioni in cui il Minatore colossale, in certi casi, si può trovare in difficoltà: quando interrotto mentre sta trivellando e nell’utilizzo della sua abilità con successo. Con queste modifiche speriamo di incrementare il valore dei suoi attacchi trivellanti e di semplificare l’uso della sua Fuga esplosiva!