Bilanciamento della stagione n. 11 di Tattiche Royale
Modifiche di bilanciamento dell'8 settembre
I REGNANTI
Gran sorvegliante
Requisiti degli obiettivi della missione ridotti del 33%/20%/20% (da 3/10/20 a 2/8/16). ▲
Gli obiettivi della missione del gran sorvegliante erano troppo difficili da portare a termine, ma con questi cambi il regnante dovrebbe diventare più competitivo.
Re Royale
Requisiti degli obiettivi della missione ridotti del 50%/33%/0% (da 2/3/4 a 1/2/4). ▲
Poiché la missione del re comincia a dare i suoi frutti solo alle ultime battute, questo regnante sta faticando un po' a farsi notare, ma ora dovrebbe iniziare a mostrare la sua utilità un po' prima del solito, dopo aver accumulato una serie di sconfitte.
Imperatrice degli spiriti
Requisiti degli obiettivi della missione aumentati dello 0%/25%/0% (da 3/20/60 a 3/25/60). ▼
L'imperatrice degli spiriti continua a dominare le leghe più alte, quindi, se rendiamo più difficili i suoi obiettivi, gli altri regnanti dovrebbero riuscire a raggiungere il suo livello con più facilità.
LE TRUPPE
Arciere, barbaro, goblin cerbottaniere e valchiria
Requisiti per il colpo più forte ridotti del 25%/29%/33%/40% (da 8/7/6/5 a 6/5/4/3). ▲
Ci voleva troppo per soddisfare i requisiti che scatenano il colpo più forte di queste quattro truppe, perciò, adesso, dovremmo vedere con più regolarità l'aumento di potenza a ogni turno.
Cucciolo di drago
Potenziamento della velocità dei colpi e di movimento degli alleati ridotto del 40%/40%/17%/17%
(dal 10%/20%/30%/60% al 6%/12%/25%/50%). ▼
Il cucciolo di drago avvantaggiava un po' troppo gli alleati con i suoi miglioramenti alla velocità, soprattutto ai livelli di fusione più bassi. Dopo queste modifiche, dovrebbe aiutare comunque la squadra, senza essere una scelta automatica.
Superprincipe nero
Punti ferita ridotti del 15% (da 1300 a 1100). ▼
Il superprincipe nero non era abbastanza fragile per i vantaggi che offriva, ma adesso dovrebbe essere più semplice eliminarlo quando lo si ha a tiro.
Superdomatore di cinghiali
Punti ferita ridotti del 20% (da 1300 a 1040). ▼
Danni del terremoto ridotti dello 0%/33%/56%/70% (da 50/90/162/292 a 50/60/72/86). ▼
Il superdomatore di cinghiali scatenava un terremoto davvero devastante ai livelli di fusione più alti, per non parlare della sua capacità di sopravvivenza dopo il salto. Adesso, non dovrebbe più decidere da solo l'esito del turno, ma rimarrà un'ottima opzione per aprire le danze.
LE PARTICOLARITÀ
Clan
PF bonus dati da 2/4/6 truppe clan ridotti del 50%/40%/40% (dal 30%/50%/100% al 15%/30%/60%). ▼
La particolarità ''clan'' era troppo efficace, considerati sia l'aumento della velocità dei colpi sia le cure che offre. Ora, questa particolarità dovrebbe essere più volta alla sostenibilità della squadra e non alla sua capacità di causare danni.
Non morto
Aumento dei PF e dei danni con sei non morti ridotto del 33% (dal 6% al 4%). ▼
Sei truppe non morte attive in campo sbilanciavano enormemente lo scontro, ma d'ora in poi non dovrebbero essere più imbattibili (anche se rimarranno sempre pericolose).
Domatore
Velocità dei colpi e di movimento nelle caselle risvegliate con 1/2/3/4 domatori ridotta del 50%/50%/17%/0% (dal 30%/60%/120%/400% al 15%/30%/100%/400%). ▼
I vantaggi ricevuti erano particolarmente elevati quando c'erano poche truppe con questa particolarità, perciò abbiamo diminuito gli effetti delle caselle per evitare picchi di potenza nei primi momenti dello scontro.
Continua a regnare!
Il team di Clash Royale